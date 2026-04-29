Secretaría de Movilidad de Bogotá activará plan éxodo y retorno para el puente del 1 de mayo: así será el pico y placa regional del domingo

La restricción de pico y placa regional se aplicará en los nueve principales corredores viales de acceso a Bogotá para administrar el flujo vehicular - crédito Secretaría de Movilidad

Con motivo del puente festivo del 1 de mayo, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá activará el Plan éxodo y Retorno, la estrategia integral que pretende facilitar la salida y el regreso de más de dos millones de viajeros que circularán por las principales vías de la ciudad.

Según las proyecciones oficiales de la entidad de Movilidad, se estima que 1.057.062 vehículos saldrán de Bogotá y 1.031.973 ingresarán durante el fin de semana, lo que exige una gestión rigurosa del tráfico y medidas especiales para evitar congestiones y accidentes.

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Pico y placa regional: domingo 3 de mayo

La medida más destacada del plan es el pico y placa regional, que regirá el domingo 3 de mayo de 2026 para organizar el ingreso de vehículos particulares y mejorar la fluidez en los accesos a la capital. El esquema será el siguiente:

De 12:00 p. m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar solo vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar solo vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

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El Plan éxodo y Retorno proyecta la salida de 1.057.062 vehículos y el ingreso de 1.031.973 a Bogotá durante el fin de semana festivo - crédito Alcaldía de Bogotá

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche el ingreso será libre, sin restricción. La medida se aplicará en los nueve corredores viales de acceso a Bogotá y busca distribuir el flujo vehicular, reducir los tiempos de espera y disminuir los riesgos asociados a la congestión.

Corredores donde aplica el plan y la restricción

El pico y placa regional y el dispositivo especial de movilidad se ejecutarán en los siguientes corredores:

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Autopista Norte (desde el peaje Andes hasta el Portal Norte de TransMilenio)

Autopista Sur (desde el límite municipal con Soacha hasta la avenida Boyacá)

Calle 13 (desde el río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali)

Calle 80 (desde el puente de Guadua hasta el Portal 80)

Carrera Séptima (desde la calle 245 hasta la calle 183)

Vía Suba – Cota (desde el río Bogotá hasta la avenida Calle 170)

Vía a La Calera (desde el peaje Patios hasta la carrera Séptima)

Vía a Choachí (desde el límite distrital hasta la avenida Circunvalar)

Vía a Villavicencio (desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la Antigua Vía al Llano)

En estos puntos, más de 460 agentes del Grupo Guía, agentes civiles de tránsito y personal de la Seccional de Tránsito estarán presentes para regular el tráfico, orientar a los viajeros y garantizar la seguridad vial.

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Más de 460 agentes de tránsito y del Grupo Guía estarán presentes en las vías de Bogotá para orientar y garantizar la seguridad de los viajeros durante el puente - crédito Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda que la infracción a la restricción de pico y placa regional puede acarrear una multa de $633.200 pesos (Código C.14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas) y la inmovilización del vehículo, conforme a la Ley 769 de 2002.

Medidas complementarias y operación en vía

El plan incluye la activación de intermitencia semafórica en la Autopista Sur, en coordinación con las autoridades de Soacha, y un reversible en la carrera Séptima entre calles 245 y 183, para facilitar el ingreso masivo de vehículos durante el retorno.

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Además, se mantendrá un monitoreo permanente y se brindará información actualizada sobre el estado de las vías, especialmente en el caso de la Vía al Llano, donde Coviandina concluyó la modernización y mantenimiento de los túneles Boquerón y Renacer, permitiendo la normalización del tránsito.

Las mejoras implementadas en estos túneles incluyen la actualización tecnológica de los paneles de mensajería variable, la modernización de sistemas de velocidad variable y el mantenimiento de detectores ambientales y sistemas de Cctv, lo que refuerza la seguridad y la operatividad en uno de los corredores más importantes que conectan Bogotá con los Llanos Orientales.

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La operación incluye intermitencia semafórica en la Autopista Sur y un reversible en la carrera Séptima para facilitar el retorno masivo de vehículos a la ciudad - crédito @ClaudiaDiazAco1 / X

Recomendaciones para un viaje seguro

La Secretaría de Movilidad exhortó a los viajeros a planificar su desplazamiento con anticipación, teniendo en cuenta los horarios del pico y placa regional para evitar sanciones y retrasos. También recomendó:

Verificar el estado mecánico del vehículo antes de salir. Utilizar siempre el cinturón de seguridad. Respetar límites de velocidad y evitar maniobras peligrosas. No conducir bajo efectos del alcohol. Acatar la señalización y las indicaciones de las autoridades. Portar equipo de emergencia completo (gato, cruceta, señales reflectivas, extintor, botiquín, linterna, etc.). No estacionar en sitios prohibidos ni realizar adelantamientos en zonas restringidas.