Petro volvió a ‘rajarse’ en aprobación de su Gobierno, según Atlas-Intel: a 100 días de su despedida, casi 6 de cada 10 rechazan su gestión

Menos del 40% de los encuestados respalda la gestión del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la más reciente encuesta de la firma Atlas-Intel, hecha para Semana, casi seis de cada 10 consultados rechazan la gestión hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro, que empezó el miércoles 29 de abril con el conteo regresivo de cara a la entrega del mandato, al entrar en los últimos 100 días de su administración: la cual finalizará, por mandato constitucional, el 7 de agosto de 2026.

El jefe de Estado, el primer líder de izquierda en la historia del país tras más de 200 años de vida republicana, sigue aún así teniendo mejores números que su antecesor, Iván Duque Márquez, que en la última etapa de su administración no llegó ni al 30% de aprobación. Aunque los más recientes resultados publicados en el citado medio generaron reacciones, pues serían distintos a los manejados en anteriores ejercicios.

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El presidente Gustavo Petro, según Atlas-Intel, todavía no llega a un 40% de aprobación de su gestión - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El balance de la gestión Petro en la encuesta de Atlas-Intel

Según los resultados de la medición, que se hizo entre el 25 y 29 de abril y tuvo en cuenta la opinión de 4.037 personas en distintas regiones de Colombia, Petro registra un 55,4% de desaprobación, frente a un 38,6% que apoyan su gestión. Por su parte, un 6% prefirió mantenerse al margen y no emitir ningún concepto sobre el particular, en unos resultados que distan, por ejemplo, con la medición hecha por Invamer.

De acuerdo con los anteriores resultados de esta firma, provistos el 9 de abril, Petro registraba en ese entonces un 40,5% de imagen positiva, frente a un 57,2% que desaprobaba su administración. Con ello, aunque si bien logró bajar en 2,2% este índice adverso, sigue siendo malo para sus cuentas, si se compara con los de otras encuestas más benévolas, que incluso lo ponen con mejor índice positivo que negativo.

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El 7 de agosto de 2026 será el último día de gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Petro, que viene de afrontar duras críticas por la escalada terrorista en el Cauca, que dejó 21 muertos, y otros duros ataques a la población civil en el Valle, tras el accionar de las disidencias de las Farc, afronta el tramo definitivo de su administración con la obligación de combatir a estas estructuras, tras el fracaso de la política de Paz Total. Y, al mismo tiempo, cargando graves señalamientos sobre hechos de corrupción.

“Los grupos de Cauca, de ‘Iván Mordisco’ que también están en Guaviare, y los grupos de lo que era la segunda Marquetalia, todos obedecen a la Junta del Narcotráfico, ellos son sus jefes, y por eso no me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear elecciones”, dijo en defensa de su labor el primer mandatario, en respuesta a una serie de hechos que configuraron el contexto en el que se hizo la encuesta.

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Gustavo Petro buscará en las elecciones del 31 de mayo la reeleción de su proyecto político - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Los resultados de su imagen favorable coincidirían con la intención de voto que tendría el senador oficialista Iván Cepeda, su candidato, que según la firma tendría un 37,4% de respaldo de cara a la primera vuelta; lo que sería, si se quiere, el techo del proyecto progresista. Entre este registro y el que tiene Petro, es válido destacar, solo hay un 1,2% de diferencia, lo que podría guardar similitud en el espectro electoral.

Ficha técnica

Los resultados en mención, en un ejercicio pagado por Semana, se obtuvieron gracias a la metodología de Random Digital Recruitment (Atlas RDR), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 2494 de 2025. Es decir, a diferencia de las encuestas presenciales, ya sea en domicilios o en puntos de afluencia, la metodología RDR elimina el impacto psicológico que puede generar la interacción humana durante la entrevista.

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El encuestado responde el cuestionario de manera completamente anónima, sin preocuparse por causar una impresión negativa al entrevistador o a quienes podrían escuchar sus respuestas. En cuanto al nivel de confianza de la medición, esta está por el 95%, mientras que el margen de error de la muestra se ubica en un más o menos 2%, como ha sido lo habitual en anteriores mediciones hechas por esta firma encuestadora.