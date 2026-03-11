Deportes

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la goleada de Atlético Nacional a Junior: el Verdolaga es el nuevo líder

El Verdolaga se repuso de la eliminación ante Millonarios por la Copa Sudamericana, y se subió al liderato del fútbol profesional colombiano

El Verdolaga se hizo fuerte
El Verdolaga se hizo fuerte y derrotó al vigente campeón del fútbol colombiano, y se trepó al primer puesto de la tabla de posiciones-crédito @nacionaloficial/X

El 10 de marzo de 2026, Junior, vigente campeón del fútbol colombiano, jugó ante Atlético Nacional en el estadio Romelio Martínez por partido atrasado de la fecha 3 de la Liga BetPlay.

Allí, el equipo dirigido por Diego Arias, obligado a conseguir la victoria en La Arenosa, enfrentó al vigente campeón del fútbol profesional colombiano y logró un triunfo clave que le permitió amanecer como nuevo líder del campeonato. Por su parte, el conjunto dirigido por el técnico uruguayo Alfredo Arias quedó en una situación preocupante a poco más de ocho días del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El cuadro antioqueño pegó primero tras el gol de William Tesillo, y que el VAR anuló por fuera de juego, pero la anotación del volante juvenil Juan José Rengifo al 45+4, permitió que los Verdolagas se fueran al descanso con la ventaja en el marcador.

Para la segunda parte, Atlético Nacional liquidó el partido en 10 minutos: Alfredo Morelos colocó el 2-0 al 77 de partido, Dairon Asprilla se reportó con la tercera anotación al 83 y finalmente Marlos Moreno liquidó el encuentro en el estadio Romelio Martínez.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Atlético Nacional ante Junior:

  1. Atlético Nacional: 21 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +15)
  2. Deportivo Pasto: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Once Caldas: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  4. Inter de Bogotá: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  5. Atlético Bucaramanga: 17 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  6. América de Cali: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  7. Junior de Barranquilla: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  8. Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  9. Millonarios: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  10. Llaneros: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  11. Fortaleza: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  12. Deportivo Cali: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  13. Águilas Doradas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  14. Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  15. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  16. Independiente Medellín: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  17. Cúcuta Deportivo: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  18. Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  19. Deportivo Pereira: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  20. Alianza FC: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -14)

Atlético Nacional se sacudió de la eliminación ante Millonarios y le dio una cachetada al campeón de Colombia

El 10 de marzo de 2026, el equipo dirigido por Diego Arias ascendió al primer lugar de la Liga BetPlay tras conseguir una victoria categórica por 0-4 como visitante frente a Junior de Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez. Este resultado, que corresponde a un partido aplazado de la fecha 3, permitió a los dirigidos por Diego Arias sumar 21 puntos en el campeonato, consolidando su dominio tras siete triunfos y dos derrotas.

La contundencia ofensiva y la eficacia en el manejo del juego con un hombre más determinaron la superioridad verdolaga en la noche barranquillera.

La goleada quedó sellada con los tantos de Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos, Dairon Asprilla y Marlos Moreno, quienes protagonizaron cada una de las acciones decisivas. El primer gol llegó en los últimos momentos del primer tiempo, cuando Juan José Rengifo definió con precisión tras una asistencia de William Tesillo. En el complemento, Nacional aprovechó la ventaja numérica producto de la expulsión de Jermein Zidane Peña al minuto 20 —que recibió tarjeta roja por un codazo en la cabeza de Rengifo tras intervención del VAR— para controlar el ritmo del partido y ampliar la diferencia con autoridad.

El conjunto verde extendió la ventaja en el minuto 76, cuando Morelos empujó un centro rasante de Nicolás Rodríguez desde la línea de fondo. Seis minutos después, Asprilla conquistó el tercer gol tras una secuencia rápida de pases iniciada por Edwin Cardona y Andrés Sarmiento, quien asistió para dejarlo de cara al gol. Finalmente, Moreno cerró el marcador a los 86 minutos con una jugada individual en la que recuperó la posesión en campo rival y esquivó defensores antes de rematar con potencia al arco de Mauro Silveira.

El equipo barranquillero sufrió no solo por la inferioridad numérica sino por la incapacidad para organizar ataques consistentes. Salvo un cabezazo de Cristián Barrios detenido por el portero Chipi Chipi Castillo, Junior de Barranquilla careció de profundidad ofensiva y cedió el control ante un Nacional que gestionó la ventaja sin apuros durante la segunda mitad.

El árbitro Carlos Andrés Betancur, asistido por los jueces de VAR Never Manjarres y Alexander Guzmán Bonilla, tuvo una influencia directa en el desarrollo del encuentro al validar la expulsión de Peña al minuto 19. Entre las modificaciones realizadas por ambos técnicos, resalta el ingreso de figuras como Edwin Cardona y los movimientos que, desde el banco, no consiguieron cambiar la dinámica del partido para el local.

Ahora, Junior jugará el 15 de marzo de 2026 de nuevo en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla ante Fortaleza, esperando lo que será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el 19 de marzo de 2026, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia), en Luque, Paraguay.

Por los lados de Atlético Nacional, jugará el 13 de marzo de 2026 ante Llaneros de Villavicencio, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, este es el calendario que tendrá Junior y Atlético Nacional en marzo de 2026:

Junior

  • 15 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Junior vs. Fortaleza
  • 19 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Independiente Medellín vs. Junior
  • 23 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Junior vs. Atlético Bucaramanga
  • 29 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Internacional de Bogotá vs. Junior

Atlético Nacional

  • 13 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Llaneros
  • 17 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios vs. Atlético Nacional
  • 21 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
  • 29 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

