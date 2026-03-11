Deportes

Así fue la polémica expulsión de figura del Junior de Barranquilla en la goleada por 0-4 ante Atlético Nacional: metió fuerte codazo

El defensor de Junior de Barranquilla fue expulsado tras un codazo sobre Juan Manuel Rengifo, acción que el VAR corrigió de amarilla a roja, dejando al equipo costeño en clara desventaja desde el minuto veinte del partido

El cuadro barranquillero quiere defender el título como campeones de Colombia-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El 10 de marzo de 2026, Junior de Barranquilla recibió un duro golpe por parte de Atlético Nacional tras caer en el estadio Romelio Martínez por 4-0.

En medio de lo que fue la buena actuación del cuadro Verdolaga (de la mano de Juan José Rengifo y Alfredo Morelos), y los errores en defensa que mostró el equipo barranquillero, la acción del central Jermein Zidane Peña marcó un antes y después durante el partido, ya que su expulsión condicionó las acciones del juego.

El defensor del Junior vio la tarjeta roja y se molestó por la decisión de Carlos Betancur, basada en las imágenes del VAR - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Transcurría el minuto 18 de partido, cuando el árbitro Carlos Betancur fue llamado por el VAR para revisar una posible agresión sin balón por parte del defensor Jermein Zidane Peña.

En principio, Betancur amonestó al jugador del Junior por una carga por la espalda, pero al revisar la jugada en detalle tras el llamado del VAR, detectó que hubo una agresión por parte de Peña con el codo hacia el volante de Atlético Nacional, y decidió expulsarlo.

En medio de la desesperación por el cambio de decisión de amonestar a expulsar el jugador, Peña aplaudió irónicamente al árbitro, se mostró molesto e indignado por lo ocurrido, mientras iba al camerino resignado por la situación.

Jermein Peña no quiso atender a la prensa de Barranquilla tras su expulsión por la agresión a Juan José Rengifo

Este fue el momento cuando Peña se sube al bus y no atiende a los medios-crédito @DeportesEH/X

El 10 de marzo de 2026, después de finalizado el partido, el periodista Rafael Castillo, de El Heraldo de Barranquilla, reportó que Jermein Peña evitó a la prensa y no realizó declaraciones tras la derrota 4-0 de Junior frente a Atlético Nacional, partido en el que fue expulsado por el árbitro Carlos Betancur luego de un codazo a Juan Manuel Rengifo que dejó a su equipo con diez jugadores.

Cita el mismo medio que aunque se esperaba que Jermein Peña ofreciera explicaciones o asumiera responsabilidades ante los medios en la zona mixta, el jugador se dirigió directamente hacia el bus, sin emitir palabra ni responder a las cámaras o micrófonos presentes. Entre tanto, fue abordado por un aficionado a la distancia, ante lo que solo sonrió antes de retirarse.

“Sin embargo, Peña gambeteó a los comunicadores y se subió directamente en el bus, sin emitir una palabra ni mirar siquiera hacia donde se encontraban las cámaras y los micrófonos.“¡Hey, Peña la buena!”, le gritó un aficionado a la distancia", dijo el medio barranquillero.

Por otra parte, el delantero de Junior y compañero de Jermein Zidane Peña, habló sobre la posibilidad de que se ayude al defensor central para que maneje su temperamento y no comenta estas situaciones en partidos claves para el Tiburón:

A Jermain hay que ayudarle a corregir ese tipo de situaciones... Él sabe el error que cometió, no debemos caerle todos encima, al contrario, debemos arroparlo y de ayudarlo de alguna manera a cambiar ese tipo de cosas que no hacen bien para el equipo en la cancha”, señaló el futbolista de 34 años en rueda de prensa,

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El trofeo de la Liga
El trofeo de la Liga BetPlay espera por el ganador entre Tolima y Junior - crédito Deportes Tolima
  1. Atlético Nacional: 21 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +15)
  2. Deportivo Pasto: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  3. Once Caldas: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +8)
  4. Inter de Bogotá: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  5. Atlético Bucaramanga: 17 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  6. América de Cali: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  7. Junior de Barranquilla: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  8. Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  9. Millonarios: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  10. Llaneros: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  11. Fortaleza: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  12. Deportivo Cali: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  13. Águilas Doradas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  14. Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  15. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -10)
  16. Independiente Medellín: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  17. Cúcuta Deportivo: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  18. Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  19. Deportivo Pereira: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  20. Alianza FC: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -14)

