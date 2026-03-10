Faustino Asprilla dijo presente en el partido del Newcastle ante Barcelona por la Champions League

El "Tino" Asprilla no quiso perderse el partido entre su antiguo club, el Newcastle United y el FC Barcelona en St James Park - crédito Scott Heppell/REUTERS

El mundo del fútbol tiene su mirada puesta en el inicio de los octavos de final de la Champions League. Entre los duelos atractivos de la jornada se encontraba el juego de ida entre el Newcastle United y el FC Barcelona, dos equipos caracterizados por su juego ofensivo y futbolistas que marcan la diferencia en la mitad del campo. De un lado, Sandro Tonali, una de las figuras de las Urracas, y del otro Fermín López, el principal organizador de juego en el conjunto culé.

Las tribunas del St. James Park de Newcastle lucieron abarrotadas, pero con lo que no contaban los espectadores era con la presencia de un viejo conocido de dicho estadio: Faustino Hernán Asprilla.

El colombiano, que militó en el club blanquinegro del nordeste de Inglaterra entre 1996 y 1997, sorprendió a la señal internacional al posar con una sonrisa y luciendo su gorro con el logo de la selección Colombia.

Asprilla avisó en sus redes sociales que estaría entre los espectadores del juego de octavos de final entre Newcastle y Barcelona - crédito @eltinoasprilla/Instagram

No obstante, el exjugador ya venía anunciando desde horas antes que su intención era viajar a ver el partido, que tenía un significado especial para el “Tino”, debido a que fue justamente contra el cuadro catalán que protagonizó uno de los mejores desempeños individuales en su carrera deportiva.

El colombiano se tomó fotos y firmó autógrafos a los hinchas de las "Urracas" - crédito @eltinoasprilla/Instagram

En su cuenta de Instagram, Asprilla subió una fotografía con la que anunció su llegada a St. James Park, y se dejó ver firmando autógrafos en su arribo al escenario deportivo. Incluso tuvo tiempo para tomarse algunas selfies con algunos de los asistentes. En la grabación difundida por el propio exjugador se escuchaban niños gritando “Tino” repetidamente, tratando de llamar su atención.

Luego de esa interacción, Asprilla fue entrevistado antes del partido a pie de campo por John Beresford, excompañero suyo en Newcastle, con el que mantiene una sólida relación desde entonces, para la cadena TNT Sports.

En la previa, Asprilla habló con su excompañero en el Newcastle, el lateral John Beresford - crédito Scott Heppell/REUTERS

La noche mágica de Asprilla en la Champions League

Así fue el triplete de Asprilla al Barcelona, jugando para Newcastle - crédito UEFA / YouTube

Además de su vida fuera de las canchas, los simpatizantes del Newcastle mantienen un recuerdo particular del “Tino” durante los dos años que jugó para las Urracas por su velocidad y capacidad de marcar diferencia en el ataque de un equipo que por esos días estaba llamado a competir con Manchester United y Arsenal por el título de la Premier League.

Compartiendo equipo con jugadores de la talla de David Ginola, Alan Shearer, Les Ferdinand o John Barnes, Asprilla tuvo su mejor momento como jugador de Newcastle en la noche del 17 de septiembre de 1997, cuando se enfrentaron al FC Barcelona en la primera fecha de la fase de grupos en St James Park.

Originalmente el entrenador no iba a contar con el “Tino” en la titular, debido al enfado del entrenador Kenny Dalglish con el colombiano, que tardó en llegar de sus compromisos con la selección Colombia —venía de asistir a Wilmer Cabrera en el gol con el que vencieron a Venezuela en las eliminatorias al Mundial de Francia 1998—, por celebrar el triunfo.

Sin embargo, Newcastle en ese momento atravesaba una compleja situación al no contar con suficientes delanteros. Alan Shearer se lesionó de gravedad y Les Ferdinand fue vendido al Tottenham, por lo que Dalglish solo contaba con Asprilla para la delantera y se vio obligado a llamarlo.

A pesar de la tensión previa y de haber llegado sobre la hora a St. James Park, el colombiano protagonizó una de las actuaciones individuales más memorables de la Champions League. En apenas 49 minutos, el “Tino” impuso su ley ante los blaugrana, que contaban en sus filas con jugadores del calibre de Luis Figo, Rivaldo o Luis Enrique.

Su primer gol llegó de penal tras una falta que él mismo provocó; los otros dos vieron al “Tino” superando por el aire a los defensas centrales, culminando de cabeza dos centros medidos de Keith Gillespie. Pese a que Barcelona descontó con Figo y Luis Enrique, solo sirvió para maquillar un partido que terminó 3-2, y convirtió al de Tuluá en el primer jugador en marcarle un hat-trick al Barça en toda la historia del torneo.