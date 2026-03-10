DT de Once Caldas defiende las fiestas de sus jugadores en los días de descanso: “El día libre es para desahogarse”

Hernán Dario Herrera llegó en 2023 a la dirección técnica del Once Caldas - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas, defendió públicamente a Dayro Moreno y a sus jugadores ante las críticas que reciben por sus actividades en días libres, subrayando que el descanso pertenece a cada futbolista y que no interfiere en el rendimiento profesional.

“El día libre es para que ellos se desahoguen, estar en familia, a discoteca o no sé dónde. Es problema de ellos”, afirmó Herrera en una entrevista con el programa MorninGol de AS, destacando que los jugadores deben tener espacio para relajarse fuera de los compromisos deportivos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El estratega remarcó que, a pesar de la exposición pública, sus dirigidos no sufren complicaciones en el trabajo físico ni en la disciplina del club, agregando que “somos gente que estamos en boca de todo el mundo, entonces nos ven en cualquier lado y ya nos ven borrachos”.

Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas, molesto porque el equipo no le hace daño a Millonarios - crédito Colprensa

Además, hizo énfasis en la buena comunicación con Dayro Moreno, a quien catalogó como manejable y resaltó su vínculo personal con el delantero: “Dayro sí me obedece. Hay una buena comunicación con él, manejarlo es fácil, por lo menos para mí... Todo lo que ha hecho Dayro, los últimos 80 goles, los ha hecho conmigo”.

Por otra parte, Herrera consideró que ningún entrenador debe atribuirse la formación goleadora de Dayro Moreno, resaltando que su capacidad es innata: “El entrenador que venga al Once Caldas y diga que le enseñó a trabajar los penales a Dayro es un mentiroso, vende humo. Dayro es Dayro, nadie le ha enseñado porque es una cosa de él. Las jugadas son de los futbolistas”.

El goleador del Once Caldas logró una marca importante en la victoria del Blanco Blanco ante Boyacá Chicó-crédito @dayrogol17/Instagram

En sus declaraciones, el “Arriero” Herrera insistió en la importancia de “saber llevar” a los jugadores de experiencia y criticó a quienes intentarían enfrentar a figuras del vestuario, narrando un caso: “Alguien por ahí vino y dijo que Dayro o yo, y se fue el que dijo yo. Solo es manejarlo, con la gente grande toca así”.

Moreno actualmente es el máximo goleador de la Liga BetPlay I-2026 con siete goles, los mismo que Andrey Estupiñán del Deportivo Pasto.

Así va el Once Caldas en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

El "Blanco Blanco" de Manizales se colocó como el nuevo líder de la Liga BetPlay-crédito @oncecaldas/X

Deportivo Pasto: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Once Caldas: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +8). Internacional de Bogotá: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Atlético Nacional: 18 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +11). América de Cali: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Junior: 16 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Deportes Tolima: 15 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Atlético Bucaramanga: 14 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Millonarios: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Llaneros: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Fortaleza: 14 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Deportivo Cali: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Águilas Doradas: 12 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Independiente Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Jaguares FC: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -10). Independiente Medellín: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3). Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7). Deportivo Pereira: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -8). Boyacá Chicó: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -9). Alianza Valledupar FC: 4 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -14).