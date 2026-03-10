Deportes

Cuándo se conocerá la convocatoria de la selección Colombia para los amistosos de marzo

El cuerpo técnico afina detalles de cara a los partidos ante Croacia y Francia, que son preparatorios para el mundial de la FIFA y una prueba importante para la plantilla

La selección Colombia tendrá sus
La selección Colombia tendrá sus primeros partidos de 2026 contra Francia y Croacia, de preparación para el mundial - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia está terminando de analizar los jugadores que necesitará para los encuentros amistosos contra Francia y Croacia, la última prueba antes de presentar la lista de 26 jugadores que disputarán el Mundial 2026, que se sabría a mediados de mayo y previo a los últimos dos compromisos de preparación.

Ya se conocieron las posibles fechas de la convocatoria de marzo, cuando el técnico Néstor Lorenzo tendrá sus primeros juegos de 2026 para mirar el nivel de sus dirigidos en la actualidad, ya que algunos de ellos pasan por un mal momento debido a lesiones o la falta de ritmo, como James Rodríguez.

También hay expectativa si Jhon Jáder Durán volverá al combinado nacional, pues desde junio de 2025 no es llamado por el cuerpo técnico tras la polémica ante Perú en Barranquilla, donde se habló de una supuesta pelea con el entrenador y sus compañeros en el camerino.

La convocatoria de los amistosos

La convocatoria de la selección Colombia para los próximos partidos amistosos frente a Croacia y Francia se dará a conocer en los próximos días, según confirmó el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa Planeta Fútbol. Los encuentros están programados para el 26 y el 29 de marzo y forman parte de la preparación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo para el próximo Mundial.

La lista sería anunciada entre el 19 y el 20 de marzo, informó el comunicador en la mañana del martes 10 del mismo mes. En estos compromisos internacionales, la Tricolor enfrentará primero a Croacia y luego a Francia, dos rivales europeos de alto nivel que permitirán medir el desempeño del plantel nacional antes del torneo mundialista.

Estos partidos representan un reto relevante para la selección Colombia en el contexto de su preparación deportiva. La intención del cuerpo técnico es evaluar el rendimiento del equipo frente a selecciones reconocidas, con el propósito de ajustar la estrategia rumbo al Mundial, en el que enfrentará a Uzbekistán, Portugal y un ganador del Torneo de Repechaje.

Enfrentarse a Croacia y Francia, selecciones que han sido protagonistas en torneos recientes, supone una oportunidad para que los futbolistas colombianos acumulen experiencia competitiva internacional. Este proceso se enmarca en el objetivo principal del grupo, que es llegar en las mejores condiciones físicas y tácticas al certamen mundial.

Situación de Jhon Jáder Durán en la selección Colombia

El caso de Jhon Jáder Durán continúa generando debate entre la prensa y la afición. Tras el empate ante Perú por las eliminatorias, en junio de 2025, surgieron versiones sobre un supuesto altercado en el vestuario que habría desencadenado su desconvocatoria previo al partido contra Argentina en Buenos Aires.

La Federación Colombiana de Fútbol desmintió esas versiones, al igual que el delantero, y ambos señalaron que la decisión obedeció a un “problema físico”, aunque nunca fue confirmado. Recientemente, el futbolista utilizó sus redes sociales para negar cualquier conflicto con compañeros o miembros del cuerpo técnico, como mencionó Carlos “El Pibe” Valderrama en ESPN.

A través de su cuenta de Instagram, Durán pidió a la prensa y al público ser cautos y verificar la información antes de difundir rumores que puedan perjudicar la imagen de los implicados: “Ya está bueno de muchas cosas. Nunca he sido y mucho menos seré una persona que sale a decir estas cosas, solo por hablar o aparentar, pero ya está bueno con las malas energías, malas palabras y muchos chismes que solo denigran y dañan la imagen de una persona”.

Desde entonces, su presencia en la selección se ha visto afectada por cambios de club: del Al Nassr de Arabia pasó al Fenerbahce y luego al Zenit de Rusia, debido al bajo rendimiento desde su salida del Aston Villa y polémicas con respecto a su actitud dentro y fuera de las canchas..

El delantero ha afirmado que, en caso de que existiera una situación fuera de lo común, sería él mismo quien la comunicaría públicamente: “La verdad, yo no peleé con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la Selección Colombia”.

