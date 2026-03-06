Esta es la razón por la que Falcao no jugó con Millonarios ante Atlético Nacional por Copa Sudamericana

Falcao García fue suplente en el partido de Millonarios ante Atlético Nacional, por la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Millonarios sigue celebrando la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego de eliminar a nada menos que Atlético Nacional en Medellín, superándolo por 3-1 en el estadio Atanasio Girardot y demostrando una notable mejoría bajo el mando del técnico Fabián Bustos.

Uno de los jugadores que se extrañó en el partido fue Falcao García, delantero que se quedó en el banco de suplentes, pese a que el cuerpo técnico lo cuidó durante más de dos semanas para que se recuperara de una lesión muscular y llegara en las mejores condiciones.

De otro lado, el “Tigre” tendría minutos en la décima jornada de la Liga BetPlay, con Millonarios recibiendo al Cúcuta Deportivo en El Campín y a la espera de los rivales para la fase de grupos en la Sudamericana, que se conocerán el jueves 19 de marzo en Asunción, durante el sorteo de la Conmebol.

Ausencia de Falcao en la Sudamericana

El regreso del samario a la institución azul tenía como objetivo que la plantilla se motivara para la temporada y cumpliera el objetivo de la Copa Sudamericana, pues el club no quería repetir el fracaso de 2025, cuando fue eliminado por Once Caldas en Manizales.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios, confirmó que Falcao “no estaba al 100%”, luego de su lesión muscular, así que decidió no arriesgarlo en el partido contra Nacional, dejarlo en el banco y que aprovechara estos días para terminar ese proceso para quedar en las mejores condiciones.

Fabián Bustos dejó afuera a Falcao con Millonarios ante Nacional porque aún no se recupera de su lesión - crédito Millonarios FC

Durante la rueda de prensa, el entrenador argentino respondió a la duda sobre el porqué no metió al delantero de 40 años, incluso quedando por debajo de otros jugadores que sí sumaron minutos como Beckham Castro, que reemplazó a Rodrigo Contreras en el segundo tiempo.

Falcao viene de sufrir una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha, durante el partido de Millonarios contra Llaneros, que lo hizo perderse los compromisos frente a Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira, pero fue convocado para la Copa Sudamericana.

Millonarios jugó sin Falcao y venció a Nacional por 3-1 en la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Sin embargo, la dolencia del “Tigre” no sería grave en la actualidad, se mejora de la mejor manera y en los últimos días trabajó con el resto de sus compañeros, lo que indica que, en pocos días, ya quedará al 100% para jugar con los embajadores en lo que queda del primer semestre.

“Falcao es grande y te da posibilidades”

Iván René Valenciano, exdelantero del Junior y la selección Colombia en los años 90, dijo en Caracol Radio que el “Tigre” debe estar en el mundial: “No es lo mismo marcar a Jhon Córdoba, a Durán, a Santos Borré u otro delantero, que marcar a Radamel Falcao. Cuando tú lo tienes a él dentro de los jugadores que pueden ser convocados para jugar, el central se preocupa”.

Iván René Valenciano es el goleador histórico del Junior FC y marcó al menos 21 goles con la camiseta de la Selección Colombia - crédito Colprensa y Millonarios

“¿Quién conoce a Durán, a Borré o a Córdoba? A Falcao lo conoce todo el mundo. Un delantero que tenga el nombre como lo tiene Radamel, yo como central o entrenador me preocuparía", señaló el “Bombardero”, añadiendo que el delantero “es grande y te da posibilidades, mientras que los demás son de madera”

Valenciano finalizó al referirse a James Rodríguez, diciendo que “cuando está en la selección es un jugador diferente, Lucho Díaz siempre ha sido distinto. Así como llegamos a la final de la Copa América con los jugadores de ese momento, hoy creo que Colombia debe pensar que puede ser finalista de la Copa del Mundo. Hay un grupo excelente y todo dependerá de que todos lleguen en las mejores condiciones”