Deportes

Atlético Nacional causaría polémica con David Ospina ante Millonarios: esto pasaría con el portero

El cuadro verde tendrá lo mejor de su nómina para medirse a los azules por la Copa Sudamericana, entre ellos a su experimentado guardameta

El portero David Ospina es
El portero David Ospina es uno de los jugadores de Atlético Nacional que quiere avanzar en la Copa Sudamericana ante Millonarios - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional está listo para enfrentar a Millonarios por la Copa Sudamericana en la noche del 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, con la esperanza de confirmar su favoritismo en la llave y quedarse con la clasificación a la fase de grupos, pues el duelo es con un solo encuentro.

Sin embargo, habría una novedad enorme con el portero David Ospina, que es el capitán y referente de los verdolagas, cuya experiencia y liderazgo son determinantes para la plantilla, pero el técnico Diego Arias tendría otros planes en caso de presentarse una situación en el compromiso.

¿Qué pasará con David Ospina?

La posible decisión de cambiar de arquero en la tanda de penales ha marcado la antesala del enfrentamiento internacional entre Atlético Nacional y Millonarios por la Copa Sudamericana 2026, que es considerado como el partido más importante de la temporada.

El equipo antioqueño prevé que, si el partido se define desde los doce pasos, David Ospina cedería su lugar a Harlen Castillo, utilizando un cambio disponible antes de los cobros, según detalló el periodista José Luis Alarcón en ESPN. La iniciativa responde al objetivo de aumentar sus opciones en los penales.

Harlen Castillo entraría al partido
Harlen Castillo entraría al partido si Nacional se va a penales ante Millonarios - crédito @harlen_castillo/Instagram

Ya se habló, la situación ya se tiene calculada y está entre las posibilidades en caso de que se vaya a la tanda de penales”, explicó el periodista. La decisión implica que Ospina aceptaría ser sustituido para que Castillo ataje los penales, una maniobra practicada por otros equipos profesionales para buscar una ventaja tanto psicológica como táctica.

Además, el periodista agregó que “ya está hablado y David Ospina aceptaría dar un paso al costado para que el que tape sea ‘Chipi Chipi’ Castillo”. Nacional ha incorporado esta posibilidad en su preparación para el partido, apostando a minimizar riesgos cuando no hay margen de error en una fase de eliminación directa.

Un partido de infarto

La histórica rivalidad entre ambos clubes añade presión a una eliminatoria de alto riesgo. Nacional será local, sin presencia de hinchas visitantes debido a una disposición de la Conmebol, medida tomada tras sugerencia de las autoridades locales. Esta situación eleva la tensión en el Atanasio Girardot.

Avanzar es fundamental desde la perspectiva deportiva y económica. Una eliminación temprana frente al máximo rival representa un golpe que trasciende lo puramente estadístico, incidiendo en los presupuestos y la planificación anual de las instituciones, además de la presión de hinchadas exigentes.

Alfredo Morelos y Radamel Falcao
Alfredo Morelos y Radamel Falcao son los delanteros referentes de Atlético Nacional y Millonarios - crédito Colprensa

La definición desde el punto penal cobra aún más relevancia por lo que está en juego: la clasificación y un premio económico de 900.000 dólares. Así, cada detalle táctico y cada decisión adquieren mayor peso en la antesala de uno de los compromisos más esperados del año.

Situación de ambos equipos y protagonistas del encuentro

Atlético Nacional no dispondrá de Edwin Cardona, suspendido tras una expulsión en la pasada Libertadores ante São Paulo. Esta baja condiciona el armado del equipo local para un partido de máxima exigencia.

Fabián Bustos afronta su reto
Fabián Bustos afronta su reto más importante con Millonarios en 2026, que es la Copa Sudamericana - crédito @MillosFCoficial/X

Por el lado visitante, el técnico Fabián Bustos asumió el reto de cambiar la dinámica tras un inicio de temporada adverso, con su equipo acumulando 10 puntos en cinco partidos dirigidos. El entrenador ha enfocado los esfuerzos en mejorar el sistema defensivo y la capacidad ofensiva, mientras prevé la titularidad de Leonardo Castro y la disponibilidad plena de Rodrigo Contreras, Radamel Falcao y Darwin Quintero, todos recuperados de lesiones.

Bustos explicó ante la prensa que “tratamos de trabajar todas las partes. (...) Para mí el fútbol es de defendernos bien y hacer gol”, declarando que la verdadera medida de avance de Millonarios será este enfrentamiento en Medellín, luego del triunfo 5-1 ante Deportivo Pereira.

Temas Relacionados

Atlético NacionalMillonariosCopa SudamericanaAtlético Nacional vs MillonariosDavid OspinaHarlen CastilloColombia-Deportes

