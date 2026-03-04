Deportes

Él es Wilton Sampaio, el árbitro brasileño que será encargado de dirigir el Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

El duelo del clásico colombiano entre verdes y azules tendrá una terna caracterizada por la experiencia y el reconocimiento en sus decisiones como juez central

Wilton Pereira Sampaio será el
Wilton Pereira Sampaio será el juez central entre Nacional y Millonarios por la Copa Sudamericana - crédito Daniel Cole / REUTERS

El duelo decisivo entre Atlético Nacional y Millonarios por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana llegó a su punto más alto, tras la expectativa de los hinchas en saber que equipo representará a Colombia en el segundo torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Por este motivo, la experiencia desde el lado de la justicia deportiva será vital, por lo que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó a un hombre de experiencia bajo las tarjetas y el pito como Wilton Sampaio, árbitro brasileño y considerado uno de los mejores jueces centrales tanto en su país como en Sudamérica.

Wilton Sampaio dirigió en el
Wilton Sampaio dirigió en el partido entre Monterrey e Inter de Milán en el Mundial de Clubes 2025 - crédito Daniel Cole / REUTERS

Wilton Sampaio será el encargado de arbitrar el decisivo enfrentamiento entre Atlético Nacional y Millonarios por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El partido único, que se disputará en el Estadio Atanasio Girardot, determinará cuál de los dos clubes más laureados del fútbol profesional colombiano avanzará a la fase de grupos del torneo internacional.

Con experiencia en torneos como la Copa Libertadores, la Sudamericana y las Eliminatorias Sudamericanas, Sampaio también ofició como juez en el Mundial de Qatar 2022, donde dirigió cuatro partidos, incluidas instancias desde la fase de grupos hasta cuartos de final.

A continuación, este es el cuerpo arbitral que estará en el Atanasio Girardot:

  • Árbitro central: Wilton Sampaio (Brasil)
  • Asistente número 1: Rodrigo Correa (Brasil)
  • Asistente número 2: Rafael Alves (Brasil)
  • Cuarto árbitro: Rodrigo Pereira (Brasil)
  • VAR: Daniel Nobre (Brasil)
  • AVAR: Rodrigo Guarizo (Brasil)

Así le fue a Millonarios y a Nacional bajo el mando de Wilton Sampaio

Atlético Nacional tiene tanto buenos
Atlético Nacional tiene tanto buenos como malo recuerdos con Wilton Sampaio - crédito Diego Vara / REUTERS

En lo que se refiere a Atlético Nacional, será la primera vez que dirija al verde en la Copa Sudamericana, aunque el brasileño ya tuvo experiencia dirigiendo al verde en la Copa Libertadores.

Su primer partido dirigiendo al verde tiene un recuerdo positivo para el cuadro antioqueño, ya que fue en la victoria ante Colo-Colo de Chile (único campeón de América de dicho país) por 1-0 en el estadio Monumental de Santiago, el 28 de febrero de 2018, con gol de Vladimir Hernández al minuto 67.

Mientras que el último partido no fue un buen recuerdo para los hinchas verdes, ya que fue en la derrota por 3-0 ante Nacional de Asunción, el 29 de febrero de 2024 en el Atanasio Girardot de Medellín con los goles de Juan Fernando Alfaro al 24, de Rodrigo Arévalo al 72 y de Facundo Velazco al 90.

  • 28 de febrero de 2018 - Copa Libertadores: Colo-Colo 0-1 Millonarios
  • 1 de marzo de 2019 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 1-0 Libertad de Paraguay
  • 27 de mayo de 2021 - Copa Libertadores: Universidad Católica 2-0 Atlético Nacional
  • 9 de junio de 2023 - Copa Libertadores: Olimpia 3-0 Atlético Nacional
  • 29 de febrero de 2024 - Copa Libertadores: Atlético Nacional 0-3 Nacional de Paraguay
El cuadro azul fue dirigido
El cuadro azul fue dirigido por Sampaio una ocasión - crédito Raúl Arboleda / EFE / - Archivo

Mientras que a Millonarios lo dirigió en solo una ocasión y fue en la Copa Sudamericana de 2020.

Allí el brasileño dirigió la llave entre Deportivo Cali y Millonarios, en dónde el cuadro azul venció por 2-1 al Azucarero en su estadio, el 4 de noviembre de 2020.

Con el autogol de Andrés Colorado al minuto 30 y el gol de de Eliser Quiñones al 90+3, el equipo en ese entonces dirigido por Alberto Gamero forzó la serie a los tiros penales para definir al clasificado a los cuartos de final.

En ese duelo de los tiros del punto penal, el tiro penal fallado por el volante Santiago Montoya y David Mackalister Silva dejó a los azules por fuera de los cuartos de final, y a Deportivo Cali jugando ante Vélez Sarsfield, siendo eliminado por el equipo argentino en los octavos de final de dicha edición.

  • 5 de noviembre de 2020 - Copa Sudamericana: Deportivo Cali 1-2 Millonarios

Perfil de Wilton Sampaio

Wilton Sampaio en un partido
Wilton Sampaio en un partido del Mundial de Clubes-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El 28 de febrero de 2026, en charla con Deportes RCN, consultó al analista José Borda por el perfil del brasileño Wilton Sampaio:

El perfil de Sampaio, destacado por su participación en torneos organizados por la UEFA, añade garantías a este compromiso catalogado de alta exigencia. Su historial incluye presencia en Copas del Mundo, Copa Libertadores y Eliminatorias sudamericanas. Además, dirigió recientemente el encuentro entre la Selección Colombia y Venezuela, donde el equipo colombiano mostró una actuación sobresaliente.

Acostumbrado a escenarios relevantes, Sampaio es reconocido por privilegiar la fluidez en el juego. El analista arbitral José Borda detalló que el brasileño “es un árbitro que deja jugar, que no corta por nimiedades. Tiene un estilo de arbitraje europeo”, lo que se considera clave para encuentros de gran intensidad.

Ficha del partido

Duelos de los equipos colombianos
Duelos de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026 - crédito Conmebol
  • Atlético Nacional vs. Millonarios FC - Fase 1 de la Copa Sudamericana 2026
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
  • Fecha y hora: miércoles 4 de marzo - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.
  • Posible alineación Atlético Nacional: David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Miltón Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos.
  • D. T de Atlético Nacional: Diego Arias.
  • Posible alineación Millonarios FC: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Beckham Castro y Leonardo Castro.
  • D. T. de Millonarios FC: Fabián Bustos.

O'Higgins vs. Deportes Tolima EN

Colombia vs. Argentina - EN

Atlético Nacional vs. Millonarios FC

Cristiano Ronaldo se perdería el

El banquero colombiano David Vélez
Ejército asestó duro golpe a

Yeferson Cossio aseguró que una

O'Higgins vs. Deportes Tolima EN

