Millonarios tomó decisión con Falcao García para la Copa Sudamericana, previo al partido ante Atlético Nacional

El cuadro azul se juega todo su proyecto deportivo del primer semestre de 2026 ante los verdes, así que estaba esperando a que el “Tigre” se recuperara de su lesión muscular

Falcao García se recuperó de
Falcao García se recuperó de una lesión muscular que lo alejó de dos partidos con Millonarios - crédito Millonarios FC

Millonarios afronta su mayor reto en la temporada 2026, la fase previa de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, debido a que será a un solo partido, en Medellín y con el temor de que vuelvan los malos momentos cuando perdió los primeros tres juegos de la Liga BetPlay.

Para ese encuentro, los azules confirmaron lo que pasará con Falcao García, delantero que se venía recuperando de una lesión muscular que lo sacó de los encuentros frente a Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira, pues el departamento médico no quería arriesgarlo.

Sumado a eso, el técnico Fabián Bustos ya tendría la nómina titular con la que buscará la clasificación a la ronda de grupos, ante un Nacional con sus figuras y la baja de Edwin Cardona, suspendido por expulsión en la Copa Libertadores 2025, y las dudas sobre William Tesillo.

Noticia en desarrollo...

MillonariosFalcaoFalcao MillonariosFalcao lesiónCopa SudamericanaNacional vs MillonariosColombia-Deportes

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de la Tricolor femenina en la segunda fecha de la SheBelieves Cup

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia dejó una mala impresión en su primera salida del torneo femenino que se juega en diversos estadios de Estados Unidos, la cual deberá recomponer ante una vieja conocida

Colombia vs. Argentina: hora y

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga: hora y dónde ver a los Diablos Rojos por el partido de la Copa Sudamericana

En otro de los duelos destacados de la primera fase de la Gran Conquista, Leopardos y Diablos rojos se juegan un cupo en el continente

América de Cali vs. Atlético

Esta sería la millonada que pediría el Sporting de Lisboa por el delantero colombiano Luis Javier Suárez: “El acuerdo no será barato”

El club portugués exige al menos 60 millones de euros para dejar salir al artillero colombiano tras pagarlo por 23 millones al Almería, ante el creciente interés del Liverpool y el Newcastle United en el próximo mercado

Esta sería la millonada que

Iván Valenciano se une a las voces que piden a Falcao en la selección Colombia para el Mundial 2026: “Lo conoce todo el mundo”

El histórico delantero colombiano destacó a Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré, aunque no los igualó al nivel que él considera que está el jugador con más goles con la camiseta Tricolor

Iván Valenciano se une a

Director técnico de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol presentaría pruebas ante las acusaciones de soborno

Machado presentó al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol la documentación con la intención de refutar la validez de las acusaciones y de los documentos exhibidos por Barahona

Director técnico de la Comisión
Ejército asestó duro golpe a

Ejército asestó duro golpe a estructura criminal en Nariño: dos capturas, arsenal incautado y destrucción de explosivos

Estación de gasolina en Ituango sufrió ataque con dron de las disidencias: dueño se habría negado a pagar extorsión

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Westcol reflexionó tras una costosa

Westcol reflexionó tras una costosa salida a comer con su novia Luis Castro: cuánto pagó y qué comentó

La transformación de Adriana Bottina: seis costillas fracturadas y una cuarta cirugía de nariz para recuperar la autoestima

Sector audiovisual colombiano denuncia trabas en trámites ante el MinCulturas: “Para las producciones nacionales el proceso es cada vez más difícil”

El cantante Randy reveló el nombre de la famosa colombiana a la que le gustaría conquistar y causó todo tipo de reacciones tras imitarla

Lady Noriega y el video en traje de baño que conquistó las redes sociales: así lucía la actriz a los 21 años cuando fue reina por Córdoba

Colombia vs. Argentina: hora y

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de la Tricolor femenina en la segunda fecha de la SheBelieves Cup

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga: hora y dónde ver a los Diablos Rojos por el partido de la Copa Sudamericana

Esta sería la millonada que pediría el Sporting de Lisboa por el delantero colombiano Luis Javier Suárez: “El acuerdo no será barato”

Iván Valenciano se une a las voces que piden a Falcao en la selección Colombia para el Mundial 2026: “Lo conoce todo el mundo”

Director técnico de la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol presentaría pruebas ante las acusaciones de soborno