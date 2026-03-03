Millonarios tomó decisión con Falcao García para la Copa Sudamericana, previo al partido ante Atlético Nacional

Falcao García se recuperó de una lesión muscular que lo alejó de dos partidos con Millonarios - crédito Millonarios FC

Millonarios afronta su mayor reto en la temporada 2026, la fase previa de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional, debido a que será a un solo partido, en Medellín y con el temor de que vuelvan los malos momentos cuando perdió los primeros tres juegos de la Liga BetPlay.

Para ese encuentro, los azules confirmaron lo que pasará con Falcao García, delantero que se venía recuperando de una lesión muscular que lo sacó de los encuentros frente a Internacional de Bogotá y Deportivo Pereira, pues el departamento médico no quería arriesgarlo.

Sumado a eso, el técnico Fabián Bustos ya tendría la nómina titular con la que buscará la clasificación a la ronda de grupos, ante un Nacional con sus figuras y la baja de Edwin Cardona, suspendido por expulsión en la Copa Libertadores 2025, y las dudas sobre William Tesillo.

Noticia en desarrollo...