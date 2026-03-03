Millonarios apuesta por su cantera: el último cupo de la nómina será para un juvenil del club

Millonarios se prepara para el duelo crucial ante Atlético Nacional - crédito Millonarios FC

Millonarios ya tiene la mira puesta en el reto más exigente del semestre: el partido ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, donde se jugará a partido único la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, la segunda competencia de clubes más importante de la Conmebol.

El encuentro, programado para las 7:30 p. m. (hora colombiana) del miércoles 4 de marzo, no contará con presencia de hinchada embajadora en las tribunas, ya que la Conmebol autorizó la restricción ante antecedentes de seguridad y para evitar incidentes en un duelo considerado de alto riesgo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de esta baja sensible en el apoyo de la afición, el equipo dirigido por Fabián Bustos llega fortalecido tras su contundente victoria 5-1 sobre Deportivo Pereira en El Campín, resultado que devolvió confianza al grupo y mostró avances en el modelo de juego implementado por el técnico argentino. Con la motivación de ese triunfo, el plantel viajará a Medellín con lo mejor de su nómina para buscar el paso a la siguiente ronda internacional.

Refuerzos, cupos y la apuesta por el talento joven

Ariel Michaloutsos llegó a Millonarios con el objetivo de reformar toda la manera como se venía armando el equipo - crédito Captura de video Millonarios FC

Desde el inicio de la temporada, la hinchada azul ha solicitado refuerzos para fortalecer la nómina. Sin embargo, los cambios en el reglamento de inscripciones establecidos por la Dimayor limitan a 25 los jugadores registrados. Con la llegada de Radamel Falcao García, Millonarios completó 24 cupos, por lo que sólo resta una plaza para cumplir el tope permitido.

El director deportivo Ariel Michaloutsos, en diálogo con Planeta Fútbol de Win Sports, explicó que el club ha evaluado diferentes posibilidades en el mercado, pero la búsqueda no ha sido sencilla: “Estuvimos analizando hasta hace un tiempo las posibilidades del mercado que siempre pueden aparecer, pero no es sencillo porque tiene que tener ciertas características: debe ser colombiano y ocupar un puesto específico. Rellenar la nómina por rellenarla creo que no es bueno”, afirmó el directivo argentino.

Michaloutsos reconoció que se intentó el regreso de un jugador -Daniel Ruiz (CSKA Moscú)-, pero como se había conocido anteriormente, las condiciones y el interés del jugador impidieron el fichaje. Por ello, la opción más viable sería completar el cupo con un talento de las divisiones menores, aunque el nombre aún no ha sido definido.

Bustos y la expectativa para la Sudamericana

El entrenador tiene experiencia en equipos de Perú, Brasil, Paraguay y Ecuador - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Millonarios

El técnico Fabián Bustos se refirió al desafío que supone enfrentar a Nacional en Medellín sin el respaldo de la hinchada azul: “Me encantaría tener a la hinchada en Medellín, sé que es imposible. Vamos a dar todo, es un partido muy complicado, de los más importantes en Colombia. Tenemos que hacer un gran juego. Ojalá la gente se sienta identificada con lo que hagamos en Medellín”, expresó el entrenador tras la victoria sobre Pereira.

El compromiso representa una verdadera final adelantada y el equipo viaja con la convicción de dejarlo todo en la cancha. La hinchada, aunque ausente en las tribunas, espera que el grupo transmita en el campo el carácter y la ambición necesarios para superar a uno de sus máximos rivales.

¿Jugará Falcao? La incógnita en la convocatoria

Falcao García tras su lesión no ha estado en las convocatorias de los últimos compromisos de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

Uno de los temas que más expectativa genera es la posible reaparición de Radamel Falcao García. El delantero, que sufrió una lesión muscular leve ante Llaneros, ya entrena con normalidad junto a sus compañeros, pero su presencia en la lista de convocados dependerá de la evaluación médica y la decisión final del cuerpo técnico. La experiencia y el liderazgo del “Tigre” serían un plus valioso en un partido de alta tensión y exigencia.

Calendario intenso y el reto de avanzar

Independientemente del resultado en la Sudamericana, Millonarios deberá pasar rápido la página y enfocarse en la Liga BetPlay, donde aún busca afianzar su lugar en los playoffs. El club capitalino enfrenta semanas decisivas tanto en el ámbito internacional como local, con la necesidad de gestionar bien sus recursos y consolidar un grupo capaz de pelear en todos los frentes.