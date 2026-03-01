Estos son los mundiales femeninos sub-20 a los que Colombia asistió en su historia: ha marcado historia

Este es el grupo de jugadores y cuerpo técnico de la selección Colombia que afrontaron el Sudamericano Femenino Sub-20 en Paraguay - crédito FCF

Una vez más, el fútbol femenino colombiano volvió a triunfar y clasificar a un mundial, en esta ocasión, con la sub-20 que consiguió el cupo al certamen de Polonia y luego de acabar en la cuarta posición del hexagonal final del Sudamericano de Paraguay, por detrás de la campeona Brasil, Ecuador y Argentina.

La Tricolor sigue su historia en los Mundiales Femeninos Sub20, pues en los últimos años se volvió fiel participante y en uno de los seleccionados más fuertes en esa categoría de mujeres, sobre todo en la década del 2020, que consolida el proyecto formativo en el país.

De cara a la Copa del Mundo, el combinado nacional tiene una deuda pendiente con sus presentaciones, ya que la idea es repetir su mejor presentación, que se dio en Alemania 2010 y con un equipo que representó a la nación durante muchos años, incluso algunas de sus integrantes siguen en el combinado mayor.

Noticia en desarrollo...