Estos son los mundiales femeninos sub-20 a los que Colombia asistió en su historia: ha marcado historia

Las cafeteras volvieron a clasificar al certamen de la FIFA, después de salir adelante en el hexagonal del Sudamericano de Paraguay con muchas dificultades

Este es el grupo de
Este es el grupo de jugadores y cuerpo técnico de la selección Colombia que afrontaron el Sudamericano Femenino Sub-20 en Paraguay - crédito FCF

Una vez más, el fútbol femenino colombiano volvió a triunfar y clasificar a un mundial, en esta ocasión, con la sub-20 que consiguió el cupo al certamen de Polonia y luego de acabar en la cuarta posición del hexagonal final del Sudamericano de Paraguay, por detrás de la campeona Brasil, Ecuador y Argentina.

La Tricolor sigue su historia en los Mundiales Femeninos Sub20, pues en los últimos años se volvió fiel participante y en uno de los seleccionados más fuertes en esa categoría de mujeres, sobre todo en la década del 2020, que consolida el proyecto formativo en el país.

De cara a la Copa del Mundo, el combinado nacional tiene una deuda pendiente con sus presentaciones, ya que la idea es repetir su mejor presentación, que se dio en Alemania 2010 y con un equipo que representó a la nación durante muchos años, incluso algunas de sus integrantes siguen en el combinado mayor.

Noticia en desarrollo...

