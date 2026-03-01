Deportes

Entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia dio detalles de la lesión que sufrió el portugués en el úlitmo partido con Al Nassr

El astro portugués habría acordado con el equipo catarí ser titular en los partidos de la Superliga de Catar y no ser tenido en cuenta para los duelos de la Champions Asiática para evitar la sobrecarga muscular

Guardar
Cristiano Ronaldo erró un penalti
Cristiano Ronaldo erró un penalti en el partido de la más reciente fecha de la Superliga de Catar - crédito REUTERS/Stringer

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en el Al-Nassr tras abandonar el campo por una molestia física alrededor del minuto 80 durante el triunfo por 3-1 frente al Al-Feyha, situación que generó inquietud en vísperas de la Copa del Mundo.

El entrenador Jorge Jesus informó después del partido que el delantero portugués sufre fatiga muscular y confirmó que el cuerpo médico realizará pruebas urgentes para conocer la gravedad del problema.

El incidente se produjo cuando se observó a Cristiano Ronaldo en el banquillo con una bolsa de hielo en el tendón de la corva, poco después de ser sustituido. En el compromiso anterior ante el Al-Najma, el atacante de 41 años tampoco pudo completar el encuentro, aumentando la preocupación sobre su estado físico en un momento decisivo de la temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Post de Cristiano Ronaldo tras
Post de Cristiano Ronaldo tras el partido en donde se retiro con fatiga muscular - crédito X/Cristiano Ronaldo

La batalla por el título en Arabia Saudita se encuentra en una etapa crítica y el cuerpo técnico espera contar nuevamente con su capitán lo antes posible. La posible ausencia de Ronaldo podría afectar tanto al Al-Nassr como a la selección de Portugal de cara al torneo mundial, para el que el jugador tiene la esperanza de disputar su última Copa y buscar el título que aún le falta. “Debemos seguir ganando y mantener nuestra ventaja, ya que la batalla por la liga es feroz y la competencia es alta por parte de todos los equipos”, manifestó Jorge Jesus tras el encuentro.

Ronaldo, Messi y las leyendas que se acercan a su adiós mundialista en Norteamérica

Lionel Messi, James Rodríguez y
Lionel Messi, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo jugarían su última Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México - crédito composición Infobae y EFE

La preocupación por la recuperación de Ronaldo se amplifica porque el lusitano se prepara para disputar en junio su sexta Copa del Mundo, un récord inédito en el fútbol masculino, situación confirmada por Infobae. El torneo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá reúne a figuras que por edad y trayectoria afrontan el cierre de su paso por los mundiales.

En ese grupo figuran Lionel Messi (39 años), quien consagró su leyenda en Catar 2022 y prepara su despedida mundialista; Luka Modric (40), el cerebro de la selección croata; Neymar Jr. (34), máximo goleador en la historia de Brasil; Robert Lewandowski (37), referente de Polonia; Antoine Griezmann (35), pieza clave de Francia; Kevin de Bruyne (35), líder de Bélgica; Mohamed Salah (34), estrella de Egipto; y James Rodríguez (35), figura colombiana que aún genera expectativa pese a su inestabilidad en clubes.

El Mundial 2026 representa la última oportunidad para que Ronaldo agregue el trofeo mundialista a su palmarés. El delantero mantiene su influencia goleadora tanto en clubes como en la selección de Portugal, aunque cada partido pone a prueba la resistencia física de una generación próxima a su adiós en la élite del fútbol.

Portugal programa sus amistosos antes del debut en el Mundial 2026 en medio de incertidumbre

La selección de Portugal buscó
La selección de Portugal buscó un rival sudamericano para preparar el partido contra la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Federación Chilena de Fútbol

La hoja de ruta de la selección portuguesa previa al campeonato mundial también enfrenta preguntas. El 6 de junio, el equipo dirigido por Roberto Martínez enfrentará a la selección de Chile en un amistoso internacional cuya sede aún no se ha definido, según informó la Federación Portuguesa de Fútbol. Este encuentro será parte de la preparación que incluye otro amistoso el 10 de junio en Leiria, último compromiso antes del viaje a territorio estadounidense para el estreno en el grupo K.

En la planificación original, Portugal debía enfrentar a México el 28 de marzo en el Estadio Azteca, partido que marcaría la reapertura del recinto tras su remodelación. Aunque la violencia desatada en el país a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, puso en alerta a las autoridades futbolísticas de Portugal, la alerta fue descartada y en un comunicado en conjunto con la Federación Méxicana de Fútbol se aseguró que el partido se realizará sin contratiempos.

Temas Relacionados

Cristiano RonaldoSelección de PortugalAl NassrMundial 2026Selección Portugal Mundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

La selección Colombia con Linda Caicedo entre sus convocadas juega el primero de tres partidos amistosos que se llevarán a cabo durante la fecha FIFA de marzo

Colombia vs. Canadá - EN

Esto es lo que le hace falta al Bayern Múnich de Luis Díaz para ser campeón en la Bundesliga de Alemania

El equipo bávaro tiene una ventaja de 11 puntos frente al Borussia Dortmund, segundo en la tabla de posiciones de la Bundesliga, a falta de 10 partidos para terminar el campeonato

Esto es lo que le

El secreto detrás del liderato de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026: el entorno deportivo e institucional idóneo

El presidente Nicolás Maya y el entrenador Alexander Arias explicaron a Infobae Colombia la transformación institucional y táctica que llevó al club del último lugar al liderazgo en el fútbol colombiano

El secreto detrás del liderato

Un presunto hincha del Junior que intentó robar bandera a aficionados del América fue golpeado dentro del estadio durante un partido

El club del Valle del Cauca rechazó los actos vandálicos al interior del estadio Armando Maestre Pavajeu y reinteró la invitación a vivir los partidos de fútbol en paz y convivencia

Un presunto hincha del Junior

Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla

El colombiano no sufrió ninguna lesión de consideración y aunque perdió la consciencia momentáneamente, evacuó la pista despierte y atento de lo sucedido en carrera

Así fue el terrible accidente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se aplaza la llegada del

Se aplaza la llegada del Clan del Golfo a las zonas de ubicación en Chocó y Córdoba

Eduardo Zapateiro arremetió contra el ministro de Defensa y lo señaló por falta de estrategia militar nocturna tras ataque del ELN en Bolívar

Cayó alias Nene Pimpón, señalado por el Ejército como transportador de drogas de grupos armados ilegales en La Guajira

Violento ataque del ELN con drones explosivos dejó 14 soldados heridos en Montecristo, sur de Bolívar

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

ENTRETENIMIENTO

Chet Hanks, hijo de Tom

Chet Hanks, hijo de Tom Hanks, denunció que estaba “atrapado” en Medellín tras un viaje sorpresa: “Libérenme”

Martín Moreno, ‘ex’ de Laura G, y La Suprema hablaron sobre cómo están en Dubái tras los bombardeos: “Que todo vuelva a la normalidad”

Juliana Calderón, hermana de Yina, respondió si ya le pasó el luto por su exnovio: “Eso solo me importa a mí”

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, volvió a pedir justicia por la empresaria: “Por qué tanta maldad”

La actriz Caterin Escobar pidió que dejen de llamarla solo “la novia de Yepes” y protagonizó divertido momento junto a Mario Alberto Yepes

Deportes

Colombia vs. Canadá - EN

Colombia vs. Canadá - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 1 de la SheBelieves Cup, Linda Caicedo será titular en la Tricolor

Esto es lo que le hace falta al Bayern Múnich de Luis Díaz para ser campeón en la Bundesliga de Alemania

El secreto detrás del liderato de Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay I-2026: el entorno deportivo e institucional idóneo

Un presunto hincha del Junior que intentó robar bandera a aficionados del América fue golpeado dentro del estadio durante un partido

Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla