Entrenador de Cristiano Ronaldo en Arabia dio detalles de la lesión que sufrió el portugués en el úlitmo partido con Al Nassr

Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en el Al-Nassr tras abandonar el campo por una molestia física alrededor del minuto 80 durante el triunfo por 3-1 frente al Al-Feyha, situación que generó inquietud en vísperas de la Copa del Mundo.

El entrenador Jorge Jesus informó después del partido que el delantero portugués sufre fatiga muscular y confirmó que el cuerpo médico realizará pruebas urgentes para conocer la gravedad del problema.

El incidente se produjo cuando se observó a Cristiano Ronaldo en el banquillo con una bolsa de hielo en el tendón de la corva, poco después de ser sustituido. En el compromiso anterior ante el Al-Najma, el atacante de 41 años tampoco pudo completar el encuentro, aumentando la preocupación sobre su estado físico en un momento decisivo de la temporada.

La batalla por el título en Arabia Saudita se encuentra en una etapa crítica y el cuerpo técnico espera contar nuevamente con su capitán lo antes posible. La posible ausencia de Ronaldo podría afectar tanto al Al-Nassr como a la selección de Portugal de cara al torneo mundial, para el que el jugador tiene la esperanza de disputar su última Copa y buscar el título que aún le falta. “Debemos seguir ganando y mantener nuestra ventaja, ya que la batalla por la liga es feroz y la competencia es alta por parte de todos los equipos”, manifestó Jorge Jesus tras el encuentro.

Ronaldo, Messi y las leyendas que se acercan a su adiós mundialista en Norteamérica

La preocupación por la recuperación de Ronaldo se amplifica porque el lusitano se prepara para disputar en junio su sexta Copa del Mundo, un récord inédito en el fútbol masculino, situación confirmada por Infobae. El torneo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá reúne a figuras que por edad y trayectoria afrontan el cierre de su paso por los mundiales.

En ese grupo figuran Lionel Messi (39 años), quien consagró su leyenda en Catar 2022 y prepara su despedida mundialista; Luka Modric (40), el cerebro de la selección croata; Neymar Jr. (34), máximo goleador en la historia de Brasil; Robert Lewandowski (37), referente de Polonia; Antoine Griezmann (35), pieza clave de Francia; Kevin de Bruyne (35), líder de Bélgica; Mohamed Salah (34), estrella de Egipto; y James Rodríguez (35), figura colombiana que aún genera expectativa pese a su inestabilidad en clubes.

El Mundial 2026 representa la última oportunidad para que Ronaldo agregue el trofeo mundialista a su palmarés. El delantero mantiene su influencia goleadora tanto en clubes como en la selección de Portugal, aunque cada partido pone a prueba la resistencia física de una generación próxima a su adiós en la élite del fútbol.

Portugal programa sus amistosos antes del debut en el Mundial 2026 en medio de incertidumbre

La hoja de ruta de la selección portuguesa previa al campeonato mundial también enfrenta preguntas. El 6 de junio, el equipo dirigido por Roberto Martínez enfrentará a la selección de Chile en un amistoso internacional cuya sede aún no se ha definido, según informó la Federación Portuguesa de Fútbol. Este encuentro será parte de la preparación que incluye otro amistoso el 10 de junio en Leiria, último compromiso antes del viaje a territorio estadounidense para el estreno en el grupo K.

En la planificación original, Portugal debía enfrentar a México el 28 de marzo en el Estadio Azteca, partido que marcaría la reapertura del recinto tras su remodelación. Aunque la violencia desatada en el país a raíz de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, puso en alerta a las autoridades futbolísticas de Portugal, la alerta fue descartada y en un comunicado en conjunto con la Federación Méxicana de Fútbol se aseguró que el partido se realizará sin contratiempos.