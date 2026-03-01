Cuándo sería el debut de James Rodríguez con Minnesota United: le quedan tres partidos antes de la próxima convocatoria de la selección Colombia

James Rodríguez, abrigado por el clima frío en el partido de Minnesota contra Cincinnati, por la MLS - crédito Minnesota United

La esperada presencia de James Rodríguez sobre el césped de Minnesota United deberá postergarse, ya que el mediocampista colombiano permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes durante el triunfo de su equipo ante FC Cincinnati en el Allianz Field de St. Paul, desatando interrogantes sobre su estado físico y su futura integración al plantel titular.

La decisión del entrenador se tomó en un contexto marcado por la larga inactividad competitiva de James, quien no disputa un partido oficial desde noviembre del año pasado, lo que suma más de tres meses alejado de las canchas.

El compromiso, correspondiente a la segunda fecha de la Major League Soccer, culminó con una victoria 1-0 para Minnesota United, gracias a un gol de Kelvin Yeboah a los 65 minutos. El resultado permitió que los dirigidos por Cameron Knowles se consolidaran como líderes de la Conferencia Oeste con 4 puntos, tras haber empatado en su visita a Austin FC en la jornada inaugural. El conjunto se mantiene a dos unidades del líder provisional, San Jose Earthquakes.

James Rodríguez estuvo disponible para el entrenador Cameron Knowles ante Cincinnati - crédito MLS

Pese a que James Rodríguez fue incluido por primera vez en la convocatoria de su nuevo club, el entrenador Knowles optó por no arriesgar la inclusión del colombiano, que solo suma una semana completa de entrenamientos con el grupo y aún no ha alcanzado su plenitud competitiva.

Durante el partido, Rodríguez realizó ejercicios de calentamiento en dos ocasiones, lo que generó expectativa entre los aficionados. Sin embargo, Knowles explicó tras el encuentro en diálogo con la prensa que, dadas las circunstancias del juego y el tiempo que el jugador llevaba sin actividad, no resultaba adecuado introducirlo en ese contexto:

“Fue un partido complicado para entrar”, declaró Cameron Knowles en rueda de prensa. “Con el marcador en 1-0 y después de haber estado en el banco durante 75 u 80 minutos, y considerando que solo tuvo una semana de trabajo con el equipo, no creo que fueran las circunstancias ideales para hacerlo debutar”.

El astro colombiano, James Rodríguez, se detiene a su llegada al estadio para convivir con los aficionados que lo esperaban con emoción. El jugador firmó camisetas, bufandas y se tomó fotos con sus seguidores - crédito MLS

La última aparición oficial del exfutbolista del Real Madrid y el Bayern Múnich se remonta a noviembre de 2023, en la despedida del Club León de México, club con el que finalizó su vínculo tras el torneo de la Liga MX. Desde entonces, Rodríguez ha enfrentado un prolongado periodo de inactividad profesional, pese a los partidos amistosos ante Australia y Nueva Zelanda, que disputó la Tricolor en noviembre.

Antes del próximo partido de la selección Colombia, James Rodríguez tendrá tres oportunidades para sumar minutos oficiales. El próximo compromiso de los “Black and Blue” está programado para el sábado 7 de marzo ante Nashville SC en el Geodis Park, en un encuentro que podría representar el estreno oficial de James Rodríguez con su nuevo equipo, si logra sumar minutos tras un mayor periodo de entrenamiento y adaptación.

Los otros dos rivales serán los Whitecaps de Vancouver, el domingo 15 de marzo en condición de visitante. Luego enfrentará a los Seattle Sounders el 22 de marzo en el Allianz Field de Saint Paul. En el medio de estos dos partidos, Néstor Lorenzo publicaría la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos contra Croacia, el 26 de marzo, y contra Francia, el 29 de marzo.

La fuerte crítica de Jorge Luis Pinto a James Rodríguez

James Rodríguez debutaría de visitante ante Vancouvers Whitecaps en la MLS Cup - crédito MLS

A 104 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica y a 110 de la participación de la selección Colombia, el futuro deportivo de James Rodríguez adquiere relevancia tanto por sus desafíos recientes en clubes internacionales como por las expectativas de su papel como capitán nacional. La atención se intensifica ante la reciente llegada de Rodríguez al Minnesota United, un movimiento diseñado para que el mediocampista recupere ritmo competitivo antes de la cita mundialista.

En medio de estos preparativos y cambios, Jorge Luis Pinto, exentrenador de la selección Colombia entre 2007 y 2008 y mundialista con Costa Rica en 2014, ofreció una evaluación franca sobre el presente del jugador. Durante su intervención en el programa Si era gol de Red+, Pinto cuestionó la disciplina de Rodríguez y su capacidad para alcanzar el máximo nivel en la élite mundial. Entre sus declaraciones más destacadas figura la afirmación: “Me encantaría que fuera un berraco, sería una maravilla en el mundo del fútbol, pero no lo es.”