Así fue el terrible accidente de David Alonso en el primer GP de Moto2 en 2026: impactó contra dos motos y fue retirado en camilla

El colombiano en la tercera vuelta del primer Gran Premio de la temporada de Moto2 se fue al piso, chocó contra otras dos motos y tuvo que ser retirado por la asistencia médica - crédito ESPN

Un grave accidente sacudió el Gran Premio de Tailandia durante la tercera vuelta, cuando David Alonso fue arrollado violentamente por otro piloto tras una caída en la décima curva. La bandera roja apareció recién cuando el pelotón pasó de nuevo por el lugar donde el colombiano fue atendido, ya inconsciente y traspasado en una camilla.

De acuerdo con el reporte del Aspar Team, Alonso no sufrió fracturas pese al gran impacto y el fuerte dolor en uno de sus brazos, resultado que se conoció mientras el piloto permanecía hospitalizado.

Post de David Alonso en redes sociales dando un parte de tranquilidad tras el fuerte golpe que se llevó en el Gran Premio de Tailandia - crédito Instagram

El equipo del corredor comunicó a través de redes sociales que Alonso no presentó lesiones óseas. El campeón de Moto3 2024 recuperó el conocimiento rápidamente y pudo hablar brevemente con sus padres, que aguardaban fuera del centro médico del circuito.

Las primeras imágenes del incidente evidenciaron el dramatismo del accidente: Alonso había partido décimo en la grilla, avanzó tres posiciones y protagonizó la colisión luego de una brusca frenada forzada por problemas en la motocicleta de Senna Agius, que circulaba delante de él. Tras impactar contra el suelo, fue arrollado por Filip Salač, cuyo golpe lo arrastró hacia la moto de Agius.

La carrera en Buriram continuó interrumpida por una segunda bandera roja. Finalmente, Manuel González se impuso en el circuito mientras Alonso continuaba bajo observación médica, indicó ESPN.