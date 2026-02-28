Tolima vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partido por la fecha 9 de la Liga BetPlay

Alfredo Morelos espera ser la carta para Atlético Nacional en el ataque-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El campeonato colombiano está a una fecha de llegar a su mitad de campeonato y en la jornada se vivirá un partido que se convirtió una especie de clásico en los últimos años por sus duelos en finales de la Liga BetPlay.

Deportes Tolima con Lucas González quiere ratificarse dentro del grupo de los 8, y sanar la herida de la final perdida ante Junior de Barranquilla, mientras que Atlético Nacional quiere seguir su buen momento con Diego Arias de la mano y volver a ser co-líder en la tabla de posiciones.

El Verdolaga visita al Pijao en un encuentro de infarto

El verde se medirá ante el Pijao-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El partido se jugará el 1 de marzo de 2026 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro será el vallecaucano Luis Delgado, y lo acompañarán en el campo de juego Richard Ortiz y Jair Pozos como asistentes de línea, mientras que en el equipo del VAR estará el santandereano Ricardo García y en el AVAR estará Johan Castro.