Deportes

Tolima vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver el partido por la fecha 9 de la Liga BetPlay

El cuadro Verdolaga quiere continuar su buena racha en el campeonato colombiano, y para ello visitará a un rival que siempre es complicado como local

Guardar
Alfredo Morelos espera ser la
Alfredo Morelos espera ser la carta para Atlético Nacional en el ataque-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El campeonato colombiano está a una fecha de llegar a su mitad de campeonato y en la jornada se vivirá un partido que se convirtió una especie de clásico en los últimos años por sus duelos en finales de la Liga BetPlay.

Deportes Tolima con Lucas González quiere ratificarse dentro del grupo de los 8, y sanar la herida de la final perdida ante Junior de Barranquilla, mientras que Atlético Nacional quiere seguir su buen momento con Diego Arias de la mano y volver a ser co-líder en la tabla de posiciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Verdolaga visita al Pijao en un encuentro de infarto

El verde se medirá ante
El verde se medirá ante el Pijao-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

El partido se jugará el 1 de marzo de 2026 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro será el vallecaucano Luis Delgado, y lo acompañarán en el campo de juego Richard Ortiz y Jair Pozos como asistentes de línea, mientras que en el equipo del VAR estará el santandereano Ricardo García y en el AVAR estará Johan Castro.

Temas Relacionados

Atlético NacionalDeportes Tolima vs. Atlético NacionalLiga BetPlayDeportes TolimaColombia-Deportes

Más Noticias

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Los Gigantes de Baviera tendrán un reto exigente en el campeonato alemán ante el co-líder y archirrival de toda la vida

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Jhon Jáder Durán debutó oficialmente con el Zenit de Rusia: así fue su estreno

El delantero colombiano sumó sus primeros minutos oficiales en la Liga Premier de Rusia, contribuyendo al triunfo que mantiene al Zenit líder provisional del torneo tras superar al Baltika por 1-0

Jhon Jáder Durán debutó oficialmente

El defensor colombiano Yerson Mosquera realizó impresionante salvada en el triunfo del Wolverhampton ante Aston Villa por la Premier League

El central fue clave con una intervención crucial sobre la línea de gol que evitó el empate del Aston Villa, permitiendo que el conjunto local mantuviera la ventaja en un duelo decisivo por la permanencia

El defensor colombiano Yerson Mosquera

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Las dirigidas por Carlos Paniagua jugarán una auténtica final por el cupo a la Copa del Mundo de Polonia 2026 ante la Albiceleste

Colombia vs. Argentina EN VIVO,

Luis Javier Suárez sigue en racha con el Sporting de Lisboa: así fue el doblete del delantero de la selección Colombia en Liga de Portugal

Con su doble anotación frente al Estoril, el atacante colombiano supera a Vangelis Pavlidis en la tabla de goleadores y lidera la ofensiva del Sporting Portugal rumbo al ansiado campeonato liguero

Luis Javier Suárez sigue en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras combates con el ELN,

Tras combates con el ELN, Ejército abatió a uno de sus presuntos integrantes en Tame, Arauca: incautaron material bélico

Por cifras de homicidios en Colombia durante 2025, María Fernanda Cabal arremetió contra el “‘gobierno de la vida’” de Petro: “Masacres y secuestros todos los días”

Ofensiva militar contra el Clan del Golfo dejó un detenido, un muerto y la incautación de importante arsenal en Chocó

Periodistas en Cauca fueron amenazados y agredidos tras informar a la ciudadanía sobre el voto consciente: La FLIP denunció los hechos

Golpe al Bloque Jorge Suárez Briceño en Guaviare: operación militar logró sometimiento e incautación de arsenal

ENTRETENIMIENTO

Asesinato de reconocida animalista conmociona

Asesinato de reconocida animalista conmociona a Cali: investigan a su hijo como principal sospechoso

Mejor amigo de Karola Alcendra y Emiro Navarro se defendió de las burlas recibidas por el equipo de Dímelo King

Ejército incauta arsenal y desarticula plan de las disidencias de las Farc en el norte de Antioquia

Transferencias por Bre-B marcan récord en Colombia: más de $74 billones fueron movilizados en seis meses

Dani Duke reaccionó a la participación de Sara Uribe en el programa ‘¿Qué ha pa’ dañar?’ y pidió el ingreso formal de la presentadora

Deportes

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich

Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich EN VIVO, Bundesliga: siga acá el partido de Luis Díaz en el clásico de Alemania

Jhon Jáder Durán debutó oficialmente con el Zenit de Rusia: así fue su estreno

El defensor colombiano Yerson Mosquera realizó impresionante salvada en el triunfo del Wolverhampton ante Aston Villa por la Premier League

Colombia vs. Argentina EN VIVO, Sudamericano Sub20 Femenino: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por un cupo al Mundial

Luis Javier Suárez sigue en racha con el Sporting de Lisboa: así fue el doblete del delantero de la selección Colombia en Liga de Portugal