El 27 de febrero de 2026, Sporting de Lisboa goleó al Estoril por la fecha 24 de la Liga de Portugal y se consolidó en el segundo puesto del campeonato con 61 puntos.

Para ello, la actuación de Luis Javier Suárez con su doblete fue importante, ya que abrió el camino de la victoria para los dirigidos por el portugués Rui Borges, y dejaron al atacante colombiano como único goleador de Portugal con 22 anotaciones.

El delantero de la selección Colombia fue decisivo al marcar dos goles en la contundente victoria 3-0 del Sporting Portugal sobre el Estoril, resultado que le permite alcanzar los 22 goles y convertirse en el máximo goleador en solitario de la Primeira Liga, superando al delantero griego Vangelis Pavlidis del Benfica, quien suma 20 anotaciones.

Luis Suárez necesitó apenas 16 minutos para colocar al Sporting en ventaja. El primer gol llegó al minuto 6, tras un centro desde la derecha de Francisco Trincão al segundo palo, que Suárez conectó con precisión antes de la salida del arquero rival. Diez minutos después, el colombiano volvió a marcar: recibió un pase elevado de Morton Hjulmand a la espalda de la defensa, controló el balón con la zurda y definió cruzado con la derecha.

En la segunda mitad, Estoril desaprovechó varias oportunidades, entre ellas gracias a la intervención del arquero local Rui Silva, mientras que el Sporting también generó ocasiones que no logró concretar hasta el tiempo de adición. En el minuto 94, Daniel Bragança cerró la goleada con una jugada individual tras un pase de Nuno Sanos.

De esta forma, tras el doblete de Luis Javier Suárez, así quedó la tabla de artilleros de la primera división del fútbol de Portugal:

Luis Javier Suárez (Colombia - Sporting Lisboa): 22 goles Vangelis Pavlidis (Grecia - Benfica): 20 goles Yanis Begraoui (Marruecos - Estoril): 17 goles Samu (España - Oporto): 13 goles Jesús Ramírez (Venezuela - Nacional): 13 goles Ricardo Horta (Portugal - SC Braga): 12 goles Rodrigo Zalazar (Uruguay - SC Braga): 11 goles Pedro Goncalves (Portugal - Sporting Lisboa):10 goles Clayton (Brasil - Río Ave): 10 goles Pablo (Brasil - Gil Vicente): 10 goles

Luis Javier Suárez despierta el interés de equipos de la Premier League de Inglaterra

El exatacante del Almería de España se posicionó como uno de los delanteros más prolíficos de la temporada 2025/2026 y despertó el interés de Liverpool, Newcastle y otros clubes europeos debido a su rendimiento destacado en la UEFA Champions League y a una cifra de 27 goles en 36 partidos con el Sporting de Lisboa. De acuerdo con el periodista Ekrem Konur, estos dos equipos de la Premier League estarían dispuestos a competir por el fichaje del atacante colombiano al término de la temporada, en una operación que podría alcanzar los 60 millones de euros.

Antes de llegar a Portugal, Luis Suárez transitó por diversos clubes en la segunda división de España, lo que restringió sus apariciones con la selección Colombia. La situación cambió cuando el Sporting de Lisboa lo incorporó como reemplazo del sueco Viktor Gyökeres, previamente delantero destacado como goleador en la campaña 2024/2025 y luego fue transferido al Arsenal de Inglaterra.

En sus primeros meses en el club portugués, Suárez enfrentó cuestionamientos de la prensa especializada que dudaba de su capacidad para igualar los registros goleadores de Gyökeres. No obstante, el delantero originario de Santa Marta logró afianzarse como titular durante el segundo semestre y obtuvo la confianza tanto del cuerpo técnico del Sporting como de la selección nacional, donde fue titular en los más recientes partidos amistosos.