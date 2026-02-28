Jhon Jáder Durán debutó oficialmente con el Zenit de Rusia: así fue su estreno

El delantero colombiano tendrá su primera experiencia en el fútbol ruso - crédito Zenit de San Petersburgo

El 27 de febrero de 2026, el delantero colombiano Jhon Jader Durán sumó sus primeros minutos oficiales con Zenit en la Liga Premier de Rusia, participando en la victoria 1-0 frente a Baltika, resultado que permite al equipo ubicarse momentáneamente en la cima del torneo con 42 puntos.

El debut del atacante ocurre durante su periodo de adaptación al fútbol ruso, tras casi 20 días desde su salida del Fenerbahçe de Turquía.

Con esta anotación de Luiz Henrique, el equipo de Jhon Durán ganó el partido- crédito @zenit_spb / Instagram

En el partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Premier de Rusia, Durán fue titular y permaneció en el campo durante 61 minutos. En ese lapso, generó un remate a puerta, completó 6 de 9 pases y ganó 2 de 9 duelos. El registro indica que todavía no ha logrado integrarse a la liga ni a la dinámica del grupo de Zenit.

El único gol del encuentro llegó en los minutos finales. Luiz Henrique anotó cerca del área con un remate cruzado desviado levemente por un defensor, sentenciando el marcador al minuto 87 y permitiendo que Zenit iniciara la fecha como segundo y la concluyera como líder provisional, superando a Krasnodar.

Palabras de Néstor Lorenzo sobre el presente de Jhon Durán

Néstor Lorenzo se refirió a la situación y presente de Jhon Durán- crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Previo a su estreno en el torneo local, Durán sumó minutos en partidos amistosos antes del reinicio de la competición rusa. No logró sobresalir en esos encuentros; esta tendencia persistió en su primer partido de la liga.

Durán volverá a la acción este 3 de marzo de 2026, cuando Zenit enfrentará nuevamente a Baltika, en esta ocasión por la Copa de Rusia, partido programado para las 12:00 p.m. hora de Colombia.

Por otra parte, el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, manifestó que Jhon Jader Durán todavía debe consolidar su rendimiento en clubes para reabrir su posibilidad de inclusión en la lista final que disputará el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La falta de continuidad del delantero, actualmente en el Zenit de San Petersburgo, contrasta con la expectativa de la afición y pone en duda su regreso a la selección nacional.

El presente de Durán se encuentra marcado por una racha de pasos efímeros en varios clubes. Después de debutar con proyección ascendente en el Aston Villa en 2024, su carrera tomó un rumbo inestable con breves estadías en Al-Nassr de Arabia Saudita y posteriormente en el Fenerbahçe de Turquía, donde no alcanzó los seis meses en ninguna de las dos instituciones. El último partido de Durán con la selección Colombia tuvo lugar en junio de 2025 ante Perú. Sustituido al descanso, esa actuación disparó un debate nacional sobre su papel en el equipo.

En charla con los periodistas Liche Durán y César Augusto Londoño de AS Colombia, el 24 de febrero de 2026, Néstor Lorenzo se refirió a un posible regreso de Jhon Durán, y el argentino afirmó que todos están siendo seguidos siempre y cuando todos se encuentren en nivel:

“Siempre estamos en contacto con todos”, dijo con relación a los dos jugadores. Sin embargo, hizo distinciones entre ambos casos. “Lo de Jhon Jáder, ha cambiado de club consecutivamente, esperamos logre su mejor nivel para ponernos también ahí a pensar”, explicó.

Así fue el paso de Jhon Durán en Turquía

Jhon Jáder Durán tuvo un paso por Turquía-crédito Murad Sezer/REUTERS

Jhon Jader Durán con el Fenerbahçe bajo la dirección del italiano Domenico Tedesco. El colombiano suma 21 partidos, 12 como titular, 5 goles y 2 asistencias desde su arribo al club en 1.130 minutos.

En lo que se refiere a la UEFA Europa League, el cuadro turco perdió ante los Villanos del Aston Villa por 1-0, con el gol de Jadon Sancho al minuto 25, en puestos de playoffs del certamen.

A continuación, estos fueron los detalles de sus goles:

12 de agosto de 2025 - Champions League: 62 minutos y gol en el Fenerbahçe 5-2 Feyenoord

2 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: 24 minutos y gol en el Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

1 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: 27 minutos y gol en el Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

20 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: 90 minutos y gol en el Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe

6 de enero de 2026 - Copa de Turquía: 90 minutos y gol en el Fenerbahçe 2-0 Samsunspor