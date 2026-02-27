Mundial FIFA 2026: las grandes figuras que podrían despedirse en su última Copa del Mundo

Lionel Messi, James Rodríguez y Cristiano Ronaldo jugarían su última Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México - crédito composición Infobae y EFE

El Mundial FIFA 2026 no solo será el torneo más grande en la historia del fútbol, con 48 selecciones y tres países anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), sino también el cierre de una era dorada para algunas de las mayores leyendas del deporte.

La cita de Norteamérica reunirá a una generación de futbolistas que, por edad, recorrido y legado, afrontarán la que probablemente sea su última oportunidad en la máxima competencia de selecciones.

Entre los nombres más emblemáticos que se despedirían de los mundiales figuran Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Luka Modric, Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Kevin de Bruyne, Mohamed Salah y el colombiano James Rodríguez. Todos han sido protagonistas de los últimos ciclos mundialistas y han dejado una huella imborrable en la historia de sus selecciones y del fútbol internacional.

Lionel Messi: el último baile de un mito

Lionel Messi alzó la copa del Mundial FIFA Catar 2022 tras derrotar a Francia en la final - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

El argentino Lionel Messi llegará al Mundial con 39 años. Su consagración en Catar 2022 lo elevó a la categoría de mito, igualando o superando a otras leyendas como Diego Maradona y Pelé en la memoria colectiva. El torneo de 2026 será -salvo sorpresa- su despedida de la Copa del Mundo, cerrando una carrera internacional que comenzó en Alemania 2006 y que lo ha visto brillar en todos los escenarios posibles.

Cristiano Ronaldo y el récord de los seis mundiales

Cristiano Ronaldo jugará su sexto mundial de fútbol con Portugal - crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Cristiano Ronaldo, eterno rival de Messi en la conversación sobre el mejor de todos los tiempos, hará historia al disputar su sexta Copa del Mundo, una marca inédita en la historia del fútbol masculino. Con 41 años, el portugués mantiene su vigencia goleadora en clubes y selección, y quiere despedirse a lo grande en la que será la última oportunidad de sumar el trofeo que le falta a su brillante palmarés.

Modric, Neymar y el fin de una generación dorada

Neymar celebró con sus demás compañeros brasileros la victoria obtenida en los octavos de final ante Corea del Norte en el Mundial de Catar 2022 - crédito Manu Fernández/AP Foto

Luka Modric, el cerebro de la selección croata que fue subcampeona en 2018 y semifinalista en 2022, afrontará el torneo con 40 años. Su visión y liderazgo han sido cruciales para una de las generaciones más exitosas de Croacia.

Neymar Jr., máximo goleador histórico de Brasil, llegará con 34 años y la ilusión intacta de conquistar el título que se le ha escapado a la Canarinha desde 2002. Las lesiones han marcado su carrera, pero el talento y la ambición lo mantienen como la gran esperanza de su país.

Robert Lewandowski, con 37 años, liderará la ofensiva de Polonia en lo que probablemente sea su última Copa del Mundo, mientras que Antoine Griezmann, pieza clave de Francia en los títulos y finales recientes, buscará cerrar su ciclo mundialista a los 35 años.

De Bruyne, Salah, James y la última oportunidad

James Rodríguez jugará en el 2026 su último Mundial de fútbol con la selección Colombia - crédito Reuters

Kevin de Bruyne, referente de la mejor generación en la historia de Bélgica, llegará con 35 años y el objetivo de superar los cuartos de final alcanzados en ediciones previas. Mohamed Salah, el faraón de Egipto y figura del Liverpool, afrontará el reto con 34 años y la presión de darle a su país una participación memorable.

El colombiano James Rodríguez completa la lista de figuras sudamericanas que podrían despedirse en 2026. Con 35 años, el mediocampista sigue siendo referente de la Tricolor, recordado especialmente por su Botín de Oro en Brasil 2014 y su papel determinante en la historia reciente de Colombia. Su futuro en clubes ha sido incierto, pero su presencia con la selección siempre genera expectativa y esperanza.

Un mundial de transición para el fútbol global

El Mundial de 2026 será, en muchos aspectos, un torneo de transición. La expansión a 48 equipos, las largas distancias entre sedes y el recambio generacional en la mayoría de las selecciones plantean nuevos desafíos para jugadores y cuerpos técnicos. Para las leyendas que se despiden, el torneo representa la última oportunidad de agrandar su legado y de competir al máximo nivel ante una multitud global.

Cada uno de estos futbolistas ha protagonizado momentos decisivos y ha marcado la última década del fútbol mundial. En Norteamérica, sus carreras estarán bajo la lupa de millones de aficionados y analistas. El desenlace del Mundial 2026 cerrará una etapa y abrirá el espacio para nuevos protagonistas.