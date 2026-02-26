Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional ante Santa Fe: el Verdolaga es escolta del Inter de Bogotá

Tras jugarse el partido retrasado entre Cardenales y Verdolagas, el cuadro de Diego Arias tomó un segundo aire en el campeonato colombiano

Guardar
Independiente Santa Fe no logra
Independiente Santa Fe no logra despegar en lo deportivo, y necesita sumar puntos para ingresar al grupo de los 8, mientras que Atlético Nacional espera seguir escalando en la tabla de posiciones - crédito Lina Gasca / Colprensa

Atlético Nacional sacó su jerarquía a relucir en el estadio El Campín tras derrotar por 2-1 a Independiente Santa Fe en partido retrasado por la fecha 5 de la Liga BetPlay, el 25 de febrero de 2026.

De esta forma, el equipo dirigido por Diego Arias amaneció como uno de los colíderes de la Liga BetPlay,

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con doblete de Alfredo Morelos,
Con doblete de Alfredo Morelos, Atlético Nacional se impuso ante Santa Fe en el estadio El Campín- crédito Lina Gasca / Colprensa

Pese al gol inicial de Santa Fe gracias a Ómar Fernández Frasica al minuto 9 de partido, Atlético Nacional encontró el camino de la remontada gracias a la actuación de Alfredo Morelos, que con su doblete permitió que Nacional llegara a la segunda posición del campeonato colombiano con 15 puntos, producto de 5 victorias y una sola derrota.

En Santa Fe, la derrota ante el cuadro de Medellín, significó acumular su tercera caída en el campeonato, quedar aún por fuera del grupo de los 8, a dos puntos del parcial clasificado que en estos momentos es Atlético Bucaramanga con 11 puntos.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Nacional en Bogotá, y esperando lo que será el duelo del 26 de febrero de 2026 (también partido aplazado) entre Millonarios y Deportivo Pereira, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín:

  1. Inter de Bogotá: 17 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  2. Atlético Nacional: 15 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +11)
  3. Deportivo Pasto: 15 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  4. América de Cali: 13 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  5. Once Caldas: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  6. Deportes Tolima: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Junior: 12 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  8. Atlético Bucaramanga: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  9. Deportivo Cali: 11 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  10. Águilas Doradas: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  11. Llaneros: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  12. Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  13. Fortaleza: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  14. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  15. Millonarios: 8 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  16. Independiente Medellín: 7 puntos – 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  17. Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  18. Deportivo Pereira: 4 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  19. Boyacá Chicó: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  20. Alianza FC: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -11)

Pablo Repetto también analizó la derrota de Nacional ante Santa Fe

Hugo Rodallega se descargó en
Hugo Rodallega se descargó en contra del arbitraje y de César Haydar tras las derrota por 2-1 ante Atlético Nacional - crédito Lina Gasca / Colprensa

En la rueda de prensa, el uruguayo Pablo Repetto habló sobre lo que fue la derrota ante Atlético Nacional, y en primer lugar explicó que revisarán las fallas a nivel táctico que tuvieron en el juego.

“Vamos a revisar por qué no podemos sostener esa presión alta durante todo el partido. Se hizo en la primera parte, pero en la segunda no. El rival también tiene méritos. Hay que construir un equipo que no tiene los puntos que quiere, pero vemos futuro a pesar de este trago amargo. Esto no es cómo se empieza, sino cómo se termina”, explicó.

Por otra parte, se le consultó sobre loa polémica arbitral tras el gol anulado de Omar Fernández:

“Del arbitraje no voy a hablar, juzguen ustedes. Hay contacto constantemente en el fútbol y a veces todo pasa por la interpretación porque el contacto no siempre es falta”, comentó.

Finalmente, dijo sentirse dolido por la hinchada que estuvo en El Campín para acompañar al cuadro Cardenal:

“Estamos dolidos porque la gente acompañó y empujó. y no pudimos darle la alegría que se merecía. Era una buena oportunidad para lograr otro triunfo seguido, pero no se dio. Esa es la frustración”, finalizó.

El técnico uruguayo también se refirió a la polémica por el gol anulado, y que significaba el empate ante Nacional a pocos minutos de finalizar el partido - crédito Dimayor / YouTube

Temas Relacionados

Atlético NacionalLiga BetPlaySanta Fe vs. NacionalSanta FeIndependiente Santa FeColombia-Deportes

Más Noticias

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

El cuadro Vinotinto buscará sellar su paso a la tercera fase del certamen continental de clubes más importante de Sudamérica

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Habló figura de Atlético Nacional involucrado en el polémico gol anulado a Santa Fe: “Fui mas vivo”

El cuadro Verdolaga ganó un partido clave ante el supercampeón de Colombia, en medio de un partido cargado por las polémicas arbitrales en El Campín

Habló figura de Atlético Nacional

Este fue polémico gol anulado en el Santa Fe vs. Nacional por la Liga BetPlay: qué pasó

El cuadro Cardenal vio como el cuadro verde remontó el partido en el estadio El Campín, y quedó en una crisis de resultados tras solo sumar una victoria en los últimos cinco juegos

Este fue polémico gol anulado

En Argentina destacan a Álvaro Montero: “Puede pelear la titularidad en el arco de Colombia en el Mundial”

El guardameta guajiro se ha consolidado como figura en Vélez Sarsfield gracias a su regularidad y protagonismo en el fútbol argentino

En Argentina destacan a Álvaro

Millonarios vs. Pereira: horario, canal y cómo ver en vivo el partido por la Liga BetPlay

Ambos conjuntos llegan a un duelo clave con la obligación de sumar puntos para no perderle pisada a los puestos de playoffs en la mitad del campeonato

Millonarios vs. Pereira: horario, canal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En medio de la violencia

En medio de la violencia en el parque Tayrona, Gobierno Petro crearía zona de concentración para las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra

Masacrare en Titiribí: autoridades identificaron a dos víctimas del triple homicidio que atribuyen a disputas entre bandas

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano y Vicky Berrio

Karen Sevillano y Vicky Berrio se refirieron al cierre del ‘After Show’: “No nos dejaron ni despedirnos”

Westcol reveló cómo comenzó su romance con Luisa Castro: “Me gusta desde siempre”

Lady Noriega “bloqueó” a Manuela Gómez y reconfigura la placa de nominados en ‘La casa de los famosos’: así quedó la nominación parcial

Roberto Velásquez explicó por qué Melissa Gate volvió a ‘La casa de los famosos’: “¿O usted va a decir que no?"

Aida Victoria Merlano presumió su abdomen plano y amagó con la posibilidad de tener un segundo hijo

Deportes

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira

Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto desde el Manuel Murillo Toro

Habló figura de Atlético Nacional involucrado en el polémico gol anulado a Santa Fe: “Fui mas vivo”

Este fue polémico gol anulado en el Santa Fe vs. Nacional por la Liga BetPlay: qué pasó

Dayro Moreno, goleador del fútbol colombiano, manifestó su respaldo a Abelardo de la Espriella: “Firmes, firmes con Abelito”

En Argentina destacan a Álvaro Montero: “Puede pelear la titularidad en el arco de Colombia en el Mundial”