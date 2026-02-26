Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el triunfo de Nacional ante Santa Fe: el Verdolaga es escolta del Inter de Bogotá

Independiente Santa Fe no logra despegar en lo deportivo, y necesita sumar puntos para ingresar al grupo de los 8, mientras que Atlético Nacional espera seguir escalando en la tabla de posiciones - crédito Lina Gasca / Colprensa

Atlético Nacional sacó su jerarquía a relucir en el estadio El Campín tras derrotar por 2-1 a Independiente Santa Fe en partido retrasado por la fecha 5 de la Liga BetPlay, el 25 de febrero de 2026.

De esta forma, el equipo dirigido por Diego Arias amaneció como uno de los colíderes de la Liga BetPlay,

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con doblete de Alfredo Morelos, Atlético Nacional se impuso ante Santa Fe en el estadio El Campín- crédito Lina Gasca / Colprensa

Pese al gol inicial de Santa Fe gracias a Ómar Fernández Frasica al minuto 9 de partido, Atlético Nacional encontró el camino de la remontada gracias a la actuación de Alfredo Morelos, que con su doblete permitió que Nacional llegara a la segunda posición del campeonato colombiano con 15 puntos, producto de 5 victorias y una sola derrota.

En Santa Fe, la derrota ante el cuadro de Medellín, significó acumular su tercera caída en el campeonato, quedar aún por fuera del grupo de los 8, a dos puntos del parcial clasificado que en estos momentos es Atlético Bucaramanga con 11 puntos.

A continuación, así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Nacional en Bogotá, y esperando lo que será el duelo del 26 de febrero de 2026 (también partido aplazado) entre Millonarios y Deportivo Pereira, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín:

Inter de Bogotá: 17 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Nacional: 15 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Deportivo Pasto: 15 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali: 13 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Once Caldas: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportes Tolima: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Junior: 12 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Bucaramanga: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportivo Cali: 11 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Águilas Doradas: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Llaneros: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Santa Fe: 10 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Fortaleza: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Millonarios: 8 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Independiente Medellín: 7 puntos – 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Cúcuta Deportivo: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Pereira: 4 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Boyacá Chicó: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Alianza FC: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -11)

Pablo Repetto también analizó la derrota de Nacional ante Santa Fe

Hugo Rodallega se descargó en contra del arbitraje y de César Haydar tras las derrota por 2-1 ante Atlético Nacional - crédito Lina Gasca / Colprensa

En la rueda de prensa, el uruguayo Pablo Repetto habló sobre lo que fue la derrota ante Atlético Nacional, y en primer lugar explicó que revisarán las fallas a nivel táctico que tuvieron en el juego.

“Vamos a revisar por qué no podemos sostener esa presión alta durante todo el partido. Se hizo en la primera parte, pero en la segunda no. El rival también tiene méritos. Hay que construir un equipo que no tiene los puntos que quiere, pero vemos futuro a pesar de este trago amargo. Esto no es cómo se empieza, sino cómo se termina”, explicó.

Por otra parte, se le consultó sobre loa polémica arbitral tras el gol anulado de Omar Fernández:

“Del arbitraje no voy a hablar, juzguen ustedes. Hay contacto constantemente en el fútbol y a veces todo pasa por la interpretación porque el contacto no siempre es falta”, comentó.

Finalmente, dijo sentirse dolido por la hinchada que estuvo en El Campín para acompañar al cuadro Cardenal:

“Estamos dolidos porque la gente acompañó y empujó. y no pudimos darle la alegría que se merecía. Era una buena oportunidad para lograr otro triunfo seguido, pero no se dio. Esa es la frustración”, finalizó.

El técnico uruguayo también se refirió a la polémica por el gol anulado, y que significaba el empate ante Nacional a pocos minutos de finalizar el partido - crédito Dimayor / YouTube