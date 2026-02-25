Millonarios se quejó por el arbitraje en partido contra el Internacional de Bogotá: estas son las peticiones a la Comisión Arbitral

Millonarios solicitó los audios y los videos del VAR en el partido contra Internacional para verificar el accionar de los árbitros - crédito Colprensa y Capturas de video Win Sports

Millonarios presentó una queja formal ante la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol en la que expone su inconformidad sobre decisiones arbitrales tomadas en el partido frente al Internacional de Bogotá, correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay I-2026.

Millonarios FC sustenta su queja en dos jugadas puntuales ocurridas durante el partido ante Internacional de Bogotá, las cuales considera determinantes y mal sancionadas por el cuerpo arbitral. Estas acciones fueron detalladas en el documento enviado por el club, acompañado de imágenes y argumentos reglamentarios.

Primera acción de juego (Minuto 45): Expulsión y penalti

El primer episodio señalado corresponde al minuto 45. El árbitro central sancionó un penalti a favor de Millonarios y expulsó al jugador Carlos Vivas (el “jugador No. 2” de Internacional de Bogotá). Según Millonarios, la decisión fue revisada por el VAR sin que existiera un “error claro, obvio y manifiesto”, requisito indispensable según el Protocolo VAR y las Reglas IFAB para intervenir sobre una decisión arbitral ya tomada.

El club argumenta que el árbitro se encontraba en posición adecuada y con una visión clara de la jugada. Por tanto, consideran que la intervención del VAR no estaba justificada, ya que no se trató de una equivocación evidente ni de una interpretación controversial que exigiera la corrección de la decisión tomada en el campo.

Millonarios respalda su reclamo con imágenes que muestran cómo el jugador de Millonarios gana inicialmente la disputa del balón, recibiendo luego un golpe fuerte del jugador rival con los guayos en alto. Para la institución, el proceder del árbitro y del VAR no se ajustó al protocolo establecido.

el club enfatiza que el árbitro tenía visual perfecta y directa del incidente. Sostiene que, en tales circunstancias, la función central del árbitro no debe ser desplazada por la cabina de VAR, ya que esto desnaturalizaría su rol y pondría en duda la imparcialidad del proceso.

Segunda acción de juego (Minuto 90+2): Sujeción no sancionada

La segunda jugada que genera malestar en Millonarios ocurrió en el tiempo de adición, específicamente en el minuto 90+2. En ese momento, el club denuncia una falta por “sujetar a un adversario” dentro del área cometida nuevamente por el jugador No. 2 de Internacional de Bogotá, la cual no fue sancionada como penalti.

El reclamo se apoya en una secuencia de imágenes que, según Millonarios, evidencian que el defensor rival sujetó de manera notoria al jugador azul, dificultando su movimiento y la posibilidad de disputar el balón. La queja recalca que la acción encuadra en lo estipulado por la Regla 12 de las Reglas IFAB sobre conductas sancionables y que la sujeción no requiere necesariamente de violencia para ser considerada infracción.

Millonarios detalla que la Regla 12 de las IFAB no exige que la sujeción sea violenta para considerarse infracción. Basta con que se dificulte el movimiento del adversario, condición que según las imágenes quedó demostrada.

El club concluye que la inexistencia de un error incuestionable, sumada a la correcta ubicación del árbitro, debió impedir que el VAR interviniera o que se omitiera la sanción en la jugada final, de acuerdo con la interpretación reglamentaria que exponen.

¿Cuáles son las peticiones formales de Millonarios FC a la Comisión Arbitral?

En el cierre de su comunicación, Millonarios FC plantea solicitudes concretas a la Comisión Arbitral para que se revisen los procedimientos arbitrales del partido ante Internacional de Bogotá. El club exige transparencia y exhaustividad en el análisis de las decisiones tomadas.

La primera petición consiste en que se realice una revisión detallada del proceso seguido por el cuerpo arbitral respecto a las dos jugadas en las que participó el jugador No. 2 de Internacional de Bogotá. Millonarios pide recibir un informe con los resultados y medidas resultantes de dicho proceso de revisión.

En segundo lugar, el club requiere el acceso a las imágenes y audio del VAR correspondientes a esas acciones. El objetivo es verificar si se cumplieron los criterios del Protocolo VAR, especialmente en lo relacionado con el análisis de la “intensidad” de la infracción, usando la reproducción a velocidad normal y desde los ángulos pertinentes.