Deportes

James Rodríguez, la MLS y el Mundial FIFA 2026: la respuesta de Néstor Lorenzo sobre su posible convocatoria con la selección Colombia

El técnico argentino valoró el presente del mediocampista en el fútbol estadounidense y dejó en claro que el proceso de la convocatoria seguirá abierto

James es una de las
James es una de las piezas vitales de Néstor Lorenzo en la selección Colombia- crédito @SVargasOK/X

Luego de hacerse oficial el fichaje de James Rodríguez por el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), tras su paso por el León de México, el fútbol colombiano y la selección nacional siguen de cerca el proceso de adaptación del mediocampista cucuteño al balompié estadounidense.

Con la Copa Mundial FIFA 2026 en el horizonte, tanto el cuerpo técnico liderado por Néstor Gabriel Lorenzo como la dirigencia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y la hinchada Tricolor mantienen la expectativa sobre el rendimiento y continuidad que pueda tener James de cara a la cita global.

Durante la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento en Barranquilla, el seleccionador argentino se refirió al presente de su 10 y lo que espera en el nuevo ciclo de la MLS: “Siempre estamos en contacto con todos”, indicó Lorenzo en entrevista con Caracol Radio y AS, y no ocultó su satisfacción por el nuevo reto del mediocampista.

Estoy contento por la llegada de James a Minnesota. Ha hecho pretemporada con un equipo, está esperando el momento del debut, que es inminente, y bueno, que haga una buena temporada hasta que lo tengamos nosotros con todo el grupo”, sostuvo el argentino Lorenzo.

El entrenador dejó claro que, a pesar de la expectativa mediática, la convocatoria para el mundial se definirá bajo un criterio de igualdad y meritocracia: “Todos tendrán igualdad de condiciones, uno tiene que probar. Un jugador no entra al Mundial de una, pero los que fueron parte del proceso nos conocen y sabemos qué podemos exigirles y qué no. La selección está abierta”.

El proceso de adaptación de James y la confianza de Minnesota United

James Rodríguez aguarda por debutar
James Rodríguez aguarda por debutar en el fútbol de Estados Unidos con Minessota - crédito @mnufc / Instagram

James ya entrena a la par del grupo, aunque aún no debutó en partidos amistosos ni en el primer compromiso oficial del año. El técnico Cameron Knowles confía en la calidad del colombiano, aunque ha sido prudente en su proceso de integración: “Es difícil poner un tiempo específico porque no lo hemos visto en una semana completa de entrenamientos”, señaló el neozelandés.

Sin embargo, existe la posibilidad de que James sume sus primeros minutos como jugador de Minnesota el sábado 28 de febrero ante FC Cincinnati en el Allianz Field, por la segunda fecha de la MLS, siempre y cuando el cuerpo técnico lo considere listo físicamente.

El debut del colombiano es esperado con gran expectativa, tanto por la hinchada del club estadounidense como por los aficionados de la selección Colombia, que ven en el regreso de James a la regularidad un factor clave para reforzar el mediocampo del combinado nacional en la antesala del torneo más importante del fútbol mundial.

El último partido oficial de James Rodríguez: una pausa antes del nuevo reto

James Rodríguez llegó a León
James Rodríguez llegó a León tras su paso por Rayo Vallecano - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Según datos de Transfermarkt, el último partido oficial de James Rodríguez fue el 8 de noviembre de 2025 con el León de México, en la Liga MX ante Club Puebla, donde jugó 84 minutos. Desde entonces, el mediocampista no había tenido continuidad en competencia oficial, lo que hace aún más relevante su adaptación física y futbolística en Minnesota United para recuperar ritmo de cara a la temporada de la MLS y las futuras convocatorias con la Tricolor.

Un semestre clave para James y la selección Colombia

El colombiano jugará en la
El colombiano jugará en la MLS para la temporada 2026 antes del Mundial de Norteamérica - crédito Luisa González / REUTERS

La adaptación de James Rodríguez a la MLS no solo será vital para su futuro inmediato, sino también para su proyección internacional y su posible última participación en un Mundial, que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México a partir de junio de 2026.

El cuerpo técnico de Colombia, encabezado por Néstor Lorenzo, evaluará de cerca el desempeño del cucuteño, que deberá demostrar regularidad y buen nivel para ganarse un lugar en la lista definitiva de la Tricolor.

