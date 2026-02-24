Deportes

Tabla de posiciones Liga BetPlay: América y Nacional se acercan al líder Internacional de Bogotá tras la fecha 9

Tras una jornada llena de goles y resultados sorpresivos, la diferencia entre los primeros puestos se redujo y la lucha por la cima de la Liga BetPlay se intensificó

Guardar
Internacional se mantiene como líder
Internacional se mantiene como líder solitario de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

La Liga BetPlay avanza a toda velocidad y ya cumplió su octava jornada, acercándose a la mitad del calendario programado para el primer semestre de 2026. Con 19 fechas en disputa en esta fase de todos contra todos, el cierre de la fecha 8 tuvo como protagonista el duelo entre Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima en el estadio General Santander.

El cuadro Motilón, dirigido por el venezolano Richard Páez, logró una victoria 3-2 que le permitió remontar en dos ocasiones a los tolimenses, que apostaron por una nómina alterna tras su exigente viaje a Venezuela por la Copa Libertadores, donde vencieron a Deportivo Táchira en la ida de la segunda fase.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La jornada arrancó con el empate entre Llaneros e Independiente Medellín. El compromiso, que estuvo bajo la lupa por la presunta negativa del equipo de Villavicencio de aplazar el partido pese al regreso del DIM desde Uruguay, finalizó 2-2 en un duelo vibrante que reflejó el desgaste de los visitantes tras su participación continental frente a Liverpool por el primer encuentro de la segunda fase.

Luego, Deportivo Pereira y Deportivo Pasto igualaron 2-2 en el estadio Centenario de Armenia. El resultado favoreció más al Pasto, que se mantiene como escolta del líder en la tabla de posiciones, mientras que Pereira sigue buscando regularidad como local.

El sábado 21 de febrero, la jornada ofreció cuatro compromisos. Once Caldas abrió el telón con una victoria 4-2 sobre Fortaleza en el Palogrande, con un doblete de Dayro Moreno, que está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico del club manizaleño.

Más tarde, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali igualaron sin goles en el Américo Montanini, en un partido trabado y sin demasiadas emociones.

Nacional goleó 3-0 a Alianza
Nacional goleó 3-0 a Alianza Valledupar con una de las anotaciones de Cristian Arango - crédito David Jaramillo/Colprensa

En otro de los encuentros destacados, Atlético Nacional goleó 3-0 a Alianza de Valledupar. El debut de Camilo Ayala como técnico no fue suficiente para evitar la caída, en un partido donde Cristian “Chicho” Arango se estrenó como titular y goleador, abriendo el marcador para los verdolagas.

La noche sabatina se cerró con el enfrentamiento entre Millonarios e Internacional de Bogotá en el estadio de Techo. El equipo capitalino, bajo la dirección de Fabián Bustos, sufrió su primera derrota en la era del técnico argentino, cayendo 3-2 ante un líder que sigue mostrando solvencia y buenas sensaciones de juego.

El domingo abrió con la victoria de Independiente Santa Fe sobre Junior de Barranquilla. El cuadro Cardenal, necesitado de sumar tras la derrota ante Jaguares y la presión sobre el técnico Pablo Repetto, se impuso 2-1 para ganar tranquilidad de cara a los próximos retos.

En Tunja, Boyacá Chicó no pudo aprovechar la localía y terminó perdiendo por la mínima diferencia ante Águilas Doradas, que se acerca poco a poco al grupo de los ocho mejores y mantiene vivas sus opciones de pelear por los playoffs.

La fecha se cerró en el Pascual Guerrero, donde América de Cali goleó 3-0 a Jaguares de Montería. El equipo de David González fue contundente, con anotaciones de Daniel Valencia y un doblete de Yeison Guzmán, consolidando su posición entre los tres mejores del campeonato.

Así quedó la clasificación de la Liga BetPlay después de ocho jornadas disputadas

La Liga BetPlay 2026-1 solamente
La Liga BetPlay 2026-1 solamente tendrá 19 fechas - crédito Cristian Bayona/Colprensa
  1. Inter de Bogotá: 17 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  2. Deportivo Pasto: 15 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. América de Cali: 13 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  4. Once Caldas: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  5. Atlético Nacional: 12 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  6. Deportes Tolima: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  7. Junior: 12 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  8. Atlético Bucaramanga: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6)
  9. Deportivo Cali: 11 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  10. Águilas Doradas: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de 1)
  11. Llaneros: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  12. Santa Fe: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  13. Fortaleza: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  14. Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  15. Millonarios: 8 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  16. Independiente Medellín: 7 puntos – 7 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  17. Cúcuta: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  18. Deportivo Pereira: 4 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  19. Boyacá Chicó: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  20. Alianza FC: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -11)

Fecha 9 en el horizonte: los duelos que marcarán la próxima jornada de la Liga BetPlay

Jueves 26 de febrero

Millonarios vs. Pereira

7:30 p. m.

El Campín

Viernes 27 de febrero

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

8:30 p. m.

Palogrande

Sábado 28 de febrero

Alianza vs. América

4:10 p. m.

Armando Maestre

Jaguares vs. Junior

6:20 p. m.

Jaraguay

Medellín vs. Bucaramanga

8:30 p. m.

Atanasio Girardot

Domingo 1 de marzo

Pasto vs. Cúcuta

2:00 p. m.

Libertad

Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá

4:00 p. m.

Cincuentenario

Tolima vs. Nacional

8:30 p. m.

Manuel Murillo Toro

Temas Relacionados

Liga BetPlayFútbol colombianoAtlético NacionalMillonariosAmérica de CaliDeportivo CaliInternacional de BogotáColombia-Deportes

Más Noticias

División en América de Cali: la directiva debate sin acuerdo quién será el nuevo delantero

La necesidad de sumar un refuerzo en el frente de ataque mantiene en vilo a la afición Escarlata, mientras el cuerpo técnico espera una pronta definición

División en América de Cali:

Álvaro Montero es protagonista en Vélez Sarsfield y sigue en la pelea por el arco de Colombia para el Mundial FIFA 2026

El arquero guajiro ha dejado buenas sensaciones en el arranque del torneo argentino, sumando minutos clave, atajadas determinantes y la confianza de su técnico

Álvaro Montero es protagonista en

La cláusula que obligaría a Luis Díaz a aprender alemán en el Bayern Múnich: esta sería la multa si la incumple

El extremo colombiano enfrenta nuevos retos fuera de la cancha tras su llegada a la Bundesliga, donde el club alemán ha implementado un estricto programa de integración

La cláusula que obligaría a

VIDEO| Neyser Villarreal conmovió con sus lágrimas y Tite le respondió: “Es un chico de oro”

El joven delantero colombiano atraviesa su proceso de adaptación en el fútbol brasileño, enfrentando la presión de un club histórico y la exigencia de la hinchada

VIDEO| Neyser Villarreal conmovió con

El parte médico de Santa Fe: las bajas sensibles para enfrentar a Atlético Nacional en El Campín

El cuerpo técnico de Pablo Repetto deberá reorganizar su esquema para el esperado clásico en Bogotá, mientras la plantilla capitalina enfrenta una seguidilla de partidos

El parte médico de Santa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Vías de Arauca bajo amenaza:

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los invitados que

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Deportes

División en América de Cali:

División en América de Cali: la directiva debate sin acuerdo quién será el nuevo delantero

Álvaro Montero es protagonista en Vélez Sarsfield y sigue en la pelea por el arco de Colombia para el Mundial FIFA 2026

La cláusula que obligaría a Luis Díaz a aprender alemán en el Bayern Múnich: esta sería la multa si la incumple

VIDEO| Neyser Villarreal conmovió con sus lágrimas y Tite le respondió: “Es un chico de oro”

El parte médico de Santa Fe: las bajas sensibles para enfrentar a Atlético Nacional en El Campín