Tabla de posiciones Liga BetPlay: América y Nacional se acercan al líder Internacional de Bogotá tras la fecha 9

La Liga BetPlay avanza a toda velocidad y ya cumplió su octava jornada, acercándose a la mitad del calendario programado para el primer semestre de 2026. Con 19 fechas en disputa en esta fase de todos contra todos, el cierre de la fecha 8 tuvo como protagonista el duelo entre Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima en el estadio General Santander.

El cuadro Motilón, dirigido por el venezolano Richard Páez, logró una victoria 3-2 que le permitió remontar en dos ocasiones a los tolimenses, que apostaron por una nómina alterna tras su exigente viaje a Venezuela por la Copa Libertadores, donde vencieron a Deportivo Táchira en la ida de la segunda fase.

La jornada arrancó con el empate entre Llaneros e Independiente Medellín. El compromiso, que estuvo bajo la lupa por la presunta negativa del equipo de Villavicencio de aplazar el partido pese al regreso del DIM desde Uruguay, finalizó 2-2 en un duelo vibrante que reflejó el desgaste de los visitantes tras su participación continental frente a Liverpool por el primer encuentro de la segunda fase.

Luego, Deportivo Pereira y Deportivo Pasto igualaron 2-2 en el estadio Centenario de Armenia. El resultado favoreció más al Pasto, que se mantiene como escolta del líder en la tabla de posiciones, mientras que Pereira sigue buscando regularidad como local.

El sábado 21 de febrero, la jornada ofreció cuatro compromisos. Once Caldas abrió el telón con una victoria 4-2 sobre Fortaleza en el Palogrande, con un doblete de Dayro Moreno, que está a punto de convertirse en el máximo goleador histórico del club manizaleño.

Más tarde, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali igualaron sin goles en el Américo Montanini, en un partido trabado y sin demasiadas emociones.

En otro de los encuentros destacados, Atlético Nacional goleó 3-0 a Alianza de Valledupar. El debut de Camilo Ayala como técnico no fue suficiente para evitar la caída, en un partido donde Cristian “Chicho” Arango se estrenó como titular y goleador, abriendo el marcador para los verdolagas.

La noche sabatina se cerró con el enfrentamiento entre Millonarios e Internacional de Bogotá en el estadio de Techo. El equipo capitalino, bajo la dirección de Fabián Bustos, sufrió su primera derrota en la era del técnico argentino, cayendo 3-2 ante un líder que sigue mostrando solvencia y buenas sensaciones de juego.

El domingo abrió con la victoria de Independiente Santa Fe sobre Junior de Barranquilla. El cuadro Cardenal, necesitado de sumar tras la derrota ante Jaguares y la presión sobre el técnico Pablo Repetto, se impuso 2-1 para ganar tranquilidad de cara a los próximos retos.

En Tunja, Boyacá Chicó no pudo aprovechar la localía y terminó perdiendo por la mínima diferencia ante Águilas Doradas, que se acerca poco a poco al grupo de los ocho mejores y mantiene vivas sus opciones de pelear por los playoffs.

La fecha se cerró en el Pascual Guerrero, donde América de Cali goleó 3-0 a Jaguares de Montería. El equipo de David González fue contundente, con anotaciones de Daniel Valencia y un doblete de Yeison Guzmán, consolidando su posición entre los tres mejores del campeonato.

Así quedó la clasificación de la Liga BetPlay después de ocho jornadas disputadas

Inter de Bogotá: 17 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Deportivo Pasto: 15 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali: 13 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Once Caldas: 13 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Atlético Nacional: 12 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +10) Deportes Tolima: 12 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Junior: 12 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Atlético Bucaramanga: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportivo Cali: 11 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Águilas Doradas: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de 1) Llaneros: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Santa Fe: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Fortaleza: 10 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Millonarios: 8 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Independiente Medellín: 7 puntos – 7 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Cúcuta: 6 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Pereira: 4 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Boyacá Chicó: 4 puntos - 8 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Alianza FC: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -11)

Fecha 9 en el horizonte: los duelos que marcarán la próxima jornada de la Liga BetPlay

Jueves 26 de febrero

Millonarios vs. Pereira

7:30 p. m.

El Campín

Viernes 27 de febrero

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

8:30 p. m.

Palogrande

Sábado 28 de febrero

Alianza vs. América

4:10 p. m.

Armando Maestre

Jaguares vs. Junior

6:20 p. m.

Jaraguay

Medellín vs. Bucaramanga

8:30 p. m.

Atanasio Girardot

Domingo 1 de marzo

Pasto vs. Cúcuta

2:00 p. m.

Libertad

Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá

4:00 p. m.

Cincuentenario

Tolima vs. Nacional

8:30 p. m.

Manuel Murillo Toro