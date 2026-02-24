Deportes

El técnico de Portugal, Roberto Martínez, lanzó sentencia sobre Cristiano Ronaldo: “Será el mejor jugador que haya tenido el país”

La selección lusa será el último rival de la la selección Colombia en la fase de grupos de la Copa del Mundo Norteamérica 2026

Cristiano Ronaldo jugará su sexta
Cristiano Ronaldo jugará su sexta copa del mundo en su carrera profesional, y espera que en su posible última participación consiga el título-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

A 107 días del comienzo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las selecciones siguen trabajando lo que será su preparación a la máxima cita de selecciones más importante del planeta.

En este orden de ideas, Portugal, una de las candidatas a llevarse el título por su generación de futbolistas, liderada por el experimentado Cristiano Ronaldo, será una de las rivales que tendrá Colombia en el Grupo K, tiene claro sus objetivos para la cita mundialista en el 2026.

El español explicó lo que quiere lograr con los lusos en la cita mundialista, y volvió a referirse al papel de Cristiano Ronaldo - crédito Portugal Football Summit / YouTube

En este contexto, el 23 de febrero de 2026, Roberto Martínez habló al podcast de Portugal Football Summit sobre la clave del éxito para la selección lusa, explicando que el buen momento que vive su combinado nacional, pasa por el liderazgo de la máxima estrella y figura del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

Además sentenció que independiente de que Portugal consiga el título o no, la leyenda del Real Madrid será el mejor jugador en la historia de Portugal para él:

“Será el mejor jugador que haya tenido Portugal, gane o no el Mundial. Creo que lo importante para nosotros es saber cómo podemos tener las mejores posibilidades de luchar por el Mundial, y eso es analizar nuestros patrones e intentar mejorar constantemente. Y esa es la forma tan específica en que cada día le da la oportunidad de enfrentarse a un rival determinado, de la misma manera que hicimos en la Liga de Naciones”, dijo.

Los elogios de Roberto Martínez al capitán de la selección de Portugal

Roberto Martínez destacó el ejemplo
Roberto Martínez destacó el ejemplo que demuestra Cristiano Ronaldo como jugador-crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Agregó también que el ejemplo que muestra Cristiano Ronaldo como líder y referente dentro del grupo de jugadores es contagiosa, y admitió que nunca trabajó con un futbolista que tuvo la iniciativa que muestra el goleador.

“Nunca he trabajado con un jugador que, cada mañana, se centre en intentar aprovechar el día para mejorar. Si pudiéramos tener a Cristiano para siempre, sería la forma más fácil de entrenar a los jugadores más jóvenes cuando lleguen a la selección, porque él tiene esa concentración. Su deseo es aprovechar cada día para mejorar”, dijo.

Cristiano Ronaldo confirmó su continuidad en la Liga de Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo confirmó que continuará en el Al-Nassr
Cristiano Ronaldo confirmó que continuará en el Al-Nassr-crédito Hamad I Mohammed/REUTERS

El 21 de febrero de 2026, después de la goleada por 4-0 ante Al Hazem por la fecha 23 de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo confirmó que continuará con el cuadro árabe.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo despejó cualquier especulación sobre su futuro en el fútbol de Arabia Saudita, al anunciar que permanecerá en ese país tras cumplir una sanción de dos partidos, decisión que coincide con el regreso de Al Nassr a la primera posición de la liga tras una contundente victoria.

El delantero subrayó estar plenamente integrado en el entorno saudí y reafirmó su compromiso, un gesto que busca estabilizar la situación luego de su reciente conflicto con el Fondo de Inversión Pública saudí.

La continuidad del delantero fue objeto de especulación a raíz de su enfrentamiento con el Fondo de Inversión Pública saudí, pero tras el partido el jugador se expresó con claridad:

“Pertenezco a Arabia Saudita y quiero continuar aquí. Es un país que me acogió, al igual que a mi familia y mis amigos. Estoy feliz aquí y quiero continuar”, declaró.

El triunfo ante Al Hazem permitió a Al Nassr regresar a lo más alto de la SPL (Saudi Pro League=, situación que no se daba desde hacía varias jornadas. El propio Ronaldo destacó su compromiso orientado al equipo:

“Lo más importante es que sigamos empujando. Ya estamos en la punta, no sabemos los resultados de nuestros adversarios. Veremos, hay que hacer nuestro trabajo, ganar, ejercer presión y ver al final de la temporada. Estamos encarrilados, volvimos, estamos bien, tenemos confianza. Estoy muy orgulloso”, afirmó el cinco veces Balón de Oro.

Estos son los partidos de la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial de 2026

- crédito Mateo Riaños /
- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.
  • 23 d e junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.
  • 27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.

