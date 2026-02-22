Deportes

Linda Caicedo salió lesionada y llorando del último partido del Real Madrid: le pisaron el tobillo y podría ausentarse de la selección Colombia

La delantera se realizará estudios médicos para determinar si deberá ausentarse de la convocatoria con la Tricolor para priorizar su recuperación

El Real Madrid es colíder
El Real Madrid es colíder de la Liga F con 50 puntos a 10 puntos del FC Barcelona, líder del campeonato femenino de España - crédito Real Madrid

Linda Caicedo encendió la alarma en el Real Madrid luego de sufrir una grave lesión en el tobillo derecho que la obligó a abandonar el campo entre lágrimas, apenas siete minutos después del inicio del partido frente al Tenerife.

El impacto de esta lesión se extiende más allá del torneo español, ya que la jugadora colombiana no solo es una pieza clave para el equipo madrileño, sino que enfrenta compromisos internacionales inminentes con la selección de Colombia en la SheBelieves Cup y, en el plano de clubes, la definición de la Liga de Campeones ante el Barcelona.

Pisotón a Linda Caicedo en
Pisotón a Linda Caicedo en el partido del Real Madrid vs. Tenerife en la Liga F - crédito captura de video Liga F

La gravedad del incidente quedó en evidencia por la reacción inmediata de los cuerpos médicos y la jugadora. Después del pisotón de Yerliane Moreno, Caicedo intentó permanecer en el partido, pero una vez atendida sobre el césped y tras notar visión borrosa a raíz de un golpe accidental en el ojo, sufrido al momento en la caída –según indicó As–, optó por solicitar el cambio definitivamente a los 12 minutos. Alba Redondo ingresó en su reemplazo, mientras la colombiana se retiraba, visiblemente afectada, del campo de juego.

En paralelo, el árbitro requirió la ayuda del sistema de revisión de video para analizar la acción. Luego de revisar las imágenes, se determinó la expulsión directa de Moreno, dejando al equipo insular con una jugadora menos desde los primeros compases del encuentro. El Real Madrid enfrenta una agenda exigente: la Liga F y el próximo cruce por los cuartos de final de Champions frente al Barcelona programado para el 25 de marzo y el 2 de abril.

La jueza del partido mostró
La jueza del partido mostró la tarjeta roja a la venezolana Yerliane Moreno por la dura infracción en contra de la colombiana - crédito Captura de video

La jornada resultó además especialmente desafortunada, pues la atacante celebraba su cumpleaños 22 el día del partido. Las imágenes de Caicedo dejando la cancha entre lágrimas resonaron tanto en el entorno madridista como en el de la selección Colombia, que monitorean su evolución a días de la concentración para la SheBelieves Cup.

Estas son las convocadas a la selección Colombia para la ‘SheBelieves Cup’

Convocatoria de la selección Colombia
Convocatoria de la selección Colombia Femenina para la SheBelieves Cup - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia Femenina participará en la SheBelieves Cup 2024, un torneo internacional que enfrentará al equipo dirigido por Angelo Marsiglia con rivales de alto nivel en Estados Unidos.

El primer encuentro de Colombia está programado para el 1 de marzo ante Canadá en el Geodis Park de Nashville, con inicio a las 2:00 p. m. (hora de Colombia). Posteriormente, la selección enfrentará a Argentina el 4 de marzo en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, a las 3:30 p. m. (hora de Colombia). El tercer compromiso será ante Estados Unidos el 7 de marzo en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, con inicio a las 3:30 p. m. (hora de Colombia).

El equipo nacional se reunirá en Bogotá a partir del 22 de febrero para iniciar su preparación, permaneciendo concentrado hasta el 25 de febrero, fecha en la que emprenderá viaje hacia territorio estadounidense para disputar el torneo.

  • Ana María Guzmán – Palmeiras (BRA)
  • Carolina Arias – América De Cali (COL)
  • Catalina Pérez – Racing Club De Strasbourg Alsace (FRA)
  • Daniela Arias – San Diego Wave F.C. (USA)
  • Daniela Caracas – R.C.D. Espanyol (ESP)
  • Daniela Montoya – Gremio (BRA)
  • Gabriela Rodríguez – Cruzeiro F.C. (BRA)
  • Gisela Robledo – Corinthians (BRA)
  • Greicy Landazury – Palmeiras (BRA)
  • Ilana Izquierdo – Tigres U.A.N.L. (MEX)
  • Jorelyn Carabalí – Boston Legacy F.C. (USA)
  • Katherine Tapia – Palmeiras (BRA)
  • Leicy Santos – Washington Spirit (USA)
  • Liced Serna – Pumas (MEX)
  • Linda Caicedo – Real Madrid Esp
  • Manuela Pavi – Toluca F.C. (MEX)
  • Manuela Vanegas – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
  • Marcela Restrepo – C.F. Monterrey (MEX)
  • Mary José Álvarez – Olympique De Marseille (FRA)
  • Natalia Giraldo – América De Cali (COL)
  • Valerin Loboa – Portland Thorns (USA)
  • Wendy Bonilla – Pumas (MEX)
  • Yirleidis Quejada – C.F. Pachuca (MEX)

