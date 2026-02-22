El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

El técnico de Palmeiras, Abel Ferreira, resaltó el debut del colombiano Jhon Arias - crédito Reuters / Palmeiras

Jhon Arias tuvo su estreno soñado con Palmeiras al ingresar en la contundente victoria 4-0 sobre Capivariano por los cuartos de final del Campeonato Paulista. El extremo colombiano, que superó rápidamente su proceso de adaptación bajo la dirección de Abel Ferreira, saltó al campo a los 78 minutos en reemplazo de Allan Ellias y no tardó en dejar su huella en el juego.

En los pocos minutos que estuvo en cancha, Arias protagonizó una jugada decisiva: tras una acción individual por banda izquierda, desbordó a su marcador y fue derribado dentro del área, provocando el penal que posteriormente convirtió Andreas Pereira para sellar la goleada del Verdao.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La seguridad, la habilidad en el uno contra uno y la intensidad del chocoano fueron aplaudidas por la afición y no pasaron desapercibidas para el cuerpo técnico.

Abel Ferreira, de la cautela al elogio: “Arias es un dolor de cabeza para los rivales”

El estratega Abel Ferreira ha conseguido dos Copas Libertadores con Palmeiras; Jhon Arias una con Fluminense - crédito Reuters/@Palmeiras

El entrenador portugués, que en semanas anteriores había dejado entrever que la llegada de Arias no fue por petición directa suya, cambió el tono tras el debut del colombiano. En la rueda de prensa posterior al partido, Abel Ferreira destacó el impacto del nuevo fichaje: “Es un jugador que nos ayudará, ya vieron cómo provocó el penal. Es un dolor de cabeza, eso es lo que quiero, que tenga esa calidad. Puede jugar por dentro, hay opciones y estoy agradecido de tener a estos jugadores a mi disposición”. Además, el técnico agradeció a la presidenta Leila Pereira por facilitar la llegada de un futbolista de este nivel.

Asimismo, el timonel Ferreira también valoró la polivalencia de Arias y Allan en el ataque: “Los extremos y delanteros centro son los que más aceleran el juego y suelen ser sustituidos con más frecuencia. Tener a estos dos jugadores me hace muy feliz”, remarcó, dejando abierta la puerta a nuevas oportunidades para el colombiano en el once inicial.

El vestuario de Palmeiras valora la llegada de Arias por su aporte al ataque

Vitor Roque es el referente en el ataque de Palmeiras y comparte vestuario con Jhon Arias - crédito Cris Mattos/REUTERS

Dentro del vestuario, el recibimiento también fue positivo. Vitor Roque, uno de los referentes ofensivos de Palmeiras, elogió el debut del cafetero: “Arias es un crack, aunque jugó pocos minutos ya mostró que será de gran ayuda para el equipo. La afición puede esperar muchas alegrías gracias a él”, anticipó el delantero brasileño, recordando que la ambición del club es pelear todos los campeonatos locales y buscar levantar una nueva Copa Libertadores.

La prensa brasileña destacó el estreno del colombiano Arias

El rendimiento de Arias no pasó desapercibido para los medios locales. Globo Esporte lo calificó como el “debutante de la noche”, resaltando su participación activa en la banda derecha y la jugada que derivó en el penal. “Participó en algunas jugadas por la banda derecha y concedió un penalti tras sufrir un corte seco en la marca y ser derribado dentro del área. Fue muy celebrado por los aficionados", detalló el portal, que le otorgó una calificación de 6.5.

Próximo reto: duelo clave ante Fluminense por el liderato

Jhon Arias podría disputar el compromiso por el Brasileirao ante Fluminense si el estratega lo considera pertinente - crédito Phelan M. Ebenhack/AP Foto

El calendario de Palmeiras no da tregua y el próximo desafío será el miércoles 25 de febrero frente a Fluminense en el estadio Allianz Parque, a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana). El compromiso es vital, ya que Palmeiras comparte liderato del grupo con Sao Paulo y Bahía, todos con siete puntos en tres partidos, aunque la diferencia de gol (+6) favorece al Verdao. Una victoria ante el Flu permitiría despegarse de los rivales directos y consolidar la posición de privilegio en el inicio del Brasileirao.

Este compromiso ante el Flu tendrá un tinte especial para Arias, ya que se medirá a su exequipo en Brasil, lo que añade un componente emocional y expectativa adicional a su posible titularidad y desempeño ahora con su nueva hinchada.