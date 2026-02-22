Capitán y técnico de Millonarios se despacharon contra el arbitraje en el partido vs. Internacional de Bogotá: estas son las polémicas

David Mackalister Silva fue uni de los protagonistas de las jugadas discutidas como desaciertos del juez central - crédito Millonarios y Captura de video Win Sports

El partido de Internacional de Bogotá vs. Millonarios en el estadio Metropolitano de Techo cerró la jornada sabatina de la fecha 8 con victoria a favor del Inter 3-2, lo cual le permite ser líder solitario del campeonato colombiano. Sin embargo el partido no estuvo ajeno de la polémica arbitral por dos decisiones en donde el plantel albiazul se sintió perjudicado.

La primera acción de juego discutida llegó al minuto 46, en el arranque del segundo tiempo, cuando David Mackalister Silva intentó rematar en el área, pero este fue bloqueado por el defensor Carlos Vivas. El juez central Carlos Ortega consideró que la acción fue imprudente y sancionó penalti, cuando el futbolista fue al piso para bloquear el balón.

Penalti a favor de Millonarios, revertido por el juez central luego de revisar el VAR - crédito Captura de video Win Sports

Esta situación ameritaba la tarjeta amarilla, por lo que el jugador de 23 años vio la tarjeta roja, luego de haber sido amonestado en un primer momento al minuto 19. Sin embargo, Ortega fue llamado por el VAR a la revisión en el campo de juego, al considerar que era un error obvio, claro y manifiesto. La toma muestra como Carlos Vivas llega al balón primero y por la inercia del movimiento termina derribando a Mackalister Silva, sin embargo, la acción no constituye una infracción.

Sujeción de la camiseta a Leonardo Castro que no fue considerada como penalti por el juez central, ni por el VAR - crédito Captura de video

La otra acción protestada por Millonarios fue al minuto 90+2 cuando Carlos Vivas agarró por la camiseta a Leonardo Castro durante un cobro de tiro de esquina. En la jugada se ve claramente el tirón de la prenda, sin embargo, el delantero Embajador exageró la caída, por lo que el VAR habría decidido reanudar el juego sin que Carlos Ortega fuera a revisar la jugada en el monitor.

Esto dijeron Fabian Bustos y David Mackalister Silva sobre las jugadas discutidas en el Internacional de Bogotá vs. Millonarios FC

El capitán de Millonarios, que volvió a ser titular y fue protagonista de una de las jugadas, aseguró que los encargados de calificar a los jueces deberían tener en cuenta ese partido para las designaciones:

“Lo acabo de decir, todo lo que uno diga ahorita es como cuando uno molesta a los niños, que puede sonar a pataleta. Hay entes que tienen que calificar el trabajo arbitral y espero que lo hagan, eh, públicamente. No puede haber una sensación positiva cuando uno se va con las manos vacías, ¿no? Lastimosamente, creo que merecimos un poco más. (...) Lo acabo de decir, todo lo que uno diga ahorita es como cuando uno molesta a los niños, que puede sonar a pataleta. Hay entes que tienen que calificar el trabajo arbitral y espero que lo hagan, eh, públicamente”.

Fabián Bustos sumó su primera derrota en cuatro partidos dirigidos con Millonarios - crédito @MillosFCoficial/X

Entretanto, en la rueda de prensa, Fabian Bustos analizó la jugada del inicio del segundo tiempo en donde Mackalister terminó en el piso, refiriéndose a la severidad y la imprudencia de la entrada:

“Bueno, yo ya las vi por televisión, las vi en el partido y las vi ahora en en el camerino. Cuando un central, cuando un defensa se tira dentro del área, es imposible que no toque al rival, que no haga un full uso de medio de la fuerza, un montón de... Creo que fue penal claro, que no sé por qué lo volvió atrás, porque miren la reiteración, cómo lo termina levantando, por más que toca la pelota, no te podés tirar, te enseñan desde las bases que no te podés tirar dentro del área.

Los defensores se tiraron dentro del área, seguro que es penal. Y la de Leo, la última, también la acabo de ver, creería que también es penal, porque Leo le gana la posición, va a cabecear y la camiseta se le estira. Andá a revisarla, por lo menos andá a revisarla. No, no, no quiero meterme en el trabajo de los demás, pero creo que son dos jugadas puntuales y que seguramente hubieran cambiado el desarrollo o posiblemente hubiera cambiado el desarrollo del juego“.