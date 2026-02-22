Deportes

Capitán y técnico de Millonarios se despacharon contra el arbitraje en el partido vs. Internacional de Bogotá: estas son las polémicas

Fabián Bustos y David Mackalister Silva se refirieron a la actuación arbitral en el partido de la fecha 8, en donde consideraron que fueron perjudicados al no pitarles dos penaltis

Guardar
David Mackalister Silva fue uni
David Mackalister Silva fue uni de los protagonistas de las jugadas discutidas como desaciertos del juez central - crédito Millonarios y Captura de video Win Sports

El partido de Internacional de Bogotá vs. Millonarios en el estadio Metropolitano de Techo cerró la jornada sabatina de la fecha 8 con victoria a favor del Inter 3-2, lo cual le permite ser líder solitario del campeonato colombiano. Sin embargo el partido no estuvo ajeno de la polémica arbitral por dos decisiones en donde el plantel albiazul se sintió perjudicado.

La primera acción de juego discutida llegó al minuto 46, en el arranque del segundo tiempo, cuando David Mackalister Silva intentó rematar en el área, pero este fue bloqueado por el defensor Carlos Vivas. El juez central Carlos Ortega consideró que la acción fue imprudente y sancionó penalti, cuando el futbolista fue al piso para bloquear el balón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Penalti a favor de Millonarios,
Penalti a favor de Millonarios, revertido por el juez central luego de revisar el VAR - crédito Captura de video Win Sports

Esta situación ameritaba la tarjeta amarilla, por lo que el jugador de 23 años vio la tarjeta roja, luego de haber sido amonestado en un primer momento al minuto 19. Sin embargo, Ortega fue llamado por el VAR a la revisión en el campo de juego, al considerar que era un error obvio, claro y manifiesto. La toma muestra como Carlos Vivas llega al balón primero y por la inercia del movimiento termina derribando a Mackalister Silva, sin embargo, la acción no constituye una infracción.

Sujeción de la camiseta a
Sujeción de la camiseta a Leonardo Castro que no fue considerada como penalti por el juez central, ni por el VAR - crédito Captura de video

La otra acción protestada por Millonarios fue al minuto 90+2 cuando Carlos Vivas agarró por la camiseta a Leonardo Castro durante un cobro de tiro de esquina. En la jugada se ve claramente el tirón de la prenda, sin embargo, el delantero Embajador exageró la caída, por lo que el VAR habría decidido reanudar el juego sin que Carlos Ortega fuera a revisar la jugada en el monitor.

Esto dijeron Fabian Bustos y David Mackalister Silva sobre las jugadas discutidas en el Internacional de Bogotá vs. Millonarios FC

El capitán de Millonarios, que volvió a ser titular y fue protagonista de una de las jugadas, aseguró que los encargados de calificar a los jueces deberían tener en cuenta ese partido para las designaciones:

“Lo acabo de decir, todo lo que uno diga ahorita es como cuando uno molesta a los niños, que puede sonar a pataleta. Hay entes que tienen que calificar el trabajo arbitral y espero que lo hagan, eh, públicamente. No puede haber una sensación positiva cuando uno se va con las manos vacías, ¿no? Lastimosamente, creo que merecimos un poco más. (...) Lo acabo de decir, todo lo que uno diga ahorita es como cuando uno molesta a los niños, que puede sonar a pataleta. Hay entes que tienen que calificar el trabajo arbitral y espero que lo hagan, eh, públicamente”.

Fabián Bustos sumó su primera
Fabián Bustos sumó su primera derrota en cuatro partidos dirigidos con Millonarios - crédito @MillosFCoficial/X

Entretanto, en la rueda de prensa, Fabian Bustos analizó la jugada del inicio del segundo tiempo en donde Mackalister terminó en el piso, refiriéndose a la severidad y la imprudencia de la entrada:

“Bueno, yo ya las vi por televisión, las vi en el partido y las vi ahora en en el camerino. Cuando un central, cuando un defensa se tira dentro del área, es imposible que no toque al rival, que no haga un full uso de medio de la fuerza, un montón de... Creo que fue penal claro, que no sé por qué lo volvió atrás, porque miren la reiteración, cómo lo termina levantando, por más que toca la pelota, no te podés tirar, te enseñan desde las bases que no te podés tirar dentro del área.

Los defensores se tiraron dentro del área, seguro que es penal. Y la de Leo, la última, también la acabo de ver, creería que también es penal, porque Leo le gana la posición, va a cabecear y la camiseta se le estira. Andá a revisarla, por lo menos andá a revisarla. No, no, no quiero meterme en el trabajo de los demás, pero creo que son dos jugadas puntuales y que seguramente hubieran cambiado el desarrollo o posiblemente hubiera cambiado el desarrollo del juego“.

Temas Relacionados

MillonariosInternacional de BogotaInternacional vs. MillonariosLiga BetPlayFPCDavid Mackalister SilvaFabián BustosColombia-Deportes

Más Noticias

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN

Sebastián Villa y Santiago Arias tuvieron fuerte cruce en partido del fútbol argentino: así fue el choque

Los dos jugadores, que antes compartieron en la selección Colombia, entraron en una dura discusión que por poco termina a los golpes, en el partido de Independiente ante Independiente Rivadavia

Sebastián Villa y Santiago Arias

Gremio y Botafogo le quedaron mal al Junior de Barranquilla: deben dinero por los fichajes de José Enamorado y Jordan Barrera

El club evalúa vías legales y mantiene la presión internacional a los dos clubes brasileños, mientras las negociaciones administrativas entran en fase decisiva

Gremio y Botafogo le quedaron

Colombia podría recibir competencias de automovilismo de la FIA: este es el plan en el Autódromo de Tocáncipa

La entidad que organiza carreras como la Fórmula 1 se interesaría en el país para que se realicen válidas de distintos certámenes internacionales tras la remodelación del circuito

Colombia podría recibir competencias de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Al estilo de Marbelle, otro

Al estilo de Marbelle, otro cantante colombiano advirtió que no se quedaría en el país si la izquierda gana las elecciones en 2026

Karol G, JuandaM y Shakira lideran la era de la influencia real en redes sociales: son los protagonistas que mueven millones

Silvestre Dangond, Aria Vega Hamilton, Laura Pausini y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Jorge Enrique Abello reveló por qué rechazó trabajar en una novela, a pesar de que estaba en quiebra: “La mejor propuesta de mi vida”

La Liendra y Dani Duke tuvieron curioso error camino a la boda de Jhonny Rivera: “No sabemos si reir o llorar”

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Sebastián Villa y Santiago Arias tuvieron fuerte cruce en partido del fútbol argentino: así fue el choque

Gremio y Botafogo le quedaron mal al Junior de Barranquilla: deben dinero por los fichajes de José Enamorado y Jordan Barrera

Colombia podría recibir competencias de automovilismo de la FIA: este es el plan en el Autódromo de Tocáncipa