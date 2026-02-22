Así fue el golazo de un colombiano en el fútbol europeo, que piden para ser nominado al premio Puskas: “El gol de la década”

El atacante colombiano inauguró su racha goleadora en el fútbol de europa con un gol de chilena - crédito CSKA Sofia

Alejandro Piedrahita, exjugador del Deportivo Pereira que dio el salto a Europa tras un breve paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, se robó los titulares de la prensa de Bulgaria con un gol de chilena, que en redes sociales piden a la FIFA ser tenido en cuenta en la próxima nominación al Premio Puskas a mejor gol.

El CSKA de Bulgaria, de la mano del delantero colombiano, logró su tercer triunfo consecutivo en la Liga Efbet al imponerse 1-0 a Slavia en el Estadio Nacional “Vasil Levski”. Alejandro Piedrahita Díaz, anotó de chilena de espaldas a la portería tras una doble pared con Petko Panayotov.

Alejandro Piedrahita, ex jugador del Deportivo Pereira, marcó el gol de la victoria del CSKA

Con esta victoria, el equipo dirigido Hristo Yanev rompió una racha de tres partidos sin ganar ante Slavia y ascendió momentáneamente al tercer lugar de la clasificación con 40 puntos, superando a CSKA 1948 por diferencia de goles. Slavia, por su parte, acumuló su tercera derrota consecutiva y permanece séptimo con 28 puntos. Este era el segundo partido del jugador colombiano en el fútbol europeo y su gol fue calificado por la página Corner como “El gol de la década”.

Publicación de un medio bulgaro sobre el gol de Alejandro Piedrahita

“¿Puskás 2026 colombiano? ¡Alejandro Piedrahita se mandó este GOLAZO y le dio la victoria al CSKA Sofia!" @SVargasOK

“El golazo de Alejandro Piedrahita, nacido en Cartago hace 23 años y jugó en el Pereira, ya concursa para el Premio Puskas. La chilena la hizo con el CSKA de Bulgaria que venció 1-0 al Slavia Bulgaria. Sensacional” @cesaralo

“¡ALERTA DE APUNTANTE AL GOL DE LA TEMPORADA! El extremo colombiano Alejandro Piedrahita realizó una jugada espectacular con el CSKA de Sofía en el derbi de la liga búlgara de hoy contra el Slavia." @shumanskoo

“¿Será esta una nominación al Premio Puskás de la liga búlgara? Un gol así fue el único del partido de ayer entre el CSKA de Sofía y el Slavia de Sofía. El gol lo marcó el colombiano de 23 años 🇨🇴Alejandro Piedrahita (jugador del CSKA).” @Adam_Zmudzinski

Estos han sido los colombianos nominados al Puskas

Linda Caicedo celebra tras anotar el primer gol la selección Colombia en la victoria 2-1 ante Alemania en el Mundial femenino, el domingo 30 de julio de 2023, en Sídney

Desde 2012, varios futbolistas colombianos han figurado entre los nominados a este galardón internacional, que reconoce el mejor gol del año. Radamel Falcao García fue el primer colombiano en la lista tras anotar un gol de chilena con el Atlético de Madrid en el estadio Pascual Guerrero. Aunque no obtuvo el premio, alcanzó el segundo lugar.

El mediocampista James Rodríguez fue incluido en la nómina en 2014 por su gol ante Uruguay durante el Mundial de Brasil, seleccionado como el mejor de la temporada tras controlar el balón con el pecho y marcar de mediavolea desde fuera del área. Avilés Hurtado recibió la nominación en 2017 por un gol de chilena con los Xolos de Tijuana en la Liga MX.

Juan Fernando Quintero integró la lista luego de ejecutar un tiro libre para el River Plate en un encuentro disputado en el estadio Monumental, mientras que Luis Díaz fue nominado tras anotar de volea el 1-0 ante Brasil en la Copa América 2021 gracias a un centro de Juan Guillermo Cuadrado.

El fútbol femenino colombiano también figura entre los postulados: en 2023, Linda Caicedo fue reconocida por el gol que marcó con la Selección Colombia en el Mundial de Nueva Zelanda y Australia ante Alemania, un tanto que la llevó a competir por este prestigioso reconocimiento.

La lista de los goles nominados al premio Puskas 2026 se conocen a finales de año y el galardón se entrega en el ceremonia de los premios The Best iniciando el siguiente año. Las selecciones de los aficionados y del panel de FIFA Legends tienen el mismo peso, con cada grupo aportando el 50 % al resultado final, sin importar cuántas personas integraron cada sector. Los votantes eligieron sus tres goles favoritos de la lista de diez, asignando cinco puntos a su primera elección, tres a la segunda y uno a la tercera.