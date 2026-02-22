Ángel Barajas terminó segundo en la prueba de Barra Fija de la Copa Mundo de Gimnasia y mantiene viva la opción de medalla en Los Ángeles 2028

El colombiano Ángel Barajas ganó la medalla de plata en la parada de la Copa Mundo en Alemania - crédito Instagram/@Angel_barajas34

Ángel Barajas conquistó la medalla de plata en la final de barra fija de la Copa del Mundo de gimnasia en Cottbus, Alemania, consolidando el buen momento del deporte colombiano y reforzando sus aspiraciones olímpicas de cara a París 2024 y Los Ángeles 2028.

Su desempeño actual representa la séptima presea en Copas del Mundo y supera incluso la marca que lo llevó al podio olímpico, hecho que alimenta las expectativas de repetir o mejorar sus logros internacionales en el ciclo olímpico vigente.

Barajas inició su participación en la competencia con una actuación sobresaliente en la fase clasificatoria, donde alcanzó el primer lugar gracias a una rutina calificada con 15,3 puntos: una dificultad de 6,700 y una ejecución de 8,600, una de las más altas de su carrera por el grado de dificultad y la ejecución, factores que juegan un papel determinante en la clasificación final de torneos internacionales avalados por la Federación Internacional de Gimnasia.

La próxima competencia de Ángel Barajas en la Copa del Mundo de Gimnasia será en Baku, Azerbaiyán - crédito Instagram/@Angel_Barajas34

En la final, el japonés Shohei Kawakami subió al primer puesto con un puntaje de 14,966, seguido por Barajas con 14,666 y el ruso Aleksandr Kartsev, que completó el podio con 14,233. Esta mínima diferencia confirmó la calidad del gimnasta colombiano y su capacidad de mantenerse entre los mejores del mundo.

En ediciones recientes de la Copa del Mundo por aparatos de la Federación Internacional de Gimnasia, Barajas acumuló medallas en ciudades como Bakú y El Cairo en 2024, logrando bronces tanto en barras paralelas como en barra fija. Durante 2025 consiguió dos platas en París y Szombathely en la especialidad de barras paralelas, incrementando su presencia internacional.

En lo que respecta a la delegación colombiana, Barajas compitió además en barras paralelas y arzones, disciplinas en las que esta vez no logró clasificar a las finales. A su lado estuvieron Yan Dairon Zabala y Jorman Álvarez, que tampoco accedieron a las instancias decisivas en sus pruebas. Todos los deportistas estuvieron bajo la conducción de Jossimar Calvo, referente de la gimnasia colombiana al clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016, junto al entrenador Cristian Cote y el fisioterapeuta Orlando Arias.

“Queremos clasificar como equipo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028″: Ángel Barajas

Ángel Barajas es uno de los deportistas candidato a medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángels 2028 - crédito Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

El gimnasta Ángel Barajas afirmó que el mayor objetivo para la selección colombiana es clasificar como equipo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en declaraciones recogidas por Panam Sports.

El atleta destacó que los esfuerzos actuales están dirigidos a fortalecer el conjunto nacional para alcanzar ese propósito: “La idea es desde ya, estar enfocados en lograr una clasificación a Los Ángeles 2028 con el equipo completo, así que todos estamos trabajando arduamente para poder lograr ese objetivo”.

Por el momento, Ángel Barajas es el único medallista de Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024, que también recibió el incentivo del Gobierno nacional - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Tras obtener una medalla en París, Barajas pasó por una cirugía y, después de retomar los entrenamientos, sufrió una fisura en un hueso de la mano que lo obligó a detenerse durante cinco meses. Pese a este contratiempo, el gimnasta subrayó que su preparación para el campeonato panamericano ha sido reciente.

Barajas resaltó la importancia de la resiliencia y la disciplina para lograr el éxito, especialmente en el ámbito deportivo. Según el gimnasta, estos valores han sido fundamentales en su trayectoria y aconsejó a los jóvenes “ser muy resilientes, muy disciplinados en todo lo que hagan. Todo lo que hagan, de verdad, que tienen que hacerlo con mucho amor y siempre, siempre, lo primordial es la disciplina”.