Deportes

Ángel Barajas terminó segundo en la prueba de Barra Fija de la Copa Mundo de Gimnasia y mantiene viva la opción de medalla en Los Ángeles 2028

El colombiano compartió el podio con el japonés Shohei Kawakami, ganador de la medalla de oro, y el ruso Aleksandr Kartsev, que se llevó la medalla de bronce

Guardar
El colombiano Ángel Barajas ganó
El colombiano Ángel Barajas ganó la medalla de plata en la parada de la Copa Mundo en Alemania - crédito Instagram/@Angel_barajas34

Ángel Barajas conquistó la medalla de plata en la final de barra fija de la Copa del Mundo de gimnasia en Cottbus, Alemania, consolidando el buen momento del deporte colombiano y reforzando sus aspiraciones olímpicas de cara a París 2024 y Los Ángeles 2028.

Su desempeño actual representa la séptima presea en Copas del Mundo y supera incluso la marca que lo llevó al podio olímpico, hecho que alimenta las expectativas de repetir o mejorar sus logros internacionales en el ciclo olímpico vigente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Barajas inició su participación en la competencia con una actuación sobresaliente en la fase clasificatoria, donde alcanzó el primer lugar gracias a una rutina calificada con 15,3 puntos: una dificultad de 6,700 y una ejecución de 8,600, una de las más altas de su carrera por el grado de dificultad y la ejecución, factores que juegan un papel determinante en la clasificación final de torneos internacionales avalados por la Federación Internacional de Gimnasia.

La próxima competencia de Ángel
La próxima competencia de Ángel Barajas en la Copa del Mundo de Gimnasia será en Baku, Azerbaiyán - crédito Instagram/@Angel_Barajas34

En la final, el japonés Shohei Kawakami subió al primer puesto con un puntaje de 14,966, seguido por Barajas con 14,666 y el ruso Aleksandr Kartsev, que completó el podio con 14,233. Esta mínima diferencia confirmó la calidad del gimnasta colombiano y su capacidad de mantenerse entre los mejores del mundo.

En el desarrollo de la final, el margen de diferencia frente al japonés Shohei Kawakami fue de solo 0,3 puntos, mientras que Aleksandr Kartsev, de Rusia, se ubicó en tercer lugar, consolidando una competencia cerrada y de alto nivel técnico.

En ediciones recientes de la Copa del Mundo por aparatos de la Federación Internacional de Gimnasia, Barajas acumuló medallas en ciudades como Bakú y El Cairo en 2024, logrando bronces tanto en barras paralelas como en barra fija. Durante 2025 consiguió dos platas en París y Szombathely en la especialidad de barras paralelas, incrementando su presencia internacional.

En lo que respecta a la delegación colombiana, Barajas compitió además en barras paralelas y arzones, disciplinas en las que esta vez no logró clasificar a las finales. A su lado estuvieron Yan Dairon Zabala y Jorman Álvarez, que tampoco accedieron a las instancias decisivas en sus pruebas. Todos los deportistas estuvieron bajo la conducción de Jossimar Calvo, referente de la gimnasia colombiana al clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016, junto al entrenador Cristian Cote y el fisioterapeuta Orlando Arias.

“Queremos clasificar como equipo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028″: Ángel Barajas

Ángel Barajas es uno de
Ángel Barajas es uno de los deportistas candidato a medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos de Los Ángels 2028 - crédito Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

El gimnasta Ángel Barajas afirmó que el mayor objetivo para la selección colombiana es clasificar como equipo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en declaraciones recogidas por Panam Sports.

El atleta destacó que los esfuerzos actuales están dirigidos a fortalecer el conjunto nacional para alcanzar ese propósito: “La idea es desde ya, estar enfocados en lograr una clasificación a Los Ángeles 2028 con el equipo completo, así que todos estamos trabajando arduamente para poder lograr ese objetivo”.

Por el momento, Ángel Barajas
Por el momento, Ángel Barajas es el único medallista de Colombia en los Juegos Olímpicos París 2024, que también recibió el incentivo del Gobierno nacional - crédito Hannah Mckay/REUTERS

Tras obtener una medalla en París, Barajas pasó por una cirugía y, después de retomar los entrenamientos, sufrió una fisura en un hueso de la mano que lo obligó a detenerse durante cinco meses. Pese a este contratiempo, el gimnasta subrayó que su preparación para el campeonato panamericano ha sido reciente.

Barajas resaltó la importancia de la resiliencia y la disciplina para lograr el éxito, especialmente en el ámbito deportivo. Según el gimnasta, estos valores han sido fundamentales en su trayectoria y aconsejó a los jóvenes “ser muy resilientes, muy disciplinados en todo lo que hagan. Todo lo que hagan, de verdad, que tienen que hacerlo con mucho amor y siempre, siempre, lo primordial es la disciplina”.

Temas Relacionados

Ángel BarajasLos Ángeles 2028Copa Mundo de GimnasiaBarra FijaDeportistas ColombianosJossimar CalvoColombia-Deportes

Más Noticias

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN

Linda Caicedo salió lesionada y llorando del último partido del Real Madrid: le pisaron el tobillo y podría ausentarse de la selección Colombia

La delantera se realizará estudios médicos para determinar si deberá ausentarse de la convocatoria con la Tricolor para priorizar su recuperación

Linda Caicedo salió lesionada y

Así fue el golazo de un colombiano en el fútbol europeo, que piden para ser nominado al premio Puskas: “El gol de la década”

Alejandro Piedrahita jugó su segundo partido con el CSKA Sofia y le dio la victoria al club ante Slavia, quedando tercero en la tabla de posiciones

Así fue el golazo de

Capitán y técnico de Millonarios se despacharon contra el arbitraje en el partido vs. Internacional de Bogotá: estas son las polémicas

Fabián Bustos y David Mackalister Silva se refirieron a la actuación arbitral en el partido de la fecha 8, en donde consideraron que fueron perjudicados al no pitarles dos penaltis

Capitán y técnico de Millonarios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro encendió los rumores

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Deportes

El debut de Jhon Arias

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

Linda Caicedo salió lesionada y llorando del último partido del Real Madrid: le pisaron el tobillo y podría ausentarse de la selección Colombia

Así fue el golazo de un colombiano en el fútbol europeo, que piden para ser nominado al premio Puskas: “El gol de la década”