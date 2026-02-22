Deportes

Ángel Barajas no deja de brillar: finalista de barra fija en la Copa del Mundo de Gimnasia

El deportista cucuteño, medallista olímpico en París 2024, dominó en las rondas clasificatorias y le apunta al título en la división de aparatos en territorio alemán

Ángel Barajas ha brillado en
Ángel Barajas ha brillado en la Copa del Mundo de Gimnasia artística en Alemania y es firme candidato a salir campeón de la barra fija - crédito Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Ángel Barajas se ha consolidado como uno de los mejores deportistas colombianos en el mundo, como lo demostró con su medalla de plata en la modalidad de barra fija de gimnasia en los Juegos Olímpicos de París 2024, siendo el logró más importante en su corta carrera.

El gimnasta ahora le apunta a salir campeón en la Copa del Mundo en Alemania, donde llegó a la final de la barra fija y dominando en las fases clasificatorias, que lo colocan como favorito al primer puesto en el podio, con apenas 19 años y ante rivales de más recorrido internacional.

Cabe recordar que Ángel Barajas ha sido uno de los atletas que le exigió al Gobierno nacional más presupuesto para el Ministerio del Deporte, pues entre 2025 y 2026 la cifra bajó a medio billón de pesos para todas las federaciones y muchos deportistas se quedaron sin recursos para participar en certámenes internacionales.

Barajas, a un paso de la gloria

Ángel Barajas aseguró su lugar en la élite de la gimnasia internacional al clasificar como el mejor en la barra fija en la Copa del Mundo por aparatos, organizada en el Lausitz Arena de la ciudad de Cottbus. Esta proeza lo posiciona como uno de los favoritos al oro, dado que llega tras conquistar la primera medalla olímpica para Colombia en la disciplina, una histórica plata obtenida en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El impacto de su clasificación recae tanto en su rendimiento individual como en las implicancias para el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, donde Colombia busca ratificar su crecimiento. Barajas logró el mejor puntaje en la ronda clasificatoria al registrar 15,300 puntos, superando a potencias mundiales como Japón. El resultado lo catapultó directo al primer lugar en la final, generando grandes expectativas en la prensa especializada y entre los seguidores que siguen el evento en Alemania y en su país.

Ángel Barajas fue una de
Ángel Barajas fue una de las figuras en la ronda clasificatoria de la Copa Mundo de Gimnasia en Alemania - crédito Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

La competencia en Cottbus es la apertura del circuito internacional de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) en 2026. Más de 140 atletas de casi 40 países buscan consagrarse aparato por aparato, lo que transforma cada final en un termómetro imprescindible para los preparativos olímpicos y el ranking global. La final será el 22 de febrero, con la atención centrada en jóvenes figuras como el cucuteño y en campeones de renombre, quienes miden fuerzas en busca de puntos y prestigio.

El ascenso de Ángel Barajas trasciende el desempeño deportivo para convertirse en un símbolo de un país que comienza a tallar su nombre en la gimnasia internacional. La medalla de plata obtenida en París no solo le otorgó visibilidad, sino que elevó la vara de exigencia para los gimnastas colombianos en los próximos ciclos olímpicos.

El domingo 22 será la
El domingo 22 será la final en barra fija y Ángel Barajas tiene altas posibilidades de ganar el título mundial - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

A partir de ese logro, Barajas se consolidó como referente visible de la disciplina y carta fuerte para Colombia de cara a Los Ángeles 2028. El atleta cucuteño, con su destreza en la barra fija, enfrenta ahora un grupo exigente de competidores provenientes de Japón, Rusia, Italia y otras naciones tradicionalmente dominantes en la especialidad.

El futuro de la gimnasia artística

Con la participación de más de 140 gimnastas, el evento en el Lausitz Arena representa una de las primeras grandes citas internacionales del año. La estructura del certamen, que divide títulos individuales en cada aparato, ofrece una vitrina para que nuevos talentos como Barajas desafíen a estrellas ya consagradas.

Ángel Barajas ganó reconocimiento a
Ángel Barajas ganó reconocimiento a nivel mundial tras la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito Abbie Parr/AP

Especialistas consideran que, si el colombiano repite su rutina impecable y mantiene la solidez mental mostrada en la clasificatoria, tiene grandes posibilidades de subirse al podio y consolidar su estatus como figura global.

Las expectativas para la final se centran en la capacidad de Barajas para sostener el nivel técnico frente a la presión de la competencia. De lograrlo, sería un paso determinante tanto para su carrera personal como para la consolidación de Colombia como potencia emergente en la gimnasia artística mundial.

