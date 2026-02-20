Polémica por posible regreso de Falcao a la selección Colombia en el Mundial de 2026: habría hablado con Néstor Lorenzo

Radamel Falcao García durante el Mundial de Rusia 2018, en el partido que enfrentó a Colombia ante Inglaterra en Moscú - crédito John Sibley / REUTERS

El 20 de febrero de 2026, la noticia que sacudió al mundo y los amantes de la selección Colombia fue una comunicación que tuvieron Radamel Falcao García y el director técnico Néstor Lorenzo sobre un regreso a la Tricolor.

En medio de este contexto por la búsqueda del delantero para el Mundial de Norteamérica, la situación parece estar encaminada a que el buen presente de Luis Javier Suárez en el Sporting de Lisboa sea fundamental para que el atacante samario se quede con el puesto, pero la presencia de Falcao podría ser vital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El argentino detalló que habría una condición para que Falcao regrese a la "Tricolor" - crédito @Sebasrur - @picadotv / X - Eduardo Luis y Felipe Sierra

El 19 de febrero de 2026, en la emisión del programa Picado TV, el periodista argentino Sebastián Srur explicó que Néstor Lorenzo habría llegado a un acuerdo con Falcao para jugar con la selección Colombia, siempre y cuando tenga el ritmo de competencia necesario de cara a lo que será el debut ante Uzbekistán en Ciudad de México:

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo dos o tres partidos por mes, lo va a llevar. Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tiene un plantel muy joven, y le dijo: ‘si estás bien, vas al Mundial’. La bomba a esta hora, que si Falcao está bien, va al Mundial con 40 años”, dijo.

Así fue el paso de Radamel Falcao García en la selección Colombia: este fue su último partido

Falcao García pudo jugar la edición del Mundial de Rusia 2018 - crédito Frank Augstein / AP Foto

El delantero no forma parte de la Selección Colombia desde el 28 de marzo de 2023, cuando disputó el triunfo 2-1 sobre Japón, por la fecha FIFA. Su último gol con la camiseta nacional ocurrió el 20 de noviembre de 2022 ante Paraguay en un amistoso internacional.

Pese a su ausencia prolongada, la dirección técnica considera su regreso para aportar experiencia a un grupo mayoritariamente conformado por futbolistas jóvenes.

La recuperación de Falcao cobra relevancia frente a la inminente participación de Millonarios en la Copa Sudamericana, certamen en el que el club bogotano espera contar con la presencia de su máximo referente de área luego de superar una molestia en los isquiotibiales de la pierna derecha.

La noticia genera expectativa tanto en el ámbito nacional como internacional, especialmente por el simbolismo de una posible convocatoria a los 40 años y la proyección de la Selección Colombia de cara a la competencia continental más importante del mundo en 2026.

Esta es la lesión que tiene Falcao García: Millonarios reveló su diágnostico

El momento en que Falcao García se retiró en camilla en el primer tiempo del partido Millonarios vs. Llaneros - crédito Lina Gasca / Colprensa

El 17 de febrero de 2026, Millonarios confirmó la lesión sufrida por Radamel Falcao García, delantero que había generado gran expectativa por su regreso al fútbol colombiano. El club informó oficialmente que el jugador inició su proceso de rehabilitación, con lo cual su participación en los próximos encuentros queda sujeta a su evolución física. Este parte médico surge luego de que Falcao abandonara el campo durante el partido disputado frente a Llaneros, encendiendo las alarmas entre la afición.

El incidente se produjo cuando el equipo bogotano se medía ante Llaneros en la Liga, situación en la que el atacante experimentó molestias físicas que lo obligaron a salir antes de lo previsto. Poco después, Millonarios difundió un comunicado para aclarar el estado de salud del futbolista y precisar que el cuerpo médico ya trabaja en su recuperación. Si bien no se detallaron plazos específicos para el regreso del jugador, el club se comprometió a mantener informada a la hinchada sobre el avance de su rehabilitación.

Allí, Millonarios confirmó que Falcao García sufrió una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, después de realizarse los exámenes médicos el lunes 16 de febrero, para conocer la gravedad de la dolencia sufrida en la tarde del sábado 14 del mismo mes.

El capitán azul no estará presente en los próximos compromisos frente a Internacional de Bogotá, previsto para el sábado 21 de febrero a las 8:30 p. m. en el estadio de Techo, y probablemente tampoco jugará el partido del martes 24 de febrero contra Deportivo Pereira,aplazado por el estado de la grama en El Campín.

Bustos también confirmó en rueda de prensa que la lesión de Falcao requerirá una recuperación más extensa en comparación con la de Rodrigo Contreras, quien podría estar disponible para el partido del fin de semana.