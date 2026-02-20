Deportes

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera intentarán mantener su buen rendimiento para conquistar la estrella número 35 del campeonato alemán

Guardar
Luis Díaz fue la gran
Luis Díaz fue la gran figuras en el último partido que jugaron en el Deutsche Bank Park - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

El campeonato alemán continúa, y los Gigantes de Baviera de Luis Díaz quieren encaminarse a su título (el segundo en caso de concretarse para la estrella de la selección Colombia).

En este contexto, el equipo de Vincent Kompany recibirá al Eintracht Frankfurt, en un partido apasionante y que será la previa para que el Bayern Múnich afronte el clásico de Alemania ante el Borussia Dortmund, el 28 de febrero de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luis Díaz sigue su camino a la conquista del campeonato alemán

Luis Díaz completa una temporada
Luis Díaz completa una temporada destacada con los 21 goles que lleva en todas las competencias - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

El partido se jugará el 21 de febrero de 2026, a partir de las 9:30 a .m. (hora de Colombia), en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de Espn y la aplicación de Disney Plus (plan Premium).

El árbitro del encuentro será Tobias Reichel.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Bayern Múnich

Bayern Múnich piensa en el
Bayern Múnich piensa en el clásico de Alemania ante el Borussia Dortmund - crédito Fabian Bimmer / REUTERS

El equipo líder de la Bundesliga derrotó el 14 de febrero de 2026 al Werder Bremen por 3-0 con doblete de Harry Kane de tiro penal al minuto 22 y 25 de partido.

El tercer gol llegó al minuto 70 por intermedio del mediocampista alemán León Goretzka.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco partidos:

  • 14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich
  • 11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig
  • 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
  • 28 de enero de 2026 - Champions League: PSV 1-2 Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt

El Eintracht Frankfurt viene de
El Eintracht Frankfurt viene de ganar en su último partido - crédito Axel Schmidt / REUTERS

El Eintracht Frankfurt rompió una racha de 9 partidos al ganar por 3-0 ante Borussia Monchengladbach, en el estadio Deutsche Bank Park, el 14 de febrero de 2026.

Los goles de Nathaniel Brown al minuto 24, de Ayoube Amaimouni al 34 y de Ansgar Knauff al 75 de partido, le permitieron al equipo de Las Águilas conseguir el triunfo y salir de la crisis de resultados en la cual estaba.

A continuación, esta es su racha de últimos cinco partidos en el campeonato alemán:

  • 14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 3-0 Borussia Monchengladbach
  • 6 de febrero de 2026 - Bundesliga: Unión Berlín 1-1 Eintracht Frankfurt
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 1-3 Bayer Leverkusen
  • 28 de enero de 2026 - Champions League: Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham
  • 24 de enero de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 1-3 Hoffenheim
Nathaniel Brown marcando a Michael
Nathaniel Brown marcando a Michael Olise en el último duelo que jugaron - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

En lo que se refiere al último partido que jugaron Frankfurt y Bayern, hay que ir al 4 de octubre de 2025, cuando los Bávaros vencieron por 3-0 a su rival en el Deutsche Bank Park.

El gol inicial llegó por medio de Luis Díaz al minuto de partido, y fue allí que con las anotaciones de Harry Kane al 27, y nuevamente la anotación del colombiano al 84, el equipo más ganador de Alemania se llevó la victoria.

Para hablar del último partido que jugaron en el Allianz Arena, el más reciente encuentro fue el 23 de febrero de 2025, cuando por la fecha 23 de la temporada 2024-2025, los bávaros golearon por 4-0 a su rival.

Los goles fueron de Michael Olise al 45+3, Hiroki Itō al 61, de Jamal Musiala al 83 y de Serge Gnabry al 90+2 sellaron la goleada.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos:

  • 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
  • 23 de febrero de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Eintracht Frankfurt
  • 6 de octubre de 2024 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 3-3 Bayern Múnich
  • 27 de abril de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-1 Eintracht Frankfurt
  • 9 de diciembre de 2023 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 5-1 Bayern Múnich

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga

Borussia Dortmund quiere seguir en
Borussia Dortmund quiere seguir en la pelea por la Bundesliga - crédito Teresa Kroeger / REUTERS
  1. Bayern Múnich: 57 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de +63)
  2. Borussia Dortmund: 51 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de +27)
  3. Hoffenheim: 45 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
  4. Stuttgart: 42 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  5. RB Leipzig: 40 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  6. Bayer Leverkusen: 39 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de +16)
  7. Eintracht Frankfurt: 31 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de -2)
  8. Friburgo: 30 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  9. Hamburgo: 25 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  10. Unión Berlín: 25 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  11. Augsburgo: 25 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  12. Colonia: 23 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de -6)
  13. Borussia Mönchengladbach: 22 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  14. Mainz: 21 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  15. Wolfsburgo: 20 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -15)
  16. Werder Bremen: 19 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -20)
  17. St. Pauli: 17 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -19)
  18. Heidenheim: 13 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -29)

Temas Relacionados

Bayern MúnichLuis DíazBayern Múnich vs. Eintracht FrankfurtBundesligaEintracht FrankfurtColombia-Deportes

Más Noticias

Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país

Durante los últimos 5 años se ha incrementado el número de torneos y se ha disparado el número de aficionados a esta práctica en el país

Fiebre de pádel en Colombia:

Polémica por posible regreso de Falcao a la selección Colombia en el Mundial de 2026: habría hablado con Néstor Lorenzo

A 111 días del inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo, trascendió desde territorio argentino, a través de información local, la posibilidad de un llamado al goleador histórico de la Tricolor para la cita orbital

Polémica por posible regreso de

Este fue el error de la portera Luisa Agudelo que le costó la derrota a la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino ante Brasil

Las dirigidas por Carlos Paniagua cayeron en su segundo duelo en el hexagonal final que se juega en Paraguay, y complican sus opciones de clasificar al Mundial

Este fue el error de

Cómo ver los partidos de repechaje para la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 en Colombia

La Copa del Mundo tendrá las llamadas jornadas de repesca para lo que serán la definición de los últimos cupos de la cita orbital que se jugará en Norteamérica

Cómo ver los partidos de

Brasil ahogó a la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: ganó por 1-0 en el hexagonal final

La Tricolor sumó su segunda derrota consecutiva tras la anotación de Vitoria Amaral y complicó sus aspiraciones de llegar al mundial de Polonia, así como conseguir el título

Brasil ahogó a la selección
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Karol G quedó absuelta tras

Karol G quedó absuelta tras el retiro de una demanda por presunto plagio en Miami, Estados Unidos

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

‘Influencer’ francesa calificó entre “elegantes” y “vulgares” estas famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

Deportes

Fiebre de pádel en Colombia:

Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país

Polémica por posible regreso de Falcao a la selección Colombia en el Mundial de 2026: habría hablado con Néstor Lorenzo

Este fue el error de la portera Luisa Agudelo que le costó la derrota a la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino ante Brasil

Cómo ver los partidos de repechaje para la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 en Colombia

Brasil ahogó a la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: ganó por 1-0 en el hexagonal final