Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga

Luis Díaz fue la gran figuras en el último partido que jugaron en el Deutsche Bank Park - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

El campeonato alemán continúa, y los Gigantes de Baviera de Luis Díaz quieren encaminarse a su título (el segundo en caso de concretarse para la estrella de la selección Colombia).

En este contexto, el equipo de Vincent Kompany recibirá al Eintracht Frankfurt, en un partido apasionante y que será la previa para que el Bayern Múnich afronte el clásico de Alemania ante el Borussia Dortmund, el 28 de febrero de 2026.

Luis Díaz sigue su camino a la conquista del campeonato alemán

Luis Díaz completa una temporada destacada con los 21 goles que lleva en todas las competencias - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

El partido se jugará el 21 de febrero de 2026, a partir de las 9:30 a .m. (hora de Colombia), en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de Espn y la aplicación de Disney Plus (plan Premium).

El árbitro del encuentro será Tobias Reichel.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Bayern Múnich

Bayern Múnich piensa en el clásico de Alemania ante el Borussia Dortmund - crédito Fabian Bimmer / REUTERS

El equipo líder de la Bundesliga derrotó el 14 de febrero de 2026 al Werder Bremen por 3-0 con doblete de Harry Kane de tiro penal al minuto 22 y 25 de partido.

El tercer gol llegó al minuto 70 por intermedio del mediocampista alemán León Goretzka.

A continuación, así viene Bayern Múnich en sus últimos cinco partidos:

14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 0-3 Bayern Múnich

11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

31 de enero de 2026 - Bundesliga: Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

28 de enero de 2026 - Champions League: PSV 1-2 Bayern Múnich

Eintracht Frankfurt

El Eintracht Frankfurt viene de ganar en su último partido - crédito Axel Schmidt / REUTERS

El Eintracht Frankfurt rompió una racha de 9 partidos al ganar por 3-0 ante Borussia Monchengladbach, en el estadio Deutsche Bank Park, el 14 de febrero de 2026.

Los goles de Nathaniel Brown al minuto 24, de Ayoube Amaimouni al 34 y de Ansgar Knauff al 75 de partido, le permitieron al equipo de Las Águilas conseguir el triunfo y salir de la crisis de resultados en la cual estaba.

A continuación, esta es su racha de últimos cinco partidos en el campeonato alemán:

14 de febrero de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 3-0 Borussia Monchengladbach

6 de febrero de 2026 - Bundesliga: Unión Berlín 1-1 Eintracht Frankfurt

31 de enero de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 1-3 Bayer Leverkusen

28 de enero de 2026 - Champions League: Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham

24 de enero de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 1-3 Hoffenheim

Nathaniel Brown marcando a Michael Olise en el último duelo que jugaron - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

En lo que se refiere al último partido que jugaron Frankfurt y Bayern, hay que ir al 4 de octubre de 2025, cuando los Bávaros vencieron por 3-0 a su rival en el Deutsche Bank Park.

El gol inicial llegó por medio de Luis Díaz al minuto de partido, y fue allí que con las anotaciones de Harry Kane al 27, y nuevamente la anotación del colombiano al 84, el equipo más ganador de Alemania se llevó la victoria.

Para hablar del último partido que jugaron en el Allianz Arena, el más reciente encuentro fue el 23 de febrero de 2025, cuando por la fecha 23 de la temporada 2024-2025, los bávaros golearon por 4-0 a su rival.

Los goles fueron de Michael Olise al 45+3, Hiroki Itō al 61, de Jamal Musiala al 83 y de Serge Gnabry al 90+2 sellaron la goleada.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos:

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

23 de febrero de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Eintracht Frankfurt

6 de octubre de 2024 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 3-3 Bayern Múnich

27 de abril de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-1 Eintracht Frankfurt

9 de diciembre de 2023 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 5-1 Bayern Múnich

Así va la tabla de posiciones de la Bundesliga

Borussia Dortmund quiere seguir en la pelea por la Bundesliga - crédito Teresa Kroeger / REUTERS

Bayern Múnich: 57 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de +63) Borussia Dortmund: 51 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de +27) Hoffenheim: 45 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Stuttgart: 42 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de +12) RB Leipzig: 40 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de +12) Bayer Leverkusen: 39 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de +16) Eintracht Frankfurt: 31 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Friburgo: 30 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Hamburgo: 25 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Unión Berlín: 25 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Augsburgo: 25 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Colonia: 23 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Borussia Mönchengladbach: 22 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Mainz: 21 puntos - 22 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Wolfsburgo: 20 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -15) Werder Bremen: 19 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -20) St. Pauli: 17 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -19) Heidenheim: 13 puntos - 21 partidos jugados (diferencia de gol de -29)