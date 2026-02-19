Alberto Gamero desmintió presiones de los directivos para dejar al Deportivo Cali

El técnico samario llegó en el segundo semestre de 2025, para ayudar al cuadro azucarero a salir de su crisis deportiva - crédito David Jaramillo / Colprensa

Deportivo Cali consiguió oxígeno en la Liga BetPlay después de imponerse ante Atlético Nacional en el estadio Palmaseca. La victoria revitalizó el ambiente alrededor del equipo y disipó, al menos temporalmente, las dudas sobre la continuidad de Alberto Gamero como director técnico.

La presión se había incrementado tras un inicio irregular en el campeonato y los rumores sobre un posible relevo en el banquillo ganaron fuerza en los días previos al compromiso frente al cuadro antioqueño.

El propio Alberto Gamero salió al cruce de las versiones sobre su futuro al frente del plantel. En diálogo con el programa Zona Libre de Humo, el entrenador samario negó de forma categórica que haya mantenido conversaciones con los directivos sobre una eventual salida o sobre los términos de su contrato.

“Nunca he hablado con los directivos de terminación de contrato, de cuánto tiempo me queda; eso es algo malintencionado y me busca problemas a mí”, manifestó Gamero en sus declaraciones. El contrato del técnico con Deportivo Cali tiene vigencia hasta finales de 2026, un dato que se convirtió en foco de especulación tras los recientes resultados.

Según el propio entrenador, el diálogo con los dirigentes es permanente, aunque reconoció la existencia de una “inconformidad y preocupación” por los resultados obtenidos que hasta el momento ha sido tres victorias, la misma cantidad de derrotas y un empate.

“En este oficio la equivocación está presente a toda hora. Uno nunca sabe cuándo puede dar un paso al costado, pero mi objetivo es salir bien del club”, agregó el técnico que buscó cortar de raíz las versiones que lo ubicaban fuera del cargo si no lograba una reacción positiva ante el elenco paisa.

El futuro de Gamero, condicionado por los resultados

El entorno de Deportivo Cali no solo está atento a la lucha por ingresar al grupo de los ocho mejores de la Liga BetPlay, sino también a la tabla del descenso, una preocupación latente para la institución.

Lo que ocurra en el presente semestre podría incidir directamente en la permanencia del club en la máxima categoría del fútbol colombiano. El técnico admitió que el escenario es complejo y que cada partido representa una especie de “encrucijada”, ya que los resultados definirán su continuidad y el rumbo del equipo.

El próximo compromiso será como visitante frente a Atlético Bucaramanga, un duelo que cobra relevancia tanto en la tabla de posiciones como en la de promedios, aunque anteriormente dejó claro que por el momento no pensará en ese fantasma del descenso.

Bajas sensibles para el próximo partido ante Bucaramanga

De cara al duelo programado para el sábado 21 de febrero a las 4:10 p. m., el plantel vallecaucano afrontará el partido con dos ausencias de peso. Juan Dinenno, delantero argentino, no estará disponible por una sobrecarga muscular, según confirmó el propio entrenador.

A la baja de Dinenno se suma la duda sobre Emmanuel Reynoso, mediocampista que sufrió una contusión durante el último encuentro y permanece bajo observación del cuerpo médico. La decisión sobre su viaje a la capital santandereana dependerá de la evolución física y de los resultados de los exámenes médicos.

Mercado de pases y confianza en el plantel actual

A pesar de las bajas y de que el libro de pases está próximo a cerrarse, Alberto Gamero aseguró que no se contemplan incorporaciones para la plantilla de Deportivo Cali.

“No hemos pensado en traer jugadores, tampoco observamos futbolistas en el mercado porque estamos enfocados en lo que tenemos y estamos seguros de que son muy buenos”, afirmó el timonel. Esta determinación refleja la confianza de su equipo de trabajo en el grupo actual y la intención de fortalecer el rendimiento colectivo desde la base del trabajo diario.