Técnico del Zenit destacó el debut de Jhon Jáder Durán con el cuadro ruso: “Sus cualidades son evidentes”

El colombiano tuvo minutos en el partido que Zenit perdió ante Krasnodar, y Sergei Semak halagó al colombiano

El delantero colombiano tendrá su
El delantero colombiano tendrá su primera experiencia en el fútbol ruso - crédito Zenit de San Petersburgo

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán tuvo su debut con la camiseta del Zenit de San Petersburgo, en la victoria por 1-0 ante el Krasnodar de Rusia, partido amistoso de preparación llevado a cabo el 17 de febrero de 2026.

El colombiano, que fue amonestado por un duro cruce con un defensor rival, y además tuvo una opción de gol durante el partido, fue destacado por su director técnico tras lo que fue la victoria ante el equipo donde juega otro colombiano: el delantero Jhon Córdoba.

Sergei Semak, técnico del Zenit,
Sergei Semak, técnico del Zenit, halagó a Jhon Durán - crédito Marko Djurica / REUTERS

Tras el partido, el técnico Sergei Semak habló sobre lo que fue el balance del encuentro, y allí le consultaron sobre Jhon Jáder Durán y su debut en el cual estuvo junto a Wilmar Barrios.

Allí aprovechó para elogiar al exdelantero del Al-Nassr, Fenerbahçe y Aston Villa:

“Como ya he dicho, sus cualidades son evidentes. Es un jugador con buen toque de balón, rápido, pero necesita ponerse en forma y adaptarse al equipo, y sus compañeros necesitan acostumbrarse a él. Necesita encontrar su ritmo de partido y adaptarse a nuestros entrenamientos; sin duda mejorará. Le dimos algo de tiempo hoy y se sintió bien en general, así que le dieron más tiempo del previsto. Inicialmente queríamos que jugara 45 minutos, pero al final fueron 60. Creo que es mejor alcanzar la mejor forma física a través de los partidos y esperamos que mejore", mencionó.

Así fue el primer partido de Jhon Durán

Esta fue la dura pelea que tuvo en un amistoso - crédito @VideosFut12 / X

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán protagonizó un debut marcado por la polémica en el Zenit de San Petersburgo, al ser amonestado en el primer partido amistoso que disputó tras un fuerte altercado físico con un defensor rival.

Apenas cinco minutos después del pitido inicial en el amistoso entre el Zenit y el Krasnodar, Durán se vio inmerso en el centro de la controversia. Tras un pelotazo largo, el delantero fue presionado por un defensor, situación que escaló rápidamente hasta derivar en empujones y que ambos cayeran al césped. Durán llegó a tomar a su rival del cuello, lo que llevó a que otros jugadores intervinieran para separarlos.

El árbitro no vaciló: ambos futbolistas recibieron tarjeta amarilla y el encuentro se reanudó luego de que sellaran la tregua con un apretón de manos. El arranque accidentado de Durán en el club ruso se produce mientras busca relanzar su carrera y soñar con un lugar en la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Es importante recordar que el contexto en el que Durán inicia su etapa en el Zenit está teñido por el aislamiento internacional de los clubes y selecciones rusas desde 2022, tras el inicio del conflicto con Ucrania. La postura de la UEFA, encabezada por Aleksander Ceferin, se mantuvo invariable: “La suspensión de Rusia no se modificó desde el inicio del conflicto bélico en 2022”.

Calendario de partidos de Jhon Durán

La hinchada del Zenit se
La hinchada del Zenit se caracteriza por ser la más famosa de Rusia - crédito Anton Vaganov / REUTERS

En la próxima fecha, programada para el 27 de febrero de 2026, jugará ante el Baltika, a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia).

Es importante recordar que también ante este mismo rival, jugará los octavos de final de la Copa de Rusia, duelo que se jugará el 3 de marzo de 2026.

A continuación, este es el calendario que tendrá el nuevo equipo de Jhon Durán:

  • 27 de febrero de 2026 - Premier League: Zenit vs. Baltika
  • 3 de marzo de 2026 - Copa de Rusia: Baltika vs. Zenit
  • 8 de marzo de 2026 - Premier League: Orenburgo vs. Zenit
  • 14 de marzo de 2026 - Premier League: Zenit vs. Spartak Moscú
  • 22 de marzo de 2026 - Premier League: Dinamo Moscú vs. Zenit

