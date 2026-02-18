Deportes

Lanús vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia la final de la Recopa Sudamericana 2026

El primer título de las competencias Conmebol se jugará en el estadio Néstor Díaz Pérez (Ciudad de Lanús), de Buenos Aires, y contará con la presencia de Jorge Carrascal

Carrascal fue uno de los
Carrascal fue uno de los principales protagonistas del Flamengo en la temporada 2025 - crédito Adriano Machado / REUTERS

El primer título continental en Sudamérica durante la temporada 2026 está en juego: Lanús y Flamengo jugarán en el estadio Ciudad de Lanús el título que los hará supercampeones de América.

En este contexto, el equipo de Río de Janeiro y dirigido por el brasileño Filipe Luis, contará con la presencia del volante cartagenero Jorge Carrascal, mientras que Lanús quiere dar la sorpresa tal cual como lo hizo en la final que se jugó en Paraguay ante Atlético Mineiro y llevarse el título.

El Mengao de Jorge Carrascal juega el partido de ida en Buenos Aires

Flamengo juega la Recopa Sudamericana
Flamengo juega la Recopa Sudamericana por ser el campeón de la Libertadores al derrotar al Palmeiras, el 29 de noviembre de 2026 en Lima - crédito Sebastian Castaneda / REUTERS

El partido se jugará el 19 de febrero de 2026 en el estadio Néstor Díaz Pérez (ciudad de Lanús) de Buenos Aires a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn 2 y de la aplicación de Disney Plus (en su modalidad Premium).

El juez central del partido será el venezolano Alexis Herrera, mientras que en el equipo VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Lanús

El cuadro granate comenzó su
El cuadro granate comenzó su campaña en el fútbol argentino - crédito Juan Manuel Báez / Fotobaires

Lanús, que de la mano de Mauricio Pellegrino tuvo un buen comienzo en la Liga Profesional del Fútbol Argentino, cayó el 13 de febrero de 2026 por 2-0 ante Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América.

Los goles del uruguayo Matías Abaldo al minuto 57 y del paraguayo Gabriel Ávalos al 63 le permitieron al equipo dirigido por Gustavo Quinteros.

En lo que se refiere a la final de la Copa Sudamericana que ganó el cuadro “Granate” (apodo designado a los hinchas y fanáticos de Lanús por los colores de su escudo), hay que recordar que ganaron la final de la Copa Sudamericana desde los tiros del punto penal ante Atlético Mineiro de Brasil, el 22 de noviembre de 2025.

El penalti fallado por Vitor Hugo (en Atlético Mineiro), le dio la posibilidad al equipo dirigido por Pellegrino de alzar la segunda Copa Sudamericana en la historia del club (siendo la primera en 2013 cuando le ganaron al Ponte Preta de Brasil).

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos:

  • 13 de febrero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Independiente 2-0 Lanús
  • 9 de febrero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Lanús 1-1 Talleres
  • 3 de febrero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Instituto 2-2 Lanús
  • 29 de enero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: Lanús 2-1 Unión de Santa Fe
  • 23 de enero de 2026 - Liga Profesional de Fútbol: San Lorenzo 2-3 Lanús

Flamengo

Flamengo viene mostrando una recuperación
Flamengo viene mostrando una recuperación clave tras su mal comienzo de 2026 en el Campeonato Carioca - crédito Sergio Moraes / REUTERS

Después de lo que fue el comienzo del Campeonato Carioca en Brasil para el cuadro de Río, y la caída en la Supercopa ante Corinthians, el 1 de febrero de 2026, la situación para el equipo de Filipe Luis parece mejorar.

En su última salida en el Campeonato Carioca, le ganó por 1-2 en el estadio Nilton Santos al Botafogo.

Los goles de Lucas Paquetá al minuto 19 y de Erick Pulgar al 84 de partido, permitieron que el vigente campeón de América sumara su cuarto partido sin conocer la derrota.

Para hablar del partido que le permitió tener el derecho de jugar la final de la Recopa Sudamericana, hay que ir el 29 de noviembre de 2025 en el estadio Monumental de Lima, cuando con gol de Danilo al 67 de partido, se llevaron su cuarta corona de América (1981, 2019, 2022 y 2025).

A continuación, así llega Flamengo en sus últimos cinco partidos:

  • 15 de febrero de 2026 - Campeonato Carioca: Botafogo 1-2 Flamengo
  • 10 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Vitória 1-2 Flamengo
  • 7 de febrero de 2026 - Campeonato Carioca: Flamengo 7-1 Sampaio Correa FE
  • 4 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Flamengo 1-1 Internacional
  • 1 de febrero de 2026 - Supercopa de Brasil: Flamengo 0-2 Corinthians

Campeones de la Recopa Sudamericana en la historia

Racing es el vigente campeón
Racing es el vigente campeón de la Recopa Sudamericana - crédito AFP
  1. Boca Juniors: 4 títulos (1990, 2005, 2006, 2008)
  2. River Plate: 3 títulos (2015, 2016, 2019)
  3. Sao Paulo: 2 títulos (1993, 1994)
  4. Internacional de Porto Alegre: 2 títulos (2007, 2011)
  5. Olimpia: 2 títulos (1991, 2003)
  6. Gremio: 2 títulos (1996, 2018)
  7. Independiente: 1 título (1995)
  8. Cruzeiro: 1 título (1998)
  9. Vélez Sarsfield: 1 título (1997)
  10. Atlético Nacional: 1 título (2017)

