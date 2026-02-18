América de Cali presentó nueva camiseta y la estrenará contra el Junior de Barranquilla: “Una cita con el diablo”

Los escarlatas presentaron el que será su tercer uniforme en 2026, que tiene como principal novedad el uso del color negro y un homenaje a los pentacampeones de los años 80 - crédito América de Cali

América de Cali quiere brillar en el final de la séptima jornada de la Liga BetPlay, pues la idea es acercarse a los líderes del campeonato y quedar en buenas condiciones antes de su debut en la Copa Sudamericana contra el Atlético Bucaramanga, el jueves 5 de marzo en el estadio Pascual Guerrero.

Los escarlatas presentaron una nueva camiseta que usarán frente al Junior en Barranquilla, que desde ya causa impresión entre los aficionados y buenos comentarios por su estilo y que es un homenaje al recordado equipo que dominó el fútbol colombiano en los años 80.

De esta manera, se espera que los Diablos Rojos le puedan ganar a los tiburones en el estadio Romelio Martínez, donde la tarea no será sencilla, pero los dirigidos por David González llegan con toda la ilusión, pese a las dos bajas de peso en la lista de convocados.

La nueva camiseta del América

Los vallecaucanos le apuntan a vencer a Junior tal como lo hicieron frente a Santa Fe: con mucho orden defensivo, paciencia, concentración y aprovechar los momentos precisos para convertir el gol, así fue como se quedó con aquel triunfo por 1-0 en el cumpleaños 99.

Sumado a eso, América también usará una camiseta negra contra los tiburones, que fue presentada en la tarde del 18 de febrero en redes sociales y que destaca por su estilo sencillo, formal y lleno de historia en la institución, que será la tercera equipación de los Diablos Rojos.

La tercera camiseta del América de Cali será completamente negra, dejando de lado el tradicional rojo - crédito América de Cali

Creado por la marca británica Reebok, los escarlatas mostraron su vestimenta llamada Legend 2026, con la frase " ¡Nuestro legado se viste con elegancia!" además de que es “para cualquier ocasión, incluso una cita con el Diablo”, que destaca porque no tiene ningún detalle en rojo, que es el color tradicional del club.

La camiseta tiene base negra con cuello polo y tanto el escudo como el emblema del fabricante y patrocinadores irán en blanco, junto con la frase Pentacampeones en la nuca, homenaje al equipo campeón del fútbol colombiano en 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986.

Uno de los detalles en la nueva camiseta del América de Cali es la palabra "Pentacampeón", recordando los cinco títulos seguidos en los años 80 - crédito América de Cali

Por el momento, aún no se pone a la venta para el público en las tiendas oficiales ni en la página web, pero se espera que sea una de las prendas más vendidas en 2026 por los buenos comentarios en redes sociales, además de que aún no se sabe cómo será la segunda equipación para 2026, pero se presume que sería en blanco.

Bajas en los diablos

Mientras el Junior se afianza como local y quiere otro triunfo en casa, América de Cali le apuesta todo a dar el golpe fuera de casa, con una plantilla que parece que se está afianzando para la Copa Sudamericana y finalmente con un delantero goleador para el primer semestre de 2026.

Los rojos presentarán dos novedades contra Junior, que son las ausencias del extremo Dylan Borrero y el atacante Jhon Tilman Palacios, ambos por lesión y a la espera de su recuperación para que no se pierdan el enfrentamiento internacional frente a Bucaramanga el 5 de marzo.

Estos son los jugadores que tendrá David González para ir a Barranquilla - crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

Mientras Borrero presenta una sobrecarga muscular en los aductores, producto del desgaste en los partidos, Palacios sufrió una enfermedad gastrointestinal, que no son graves y estarían disponibles para la octava jornada contra Jaguares en Cali, el domingo 22 de febrero.

De otro lado, se le daría la oportunidad a Daniel Valencia para ser titular en su segundo partido con el América, después de entrar en el segundo tiempo frente a Santa Fe, marcar el gol del triunfo y ganarse la confianza del entrenador David González.