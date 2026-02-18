Deportes

América de Cali presentó nueva camiseta y la estrenará contra el Junior de Barranquilla: “Una cita con el diablo”

Los escarlatas buscan una nueva victoria ante otro club histórico de la Liga BetPlay y usando un uniforme con el que deja de lado su tradicional color rojo

Guardar
Los escarlatas presentaron el que será su tercer uniforme en 2026, que tiene como principal novedad el uso del color negro y un homenaje a los pentacampeones de los años 80 - crédito América de Cali

América de Cali quiere brillar en el final de la séptima jornada de la Liga BetPlay, pues la idea es acercarse a los líderes del campeonato y quedar en buenas condiciones antes de su debut en la Copa Sudamericana contra el Atlético Bucaramanga, el jueves 5 de marzo en el estadio Pascual Guerrero.

Los escarlatas presentaron una nueva camiseta que usarán frente al Junior en Barranquilla, que desde ya causa impresión entre los aficionados y buenos comentarios por su estilo y que es un homenaje al recordado equipo que dominó el fútbol colombiano en los años 80.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, se espera que los Diablos Rojos le puedan ganar a los tiburones en el estadio Romelio Martínez, donde la tarea no será sencilla, pero los dirigidos por David González llegan con toda la ilusión, pese a las dos bajas de peso en la lista de convocados.

La nueva camiseta del América

Los vallecaucanos le apuntan a vencer a Junior tal como lo hicieron frente a Santa Fe: con mucho orden defensivo, paciencia, concentración y aprovechar los momentos precisos para convertir el gol, así fue como se quedó con aquel triunfo por 1-0 en el cumpleaños 99.

Sumado a eso, América también usará una camiseta negra contra los tiburones, que fue presentada en la tarde del 18 de febrero en redes sociales y que destaca por su estilo sencillo, formal y lleno de historia en la institución, que será la tercera equipación de los Diablos Rojos.

La tercera camiseta del América
La tercera camiseta del América de Cali será completamente negra, dejando de lado el tradicional rojo - crédito América de Cali

Creado por la marca británica Reebok, los escarlatas mostraron su vestimenta llamada Legend 2026, con la frase " ¡Nuestro legado se viste con elegancia!" además de que es “para cualquier ocasión, incluso una cita con el Diablo”, que destaca porque no tiene ningún detalle en rojo, que es el color tradicional del club.

La camiseta tiene base negra con cuello polo y tanto el escudo como el emblema del fabricante y patrocinadores irán en blanco, junto con la frase Pentacampeones en la nuca, homenaje al equipo campeón del fútbol colombiano en 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986.

Uno de los detalles en
Uno de los detalles en la nueva camiseta del América de Cali es la palabra "Pentacampeón", recordando los cinco títulos seguidos en los años 80 - crédito América de Cali

Por el momento, aún no se pone a la venta para el público en las tiendas oficiales ni en la página web, pero se espera que sea una de las prendas más vendidas en 2026 por los buenos comentarios en redes sociales, además de que aún no se sabe cómo será la segunda equipación para 2026, pero se presume que sería en blanco.

Bajas en los diablos

Mientras el Junior se afianza como local y quiere otro triunfo en casa, América de Cali le apuesta todo a dar el golpe fuera de casa, con una plantilla que parece que se está afianzando para la Copa Sudamericana y finalmente con un delantero goleador para el primer semestre de 2026.

Los rojos presentarán dos novedades contra Junior, que son las ausencias del extremo Dylan Borrero y el atacante Jhon Tilman Palacios, ambos por lesión y a la espera de su recuperación para que no se pierdan el enfrentamiento internacional frente a Bucaramanga el 5 de marzo.

Estos son los jugadores que
Estos son los jugadores que tendrá David González para ir a Barranquilla - crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

Mientras Borrero presenta una sobrecarga muscular en los aductores, producto del desgaste en los partidos, Palacios sufrió una enfermedad gastrointestinal, que no son graves y estarían disponibles para la octava jornada contra Jaguares en Cali, el domingo 22 de febrero.

De otro lado, se le daría la oportunidad a Daniel Valencia para ser titular en su segundo partido con el América, después de entrar en el segundo tiempo frente a Santa Fe, marcar el gol del triunfo y ganarse la confianza del entrenador David González.

Temas Relacionados

América de CaliJunior vs AméricaAmérica de Cali camiseta 2026Liga BetPlayJunior América Liga BetPlayJunior de BarranquillaColombia-Deportes

Más Noticias

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

Millonarios busca reprogramar el duelo ante Pereira: esta sería la fecha propuesta a la Dimayor

El club azul ajusta su planificación tras el cambio de fecha del evento en El Campín y busca aprovechar la reprogramación para optimizar la recuperación de sus jugadores

Millonarios busca reprogramar el duelo

Pablo Repetto no llegaría a la Copa Libertadores con Santa Fe: este es el técnico que suena para reemplazarlo

Los malos resultados en la Liga BetPlay pusieron en la mira al entrenador uruguayo y, al parecer, se tendría el nombre de un hombre que conoce a los cardenales

Pablo Repetto no llegaría a

La confesión de Agustín Julio sobre el rechazo de los hinchas de Atlético Nacional: “Me odian”

El exarquero, protagonista en la historia reciente del fútbol colombiano, recordó el episodio que marcó su vínculo con una de las aficiones más grandes del país

La confesión de Agustín Julio

Historias de los mundiales: Zaire o Congo, la dictadura detrás de la jugada más insólita de la historia

En uno de los repechajes previos al inicio del Mundial 2026, el combinado africano buscará clasificar a la segunda cita orbital de su historia

Historias de los mundiales: Zaire
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinan a líder indígena en

Asesinan a líder indígena en Cumbal, Nariño, cuatro años después del homicidio impune de su hermana

Policía descartó tercer hostigamiento con drones en Dagua, Valle del Cauca, y explicó lo que ocurrió

ELN le envió fuerte mensaje al presidente Petro: “Tergiversa nuestra propuesta y la saca de contexto”

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes habló de su

Marcela Reyes habló de su vida sentimental y de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Fui más viral que cuando di la patada en la puerta”

‘A Otro Nivel’ EN VIVO: siga minuto a minuto el regreso del programa de talentos a la televisión colombiana con su cuarta temporada

Lina Arroyave se pronunció luego de los comentarios de DJ Exotic sobre su etapa como amantes: “No me arrepiento de nada”

Premios Lo Nuestro 2026: hora y dónde ver la gala en la que Karol G y Beéle son los abanderados por Colombia

Netflix confirmó la fecha del estreno de la temporada final de “La primera vez”, la serie colombiana que conquistó a la audiencia

Deportes

Junior vs. América de Cali

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Millonarios busca reprogramar el duelo ante Pereira: esta sería la fecha propuesta a la Dimayor

Pablo Repetto no llegaría a la Copa Libertadores con Santa Fe: este es el técnico que suena para reemplazarlo

La confesión de Agustín Julio sobre el rechazo de los hinchas de Atlético Nacional: “Me odian”

Historias de los mundiales: Zaire o Congo, la dictadura detrás de la jugada más insólita de la historia