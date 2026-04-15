José Félix Lafaurie se fue en contra del presidente por decir “verdades a medias” sobre el agro en Colombia: “No se cansa Petro”

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, afirmó que el discurso de Gustavo Petro desconoce la realidad productiva del sector ganadero - crédito @jflafaurie/X - Presidencia

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), elevó sus críticas al presidente Gustavo Petro en una columna publicada el 14 de abril. En ese texto cuestionó la forma en que el jefe de Estado expuso sus argumentos sobre la economía y el sector agropecuario.

El pronunciamiento del dirigente gremial apareció después de la alocución presidencial del 7 de abril; en esa intervención, Gustavo Petro concentró su discurso en las decisiones del Banco de la República. Allí atribuyó efectos negativos sobre el crecimiento económico a la diferencia entre inflación y tasas de interés. El mandatario calificó ese impacto como “dañino” para sectores como la industria, la construcción, la vivienda y el campo.

Durante su alocución, el presidente afirmó que recientes decisiones del emisor resultaron “aberrantes” y sostuvo que la inflación responde, en buena medida, a factores externos como conflictos internacionales y cambios climáticos. Además, pidió mayor coordinación entre la política monetaria y las decisiones del Gobierno nacional.

Gustavo Petro sostuvo que la diferencia entre inflación y tasas de interés afecta el crecimiento económico y golpea sectores como vivienda, industria y construcción- crédito Andrea Puentes/Presidencia

Petro dijo en su intervención: “La exportación de carne no puede seguir. Y quiero ser claro, aquí no tenemos excedentes de carne (...) Estamos acabando nuestro hato ganadero. Luego, aquí también vamos a actuar de forma firme. A pesar de que sacrificamos la balanza comercial es preferible que baje el precio de alimentos, baje el precio de la carne para todas las y los colombianos, todas las familias. Y eso no se puede hacer si se sigue permitiendo la exportación”.

El presidente de Fedegán cuestionó las declaraciones del presidente Petro

La reacción de Lafaurie no se limitó a una observación general, por lo que en su columna, el presidente de Fedegán y líder opositor del Gobierno Petro enfocó sus críticas en la política agropecuaria y en las referencias presidenciales sobre exportaciones de carne y ganado. Según su postura, el discurso oficial desconoce la realidad productiva del sector y construye afirmaciones sin sustento completo.

Lafaurie escribió en el portal de La Papaya Digital: “No se cansa Petro de las verdades a medias para descalificar e incitar a la lucha de clases, incitación que gana votos, votos que necesita para instalar al sucesor que tape los escándalos de su gobierno y dé continuidad a su agenda progresista".

José Félix Lafaurie cuestionó el enfoque del presidente Gustavo Petro sobre las exportaciones de carne y ganado - crédito @jflafaurie/X

“En su última ‘alocución’ la emprendió contra la exportación de carne y animales”, escribió Lafaurie. En ese mismo aparte señaló que el presidente dirige su mensaje contra los ganaderos, a quienes describe como terratenientes improductivos, además, cuestionó esa visión y la relacionó con cargas tributarias derivadas de avalúos catastrales.

El debate se concentró también en la afirmación presidencial sobre las exportaciones, ya que Petro sostuvo que estas podrían afectar el abastecimiento interno de carne y José Félix Lafaurie respondió con una negación directa: “Falso”. En su análisis indicó que las ventas externas no alteran la disponibilidad del mercado nacional.

Ganadería y buenas cifras: los argumentos de Fedegán

El líder gremial señaló que el consumo de carnes creció en el país y vinculó ese comportamiento al aumento del gasto público y también sostuvo que el mercado de cerdo y pollo depende de importaciones que superan las 207.000 toneladas en 2025, mientras la carne de res mantiene niveles bajos de importación.

En su columna, Lafaurie citó cifras sobre el sector bovino —actividad dedicada a la cría de ganado vacuno para producir carne, leche y cuero—; de esta manera indicó que las exportaciones alcanzan cerca de 30.000 toneladas y 227.000 animales. Añadió que el país cuenta con un hato de 30 millones de cabezas, lo que ubica a Colombia en el puesto 13 a nivel mundial y cuarto en América Latina.

El presidente de Fedegán rechazó que las exportaciones de carne afecten el abastecimiento interno del país - crédito @jflafaurie/X

Otro punto de choque apareció en la relación entre exportaciones y precios internos. Petro señaló que la venta de carne a China influye en el aumento del costo local, a lo que nuevamente Lafaurie rechazó esa tesis con un contundente “falso”.

En su explicación, el presidente de Fedegán afirmó que el aumento del 9,6% en el precio de la carne en 2025 responde a una recuperación del mercado. Señaló que en 2024 el incremento fue de 0,68%, cifra que, según él, no cubre la inflación acumulada entre los dos periodos.

Lafaurie también relacionó el comportamiento del precio con el aumento del sacrificio formal de ganado, que estimó en 6,3%. De acuerdo con su análisis, el mercado responde a la demanda interna y no a las exportaciones.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que el mercado nacional mantiene suficiente oferta y las exportaciones no generan desabastecimiento - crédito José Félix Lafaurie/Facebook

En otro apartado, cuestionó la coherencia del discurso del Gobierno frente al agro. Señaló que el Ejecutivo plantea fortalecer la producción agrícola mientras critica las exportaciones ganaderas y para Lafaurie, esa postura presenta contradicciones en la política económica.

Al cierre de su columna, Lafaurie condensó su posición con una frase dirigida al Gobierno: “Menos odios (…), más política pública (…), menos política electoral”.