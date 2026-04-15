Colombia

Iván Cepeda y Paloma Valencia protagonizaron nueva discusión en el Senado: “¿Qué hace el señor Ciro Ramírez en esta sesión?”

La candidata hizo varias críticas hacia el Gobierno, pidiendo explicaciones al aspirante del Pacto Histórico. El senador contestó advirtiendo la presencia de una persona del Centro Democrático condenada por corrupción

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El candidato Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y al Centro Democrático impedir la asistencia a las plenarias de personas condenadas por corrupción - crédito Colprensa
El candidato Iván Cepeda pidió a Paloma Valencia y al Centro Democrático impedir la asistencia a las plenarias de personas condenadas por corrupción - crédito Colprensa

Los candidatos presidenciales Iván Cepeda Castro y Paloma Valencia volvieron a protagonizar una discusión en el Congreso de la República. El 14 de abril de 2026, en la sesión ordinaria de la plenaria del Senado, la congresista del Centro Democráctico expuso nuevas críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro y el senador del Pacto Histórico respondió haciendo cuestionamientos al partido opositor.

En un primer momento, Valencia expuso su punto de vista con respecto a la advertencia que hizo el primer mandatario de sacar a los alcaldes y gobernadores que “alteren el orden público” por el aumento de los avalúos catastrales. “Yo sí quisiera preguntarle al candidato del Gobierno, el senador Cepeda, qué piensa él de las amenazas del presidente a los alcaldes (...). Desde aquí alzamos la voz en defensa de los alcaldes”, indicó la candidata presidencial.

Posteriormente, se refirió a la parranda vallenata que se llevó a cabo en la cárcel de Itagüí, en la que al parecer participaron “voceros” de estructuras del crimen organizado de alto impacto de Medellín y del Valle de Aburrá que están en diálogos de paz con el Gobierno nacional.

El presidente Gustavo Petro aseguró que sacará a los alcaldes y gobernadores que "alteren el orden público" por aumento de avalúos - crédito Presidencia de Colombia
El presidente Gustavo Petro aseguró que sacará a los alcaldes y gobernadores que "alteren el orden público" por aumento de avalúos - crédito Presidencia de Colombia

Según la senadora, la administración cataloga como “paz” este tipo de fiestas, aunque Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional, Medellín y el Valle de Aburrá suspendió temporalmente los espacios de interlocución por estos hechos, los cuales rechazó de plano.

Este es un Gobierno que llama “paz” a las fiestas que hacen los violentos en las cárceles, que le dice “paz” a que los violentos se tomen el teritorio de los colombianos, pero amenaza a los alcaldes", indicó.

La respuesta de Iván Cepeda a Paloma Valencia

El candidato Iván Cepeda tomó la palabra y contestó a los señalamientos de la legisladora, haciendo una crítica por el registro de asistencia a la plenaria del congresista Ciro Ramírez, del Centro Democrático. El senador fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir.

- crédito @SenadoGovCo/X
Ciro Ramírez apareció registrado en la sesión plenaria del Senado, pese a estar condenado por corrupción - crédito @SenadoGovCo/X

“Si vamos a hablar de criminales, de una vez vayamos al punto directamente. ¿Qué hace el señor Ciro Ramírez en esta sesión? ¿Qué hace registrado en esta sesión? Hablando de un criminal, senadora Valencia, su bancada, es con usted. ¿Cómo es posible que un señor condenado venga a esta Cámara después de haber sido condenado y se registre?”, cuestionó el aspirante a la Presidencia.

En ese sentido, instó a la también candidata y a los demás congresistas del Centro Democrático a no permitir que Ramírez ni ninguna otra personas condena esté presente en el recinto, teniendo en cuenta que, a su juicio, es “absolutamente impresentable” que se permita el registro o el ingreso de quienes han sido hallado culpables de delitos.

Tengan la gentileza de decirles que no vengan aquí. Es lo mínimo que pueden hacer, ¿no cree usted?”, indicó.

Réplica de Paloma Valencia

La aspirante presidencial tomó de nuevo la palabra para hacer comentarios indirectos sobre escándalos que han sacudido al Gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro. Mencionó el “Pacto de la Picota”, que presuntamente consistió en hacer ofrecimientos a ciertos presos para garantizar apoyos en las elecciones de 2022.

El juez de Barranquilla admite como testigos a varios cantantes vallenatos en el caso de Nicolás Petro Burgos - crédito Colprensa
Paloma Valencia hizo un comentario sobre la situación jurídica de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, que es investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito - crédito Colprensa

También se refirió a la investigación penal que pesa sobre Nicolás Petro Burgos, hijo del primer mandatario, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

“Ni que yo fuera del Pacto de la Picota, buscándome votos con los criminales. No, ni que mi hija anduviera recibiéndole plata a los extraditables y a los extraditados, entre otras cosas, porque a mi hija yo sí la estoy criando, porque no se me ocurriría no criar a mi propia hija”, señaló la senadora de derecha.

Asimismo, aclaró que no tiene relación alguna con personas que estén privadas de la libertad y no permite que los presos la respalden. También aseguró que no hace reuniones con criminales ni adelanta ningún tipo de negociación con ellos. “Para mí la criminalidad tiene un solo sitio, que es las cárceles”, dijo.

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