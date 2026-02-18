Alberto Gamero fijó el objetivo en Deportivo Cali: “La meta es clasificar a cuadrangulares, no pensar en el descenso”

El estratega consiguió un nuevo triunfo con el Deportivo Cali en el semestre de 2026 - crédito David Jaramillo - Colprensa

Deportivo Cali logró un triunfo vital en su último compromiso al vencer por la mínima diferencia a Atlético Nacional en el estadio Palmaseca. El único gol del partido llegó al minuto 47 del segundo tiempo, cuando Juan Dinenno aprovechó una desatención defensiva y, tras un centro preciso de Luis Orejuela, conectó un cabezazo imposible para el portero Harlen “Chipi Chipi” Castillo.

El tanto desató la euforia entre la hinchada y alivió la tensión en el entorno Azucarero, que venía de semanas marcadas por la presión y la incertidumbre sobre la continuidad del entrenador Alberto Gamero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con estos tres puntos, el ambiente interno del equipo cambió radicalmente. Gamero, que estaba obligado a sumar para seguir en el cargo, no solo mantuvo su puesto, sino que también le dio un respiro a un plantel que tenía la mirada puesta en la tabla del descenso.

El conjunto del Valle del Cauca, ahora con diez unidades, se mantiene dentro de los ocho mejores del campeonato, aunque sigue atento al promedio, donde la lucha por la permanencia sigue siendo un factor para considerar.

El técnico azucarero dejó claro que el enfoque está en los primeros lugares y no en la zona baja

Alberto Gamero fue director técnico de Daniel Giraldo en Millonarios - crédito Deportivo Cali

En declaraciones al programa Medio Tiempo de Win Sports, el samario no ocultó su satisfacción por la victoria, pero fue enfático en su mensaje: el objetivo no es evitar el descenso, sino pelear por los cuadrangulares y el título.

“Uno no se enfoca en eso, Cali debe pelear por entrar a los ocho; aquí estamos enfocados en entrar a los cuadrangulares, nuestra aspiración es entrar al grupo y vamos poco a poco, para salir campeón el primer objetivo es ese”, explicó el técnico samario.

El entrenador, campeón en el fútbol colombiano con Boyacá Chicó, Deportes Tolima y Millonarios, subrayó que sumar puntos y asegurar la clasificación a las finales automáticamente ayuda a alejarse de la zona baja.

“Se lo he dicho a mi equipo, se lo he dicho a los muchachos, desafortunadamente se está en una posición incómoda en ese descenso, pero aquí no vine a pelear descenso, yo vine a entrar a cuadrangulares, uno se enfoca en eso, los equipos que entran en los cuadrangulares, normalmente, es muy difícil que tengan problemas con el descenso”, enfatizó Alberto Gamero, recordando que Cali está a solo cuatro puntos del primero, a dos del segundo y del tercero en la tabla.

El desahogo de Gamero tras la victoria y su historial ante Nacional

La continuiudad de Alberto Gamero en el Deportivo Cali estaba en duda antes del partido ante Atlético Nacional - crédito Colprensa

La semana previa al partido estuvo llena de especulaciones y reuniones con la directiva, lo que aumentó la presión sobre el técnico. Al final del encuentro, un video viral mostró el desahogo de Gamero, que no pudo contener las lágrimas tras el pitazo final. “Las lágrimas ante Nacional fue algo muy personal, no hay que hacer tanto énfasis en eso, no quise hacerlo para que lo vieran, fue un sentimiento que tenía”, aseguró el entrenador, quien recibió el abrazo y apoyo de sus jugadores en la celebración.

El historial de Gamero frente a Nacional también respalda su gestión: desde que es entrenador ha enfrentado al cuadro verdolaga en 49 ocasiones, con un balance de 22 victorias, 15 empates y 12 derrotas, para un rendimiento del 55%. Esta estadística refuerza la confianza tanto del cuerpo técnico como de la hinchada en la capacidad del DT para sacar adelante partidos clave.

Próximo reto para el Deportivo Cali

El calendario no da tregua y el próximo compromiso será fundamental para consolidar la mejoría. Deportivo Cali se prepara para enfrentar al Atlético Bucaramanga en la próxima jornada de la Liga BetPlay, un duelo clave para mantener el impulso positivo y seguir sumando puntos en la tabla. La meta está clara: ir asegurando la clasificación a los cuadrangulares y, con ello, alejar cualquier sombra de descenso, devolviendo la ilusión a la afición caleña.