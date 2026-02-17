Jhon Jáder Durán enfrentó su primera polémica en el fútbol de Rusia: se peleó con rival durante pleno partido

Jhon Durán tuvo su estreno en el fútbol ruso - crédito Zenit

El 17 de febrero de 2026, Zenit de San Petersburgo y Krasnodar jugaron un partido amistoso de preparación.

Pero la novedad pasó por el debut en las canchas con el cuadro ruso del colombiano Jhon Jáder Durán, y que ya llama la atención con las polémicas actitudes que tiene tanto dentro como fuera de las canchas.

Esta fue la dura pelea que tuvo en un amistoso - crédito @VideosFut12 / X

El exdelantero vivió un inicio accidentado en su nueva etapa con el Zenit de San Petersburgo tras protagonizar una disputa física a los pocos minutos de su primer partido en Rusia, mientras busca recomponer su carrera y aspirar a un lugar en la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.

Solo 5 minutos después de haber comenzado el encuentro preparatorio entre el Zenit y Krasnodar, Durán estuvo en el centro de la polémica: tras un largo pelotazo, fue marcado por un defensor rival y la tensión derivó en empujones, antes de que ambos jugadores cayeran al suelo. El colombiano llegó a tomar a su oponente del cuello, una escena que obligó a la intervención de otros futbolistas para separarlos.

El árbitro respondió sin dudar, mostrando la tarjeta amarilla a ambos futbolistas, quienes finalmente se dieron la mano y continuaron el juego.

Un exdirectivo de Fenerbahçe critica el fichaje de Jhon Jáder Durán

El exdirectivo del Fenerbahçe explicó sobre los modelos de gestión que manejó en el cuadro turco- crédito Sports Digitale / YouTube

Durante una entrevista con Sports Digitale, Serhat Pekmezci—exdirector deportivo del Fenerbahçe y referente en scouting—reveló detalles inéditos sobre el proceso de selección de talentos del club turco, centrando sus críticas en el caso de Jhon Jáder Durán.

El fichaje del delantero colombiano por Fenerbahçe sorprendió inicialmente tanto por la expectativa que generó como por el desarrollo posterior. Pekmezci calificó la llegada de Durán como inesperada:

“Fue como si vinieran Neymar o Messi. Pero con el tiempo se reveló que este muchacho tenía problemas mentales muy serios”, afirmó.

Para el exdirectivo, la llegada de Durán evidenció fallas en las políticas de contratación del club. Consideró que “la incorporación de futbolistas en clubes de alto nivel ya no se basa únicamente en el rendimiento, sino en relaciones personales y decisiones internas”. Señaló que, en Turquía, aún predominan factores como la amistad, contactos de agentes y negociaciones dirigidas por presidentes de clubes por encima de criterios deportivos rigurosos.

El entorno personal de los futbolistas y su evaluación es una dimensión clave que, según Pekmezci, suele ignorarse:

“¿Quiénes son sus padres? ¿Qué traumas han pasado? ¿Tienen problemas mentales? ¿Las lesiones sufridas tienen que ver con ellos mismos? Estas cosas no se miran”, declaró en la citada entrevista, subrayando la necesidad de una investigación más exhaustiva acerca del entorno familiar y los antecedentes psicológicos antes de concretar un traspaso.

Debate global por la participación de Rusia en el fútbol

La UEFA por ahora no admitiría a Rusia en sus competencias continentales - crédito LAURENT GILLIERON / EFE/(ARCHIVO)/ EPA

Por otra parte, la decisión de la UEFA, liderada por Aleksander Ceferin, de sostener la exclusión de Rusia de todas sus competencias fue ratificada en el 50° Congreso de la entidad en Bruselas. Ceferin recalcó que “la suspensión de Rusia no se modificó desde el inicio del conflicto bélico en 2022”, distanciándose así del enfoque mostrado por la FIFA y su presidente Gianni Infantino.

Infantino declaró a Sky News respecto de la eventual readmisión rusa:

“Tenemos que considerarlo, sin duda”. Explicó que, bajo su análisis, la medida “no aportó nada” y solo propició “más frustración y odio”. Planteó incluso la opción de “evaluar modificaciones reglamentarias para evitar que decisiones políticas dejen a un país sin competir”. Esta perspectiva, respaldada desde Moscú por el portavoz presidencial Dmitri Peskov, abrió una nueva etapa de discusión dentro de los órganos más relevantes del fútbol mundial.

El debate no se limita al fútbol de selecciones mayores. El Comité Olímpico Internacional recomendó la participación rusa en eventos juveniles no profesionales, lo que renovó el análisis sobre eventuales excepciones reglamentarias para deportistas jóvenes con el fin de evitar que sufran consecuencias derivadas del contexto político.