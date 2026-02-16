Deportes

Hora y dónde ver el partido de Benfica vs. Real Madrid en la Champions League: Richard Ríos podría volver a sumar minutos

El gigante de Portugal tendrá que disputar ante el club con más Ligas de Campeones ganadas un cupo en los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo

Richard Ríos ha jugado 32 partidos con Benfica y ha marcado tres goles - crédito Benfica

El regreso de varios titulares clave en el Benfica, confirmado por José Mourinho en la antesala del cruce ante el Real Madrid, se perfila como uno de los factores determinantes del partido de playoffs de la Champions League, en una eliminatoria que reedita la reciente y vibrante victoria portuguesa y donde los madrileños buscan revancha para encaminar su futuro europeo.

José Mourinho, técnico del Benfica, anunció el regreso de Fredrik Aursnes y Amar Dedić tras sus respectivas ausencias, asegurando que ambos se entrenaron normalmente y están listos para iniciar: “Aursnes y Dedić están disponibles para el juego. O juegan de titulares o ni siquiera irán al banco. Si el último entrenamiento es positivo, serán parte”, detalló el entrenador portugués en rueda de prensa.

El propio Mourinho confirmó también la reincorporación del mediocampista colombiano Richard Ríos y del defensor Alexander Bah. “Ríos y Bah también están dentro”, añadió, subrayando que el plantel se encuentra prácticamente completo para este crucial enfrentamiento.

Richard Ríos lleva alrededor de una semana entrenando a la par con el grupo de jugadores - crédito Benfica

La recuperación de Ríos tiene un valor particular tras un mes fuera de las canchas por una luxación traumática de hombro, que lo obligó a someterse a tratamientos físicos intensivos en lugar de cirugía, bajo estricta supervisión médica. Mourinho solo lo alineará si está en plena forma para un duelo de máxima intensidad.

Cómo llegan ambos equipos y el impacto de la última victoria del Benfica

La serie se disputa apenas tres semanas después del recordado triunfo 4-2 del Benfica en el Estádio da Luz, definido por un agónico gol de Anatoliy Trubin en el minuto 90+8, que permitió a los lusos acceder a esta fase y condenó al Real Madrid a disputar el repechaje.

Post de Richard Ríos luego de regresar a los entrenamientos con el Benfica - crédito Benfica

Aquella derrota no solo significó un quiebre deportivo para los madrileños, sino que derivó en una reacción interna, incluyendo el visible enfado de su estrella Kylian Mbappé. Desde entonces, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa respondió con una mejoría notable en la liga española y llega ahora en un momento de confianza y en ascenso, como subrayó el propio entrenador: “Tenemos que hacer un gran partido, no conformarnos con el resultado. Sabemos lo complicado que va a ser”, declaró Arbeloa tras la última práctica.

El Benfica, por su parte, llega tras vencer 2-1 a Santa Clara en la liga portuguesa, con goles de Vangelis Pavlidis y un tanto en contra. El Real Madrid goleó 4-1 a la Real Sociedad gracias a doblete de Vinícius Júnior, un tanto de Gonzalo García y otro de Federico Valverde.

Fecha, horario y dónde ver: todos los detalles

El partido de ida se juega este martes 17 de febrero en el Estádio Da Luz de Lisboa. El inicio está programado para las 3:00 p. m. (hora de Colombia). La transmisión será por Disney+ para Sudamérica y ESPN en Colombia, así como a través de los operadores habituales de la Champions League en Europa.

Las probables formaciones y protagonistas

Soccer Football - Primeira Liga - Benfica v Alverca - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - February 8, 2026 Benfica's Anisio Cabral celebrates scoring their second goal REUTERS/Pedro Rocha

Las alineaciones tentativas, de acuerdo a UEFA, presentan en el Benfica a: Trubin; Dedić, Otamendi, Tomás Araújo, Dahl; Barrenechea, Barreiro; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.

Por el lado de Real Madrid, se anticipa que salgan con: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé, Vinícius Júnior.

Jugadores de alto perfil internacional como Otamendi, Pavlidis, Sudakov y Prestianni destacan en Benfica, mientras que el Real Madrid se apoya en la jerarquía de Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Federico Valverde, además de la proyección de Jude Bellingham y Franco Mastantuono.

Otros partidos de los Play-Off de la Uefa Champions League

  • Galatasaray vs. Juventus
  • Borussia Dortmund vs. Atalanta
  • Mónaco vs. PSG
  • Qarabag vs Necastle
  • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

