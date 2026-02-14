David Alonso piensa en grande para 2026: este es su objetivo en la nueva temporada de Moto2

David Alonso tuvo una buena actuación en la temporada 2025 del Moto2, que era la primera en su carrera - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

De cara al inicio de la segunda temporada de la Moto2, David Alonso quiere ser el protagonista en las carreras de la competición, tal como lo hizo en 2024 durante el Moto3 y soñando con dar el salto a la máxima categoría del motociclismo deportivo en el mundo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El colombiano aseguró que tiene un objetivo claro para el nuevo año, pues quiere mejorar sus números de 2025 y demostrar que tiene futuro en la disciplina, en la que son pocos los cafeteros que se destacaron y el nacido en España quiere hacer historia.

El sueño de Alonso

David Alonso afronta su segunda temporada en Moto2 con la mirada puesta en el objetivo de convertirse en campeón del mundo en 2026. El piloto colombiano-español asegura que mantiene viva su ambición, a pesar de los contratiempos inesperados que surgieron en la última pretemporada.

Su meta no cambia: aspira a pelear por el título desde el principio. Alonso, en charla en el canal oficial de su equipo, enfatiza la importancia del aprendizaje continuo y el crecimiento personal. El piloto destaca que aún tiene un amplio margen para mejorar, señalando que el análisis invernal le ha permitido formar una versión más madura y completa de sí mismo.

David Alonso se propone "ser campeón del mundo" en el Moto2 en la temporada 2026, su segundo año en la categoría - crédito Javier Cebollada/EFE

Considera que el paso de Moto3 a Moto2 exige paciencia y constancia. Explica que adaptarse a una categoría distinta supone avanzar de forma gradual. Clasifica la temporada anterior como un periodo de altibajos y autodescubrimiento, reconociendo que no siempre logró su mejor desempeño, pero sí fortaleció su orientación profesional y personal.

Alonso subraya que este ciclo le dio claridad sobre sus objetivos y reforzó su autocrítica. “El mayor aprendizaje fue que todo requiere un tiempo, que nada es inmediato y que no hay que forzar las cosas, van viniendo naturalmente”, destacó el piloto.

David Alonso ya fue campeón del Moto3 en 2024 y ahora le apunta al título en Moto2 para llegar al MotoGP - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Añade el valor de capitalizar las derrotas, ya que “son carreras que duelen, pero luego hacen que no cometas el mismo error dos veces”. De esta manera, el corredor convierte los desafíos en herramientas para cimentar su progreso dentro de la categoría.

Duro momento en la pretemporada

La preparación reciente de Alonso incluyó episodios de riesgo fuera de la pista. El piloto, antes de los entrenamientos de pretemporada en Portimao, sufrió un incidente durante la grabación de una publicidad. Una acrobacia con una avioneta terminó con Alonso fuera de control y fuera del asfalto, aunque resultó ileso.

Durante las dos jornadas de pruebas en Portimao, las condiciones climáticas adversas marcaron la dinámica. La primera sesión estuvo condicionada por la lluvia y el frío; Alonso completó 30 vueltas y registró un tiempo de 1:57:836, quedando séptimo y a 1,4 segundos del más rápido del día, Taiyo Furusato.

David Alonso viene de disputar la pretemporada en Portugal, en medio del mal clima - crédito Aspar Team

El segundo día, tras una leve mejoría, la moto de Deniz Öncü vertió aceite en la pista, provocando varios accidentes, entre ellos el de Alonso. La falta de seguridad puso fin a la jornada tras únicamente dos vueltas para el colombiano. Su compañero de equipo, Daniel Holgado, no logró girar, mientras que Manuel González fue el más veloz con un tiempo de 1:42:427.

A pesar de los reveses, Alonso comparó su rendimiento con el de los rivales más cercanos. En Portimao, la inestabilidad y la necesidad de priorizar la seguridad impidieron una valoración plena del potencial de cada piloto. Las referencias deberán ajustarse conforme avance la preparación y mejoren las condiciones en pista.

Alonso plantea su temporada con la meta de mantener la regularidad y disfrutar cada etapa. Su desafío estará en transformar el aprendizaje acumulado en resultados e integrarse entre los principales referentes que aspiran al campeonato, guiado por el entusiasmo que lo impulsa desde sus inicios.