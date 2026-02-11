Deportes

Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó al delantero del Zenit para la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia: “Es un adelantado”

El atacante colombiano asume el reto del fútbol ruso convencido de que la adversidad y las expectativas lo impulsan hacia un nuevo nivel competitivo, manteniendo viva su esperanza de Mundial

Guardar
El técnico que formó al
El técnico que formó al atacante de la selección Colombia en Envigado explicó lo que opina de Durán - crédito Colprensa

La postulación de Jhon Jader Durán como posible integrante de la selección Colombia en el Mundial 2026 ha cobrado fuerza tras el respaldo público de José Alberto Suárez, antiguo entrenador del futbolista en Envigado Fútbol Club.

El técnico, que reconoce la magnitud de los desafíos que enfrentan los jóvenes talentos bajo el escrutinio de la industria deportiva, afirma que Durán puede aportar significativamente al conjunto nacional pese a sus antecedentes de indisciplina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Suárez explicó que ve a
Suárez explicó que ve a Durán en la selección Colombia por su talento - crédito Dimayor

En sus declaraciones al programa Planeta Fútbol Win Sports, el 11 de febrero de 2026, Suárez subrayó la importancia de no reducir a los futbolistas jóvenes a meros resultados, especialmente tras la firma de contratos millonarios que pueden afectar su desarrollo personal. Explicó que la maduración de Durán tomará tiempo y resaltó:

“Desde niño fue un adelantado en el fútbol y no ha tenido tiempo para su desarrollo humano.”

El entrenador insistió en la necesidad de acompañar y apoyar a jugadores como Durán para que, junto a su crecimiento deportivo, reciban la orientación necesaria que les permita desarrollarse plenamente como personas.

Suárez, técnico de Envigado entre 2021 y 2023, recordó que el jugador, recientemente anunciado en el Zenit de San Petersburgo tras un préstamo por seis meses procedente del Al Nassr, siempre respondió positivamente a las exigencias deportivas cuando se enfrentó a metas concretas.

“Jhon Jader Durán siempre respondió cuando él entendió que sus retos eran más grandes que sus posibilidades, ahora el Mundial es una exigencia muy grande, cuando estuvo conmigo en Envigado siempre le pusimos metas, tiene que hacer 10 goles, 15 goles y lo cumplió, cuando ha tenido retos grandes ha respondido, así le pasó en el Aston Villa y seguro en el Mundial le daría muchas cosas buenas a la selección", dijo.

Temas Relacionados

Jhon Jáder DuránAlberto SuárezZenitSelección ColombiaMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

El equipo de los “Gigantes de Baviera” se preparan para lo que será un partido clave frente a un rival que ya enfrentaron hace unas semanas por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

Tras recibir amenazas de muerte, así fue la celebración de los jugadores del DIM con el entrenador Alejandro Restrepo

El director técnico ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos sectores de la hinchada del Poderoso, luego de perder la final contra Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay I-2025 y la final de Copa Colombia 2025 ante Atlético Nacional

Tras recibir amenazas de muerte,

Miguel Borja se destapó en Emiratos Árabes Unidos: así fue su doblete con el Al Wasl

El delantero colombiano se estrenó con dos goles en la Copa AFC, pero su equipo no pudo resistir la presión de Al Zawraa, que logró una remontada en la ida de los octavos de final

Miguel Borja se destapó en

Dimayor y clubes dieron luz verde para que el fútbol vuelva a El Campín: esto fue lo que le hicieron a la grama del estadio

El partido entre Millonarios vs. Águilas Doradas, válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay, programado para el 11 de febrero, se jugará sin eventualidades en el estadio de Bogotá

Dimayor y clubes dieron luz

Arne Slot explicó el motivo por el cual Liverpool vendió a Luis Díaz al Bayern Múnich: “Otro ejemplo de cómo se gestiona el club”

El paso del delantero colombiano por Inglaterra dejó varios recuerdos asociados al título de la Premier League, pero también momentos amargos al final de su ciclo en el conjunto inglés

Arne Slot explicó el motivo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Erick Pabón confesó a Dímelo

Erick Pabón confesó a Dímelo King que tuvo importante cambio en su vida por un amor: esta es la historia

Lina Tejeiro habló de cómo fue “su primera vez” y mencionó al actor Carlos Torres: “No lo hice por gusto”

Manuela Gómez rompe en llanto durante el “congelado” tras la visita de su hija y una inesperada propuesta de matrimonio en ‘La casa de los famosos’

Westcol reaccionó al Super Bowl de Bad Bunny y lanzó contundente crítica: “Estaba nervioso”

Influenciadora Issa Vásquez reveló el secreto en su pareja para separarse y luego jurarse amor eterno: “Si no hubieramos terminado no estaríamos juntos”

Deportes

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Tras recibir amenazas de muerte, así fue la celebración de los jugadores del DIM con el entrenador Alejandro Restrepo

Miguel Borja se destapó en Emiratos Árabes Unidos: así fue su doblete con el Al Wasl

Dimayor y clubes dieron luz verde para que el fútbol vuelva a El Campín: esto fue lo que le hicieron a la grama del estadio

Arne Slot explicó el motivo por el cual Liverpool vendió a Luis Díaz al Bayern Múnich: “Otro ejemplo de cómo se gestiona el club”