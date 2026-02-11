Técnico que formó a Jhon Jáder Durán respaldó al delantero del Zenit para la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia: “Es un adelantado”

El técnico que formó al atacante de la selección Colombia en Envigado explicó lo que opina de Durán - crédito Colprensa

La postulación de Jhon Jader Durán como posible integrante de la selección Colombia en el Mundial 2026 ha cobrado fuerza tras el respaldo público de José Alberto Suárez, antiguo entrenador del futbolista en Envigado Fútbol Club.

El técnico, que reconoce la magnitud de los desafíos que enfrentan los jóvenes talentos bajo el escrutinio de la industria deportiva, afirma que Durán puede aportar significativamente al conjunto nacional pese a sus antecedentes de indisciplina.

Suárez explicó que ve a Durán en la selección Colombia por su talento

En sus declaraciones al programa Planeta Fútbol Win Sports, el 11 de febrero de 2026, Suárez subrayó la importancia de no reducir a los futbolistas jóvenes a meros resultados, especialmente tras la firma de contratos millonarios que pueden afectar su desarrollo personal. Explicó que la maduración de Durán tomará tiempo y resaltó:

“Desde niño fue un adelantado en el fútbol y no ha tenido tiempo para su desarrollo humano.”

El entrenador insistió en la necesidad de acompañar y apoyar a jugadores como Durán para que, junto a su crecimiento deportivo, reciban la orientación necesaria que les permita desarrollarse plenamente como personas.

Suárez, técnico de Envigado entre 2021 y 2023, recordó que el jugador, recientemente anunciado en el Zenit de San Petersburgo tras un préstamo por seis meses procedente del Al Nassr, siempre respondió positivamente a las exigencias deportivas cuando se enfrentó a metas concretas.

“Jhon Jader Durán siempre respondió cuando él entendió que sus retos eran más grandes que sus posibilidades, ahora el Mundial es una exigencia muy grande, cuando estuvo conmigo en Envigado siempre le pusimos metas, tiene que hacer 10 goles, 15 goles y lo cumplió, cuando ha tenido retos grandes ha respondido, así le pasó en el Aston Villa y seguro en el Mundial le daría muchas cosas buenas a la selección", dijo.