Portugal disputará su último amistoso previo al Mundial 2026 en una ciudad afectada por inundaciones

La superestrella portuguesa se convirtió en 2022 en el primer jugador masculino en marcar en cinco Mundiales - crédito Federación Portuguesa de Fútbol

La Selección Nacional de Portugal disputará su último partido de preparación para el Mundial 2026 en el Estádio Dr. Magalhães Pessoa de Leiria el próximo 10 de junio, en un gesto de apoyo a los clubes locales afectados por las tormentas recientes, según anunció este lunes el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença.

Proença destacó que el evento buscará fortalecer el espíritu solidario con la comunidad de Leiria, después de los daños causados por los fuertes vientos del 28 de enero, describiendo la situación como “una catástrofe para el deporte nacional“. Además, confirmó que la recaudación del encuentro se destinará íntegramente a los clubes de la región perjudicados por el mal tiempo.

La ciudad de Leiria ha sufrido inundaciones por las inclemencias del climas - crédito Federación Portuguesa de Fútbol

El rival para este partido en Leiria aún no está confirmado. Proença afirmó: “Haremos dos partidos inmediatamente antes de ir al Campeonato del Mundo. Este, que es el último antes del embarque, queremos que sea una muestra de solidaridad con la gente de Leiria“.

El presidente de la FPF reiteró el compromiso tanto reglamentar como financiero para ayudar a los clubes a recuperarse: “El distrito de Leiria, en lo que dependa de la FPF, puede contar con nuestro apoyo incondicional, hasta la última consecuencia“.

La selección portuguesa está encuadrada en el Grupo K del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio del próximo año. Sus rivales serán Colombia, Uzbekistán y el ganador del play-off intercontinental, en el que compiten Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo.

Portugal iniciará su participación el 17 de junio enfrentándose al vencedor del play-off, continuará ante Uzbekistán el 23 de junio y cerrará la fase de grupos frente a Colombia el 27 de junio. El primer adversario portugués se definirá en marzo de 2026, tras los partidos entre Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

Portugal concentrará en Miami durante el Mundial 2026

La selección de Portugal llega como favorita a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación Portuguesa de Fútbol

Portugal planea establecer su cuartel general en Miami durante el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, según adelantó el seleccionador nacional Roberto Martínez este viernes en la Ciudad del Fútbol.

El técnico explicó que la decisión responde a las condiciones previstas para el tercer partido del grupo: el equipo enfrentará a Colombia en Miami, por lo que consideran estratégico adaptar los entrenamientos a ese entorno antes de viajar a Houston para los dos primeros partidos, que tendrán lugar en un estadio cerrado. “La idea no es entrenar en Houston, sino en las condiciones del tercer partido”, detalló Martínez.

Cristiano Ronaldo jugará con la selección de Portugal su última Copa del Mundo en el 2026 - crédito Federación Portuguesa de Fútbol

En marzo, el combinado portugués enfrentará a México en la reinauguración del estadio Azteca y a Estados Unidos en Atlanta para comenzar a trabajar aspectos como la altitud, la logística y los horarios, que forman parte de la preparación. Martínez subrayó que la prelista de convocados estará abierta a todos los jugadores y que la próxima decisión del cuerpo técnico, en un plazo de seis o siete semanas, será especialmente exigente.

El seleccionador anticipó que Portugal llevará 26 jugadores al Mundial 2026, aunque la reglamentación permite entre 23 y 26. “Nuestra elección son 26 jugadores. Creo que es necesario, pero debemos reducir la lista”, indicó Martínez, añadiendo que diez futbolistas en buena forma todavía no han sido citados y podrían tener oportunidades en la próxima convocatoria de marzo.

Estos son los partidos del grupo K en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estos son los rivales que se enfrentarán en el Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.