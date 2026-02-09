Deportes

Omar Pérez recibió alta médica tras infarto que lo tuvo al borde de la muerte: “Agradecerles de corazón”

El exmediocampista confirmó que podrá seguir con la recuperación en su casa

Guardar
El argentino fue campeón de
El argentino fue campeón de la Copa Continental con Boca Juniors - crédito AFP

El 5 de febrero se conoció que el exfutbolista argentino Omar Pérez, radicado en Bogotá, Colombia, sufrió un infarto de miocardio y tuvo que ser trasladado a la Clínica Marly de manera urgente.

Pérez permaneció en observación durante varios días tras el infarto, por el que los médicos tuvieron que ponerle un stent al exdeportista de 44 años que nació en Santiago del Estero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el segundo fin de semana de febrero del 2026, a través de su escuela de fútbol, OP10, los familiares del argentino confirmaron que estaba fuera de peligro y que informarían cuando existiera un reporte oficial sobre lo que seguirá en el proceso de recuperación.

El 9 de febrero, a través de un comunicado de prensa firmado por Omar Pérez, se confirmó que el argentino recibió el alta médica y podrá volver a su residencia en Bogotá.

El argentino sufrió un infarto
El argentino sufrió un infarto en Bogotá - crédito @Chipakero/Instagram

En primer lugar, el campeón de la Copa Continental con Boca Juniors ante Real Madrid agradeció a todos sus seguidores por los mensajes de apoyo que recibió desde que fue internado.

Quiero tomarme un momento para compartirles una noticia importante y, sobre todo, agradecerles de corazón por todo su apoyo. Como todos saben, hace unos días enfrenté un problema de salud inesperado, un infarto, que sin duda fue un momento difícil para mí y mi familia. Gracias a la atención oportuna, al profesionalismo del equipo médico y en especial al doctor Salazar y al doctor Pacheco por su dedicación, hoy puedo decirles con gran alivio que ya recibí el alta médica”, se lee en el comunicado.

Pérez indicó que leyó los mensajes de los hinchas de Santa Fe y otros seguidores del fútbol profesional; además, prometió que seguirá con las indicaciones entregadas por el personal médico.

“Ahora me toca seguir las indicaciones médicas y tomarme unos días de descanso en casa, con calma y responsabilidad para recuperar fuerzas. Mi prioridad es sanar completamente, estar bien para mi familia, para Thiago y Franco (sus hijos), y poco a poco volver a mis actividades cuando sea el momento adecuado. Prometo hacerlo sin apresurarme y siguiendo todo al pie de la letra”.

El argentino agradeció a sus
El argentino agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo - crédito OP10

Por último, Pérez mencionó que ha recibido mensajes de directivos e hinchas de clubes en los que no jugó en Colombia, lo que describió como un motor adicional para seguir con sus objetivos.

“Agradecer a toda la familia OP10, a mis excompañeros y colegas... a mis viejos y hermanos que desde la distancia siguen pendientes, a cada persona que envió un mensaje sin importar el escudo, a los clubes que se hicieron presentes: gracias por sus deseos y por esa energía positiva que me acompañó en todo este proceso. Fue, y sigue siendo, un motivo muy importante para mí. Les envío un abrazo fuerte y lleno de gratitud”.

¿Por qué Omar Pérez se radicó en Bogotá?

Ómar Pérez se retiró del
Ómar Pérez se retiró del fútbol profesional y se dedica a sus negocios personales - crédito Colprensa

Luego de jugar en Boca Juniors y tener pasos por Banfield y Jaguares de México, Pérez llegó a Colombia para firmar contrato con Junior de Barranquilla; en el FPC también estuvo vinculado a Real Cartagena e Independiente Medellín, hasta que en 2009 fue presentado como refuerzo de Independiente Santa Fe.

En el Cardenal tuvo el mejor momento de su carrera, ganando ligas, superligas y la Copa Sudamericana con el león, llegando al punto de que una parte de los hinchas del club bogotano lo considera el máximo ídolo de la institución.

Tras retirarse del fútbol profesional, Pérez reconoció que no podría dejar Bogotá por temas familiares y el cariño que tiene por la ciudad; desde entonces se mantiene en Colombia ligado a varios negocios, principalmente un restaurante que queda en las afueras de la capital.

Temas Relacionados

Omar PérezBoca JuniorsInfartoArgentinoSanta FeRecuperaciónComunicadoColombia-Deportes

Más Noticias

Egan Bernal está listo para el WorldTour: estas serán sus próximas carreras internacionales

Tras conquistar el bicampeonato nacional de ruta en Zipaquirá, el ciclista colombiano comienza una exigente gira europea

Egan Bernal está listo para

Fernando Diniz respaldó a Marino Hinestroza en Vasco da Gama y pidió paciencia en su adaptación

El delantero colombiano ha disputado tres compromisos con su nuevo equipo

Fernando Diniz respaldó a Marino

Millonarios se quedó sin Daniel Ruiz: cuáles fueron los motivos que lo alejaron del Embajador

El mediocampista suma su primera experiencia en el fútbol europeo con CSKA Moscú

Millonarios se quedó sin Daniel

A cuotas, así se concretó la llegada de figura de la MLS a un histórico de Colombia

El club cafetero anunciará a la que será una de sus últimas contrataciones para el primer semestre de 2026

A cuotas, así se concretó

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub20

El partido puede definir la clasificación de la Tricolor a la ronda final del campeonato juvenil que se juega en Paraguay, de manera anticipada, siempre y cuando ganen y se den otros resultados

Colombia vs. Uruguay: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Jenny López reveló el dilema

Jenny López reveló el dilema que tiene con Jhonny Rivera por una “roba maridos”

La Toxicosteña se refirió a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’ por comentario racista: “El país está sobreactuado”

Jessica Cediel reaccionó a críticas en redes sociales por hablar de Dios con poca ropa: “Creen que porque alguien se tapa de pies a cabeza es santa”

Emiro Navarro reveló si su repentina pérdida de peso se debe a una enfermedad: “Tuve muchos exámenes”

Este es el exclusivo atuendo que llevó Karol G en la ‘casita de Bad Bunny’ en el Super Bowl 2026

Deportes

Egan Bernal está listo para

Egan Bernal está listo para el WorldTour: estas serán sus próximas carreras internacionales

Fernando Diniz respaldó a Marino Hinestroza en Vasco da Gama y pidió paciencia en su adaptación

Millonarios se quedó sin Daniel Ruiz: cuáles fueron los motivos que lo alejaron del Embajador

A cuotas, así se concretó la llegada de figura de la MLS a un histórico de Colombia

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub20