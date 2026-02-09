Deportes

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

El mundialista compartió vestuario y gloria continental junto al cafetero en Fluminense, levantaron la Copa Libertadores 2023

Jhon Arias compartió camerino con
Jhon Arias compartió camerino con Felipe Melo en Fluminense de Brasil - crédito @Palmeiras/Reuters

El fichaje de Jhon Arias por Palmeiras, uno de los gigantes del fútbol brasileño, ha generado todo tipo de reacciones y debate en suelo carioca.

El extremo colombiano, que vivió sus mejores momentos en Fluminense -con títulos locales, la Copa Libertadores 2023, la Recopa Sudamericana 2024 y una participación estelar en el Mundial de Clubes 2025- llegó a Palmeiras tras un paso discreto por el Wolverhampton Wanderers de la Premier League, donde en 26 partidos solo pudo marcar dos goles y dar una asistencia.

El regreso de Arias a Brasil, por una cifra cercana a los 25 millones de euros, marca un nuevo capítulo en la carrera del cafetero, pero deja preguntas y heridas abiertas en la hinchada del Fluminense.

La decisión del cafetero de regresar al Brasileirao, en vez de insistir en Europa, ha sido especialmente polémica entre los aficionados de Fluminense y algunos referentes históricos del club.

Felipe Melo fue compañero de
Felipe Melo fue compañero de Jhon Arias en la conquista de la Copa Libertadores 2023 - crédito Cesar Olmedo/REUTERS

El exseleccionado brasileño y compañero de Jhon Arias en el Flu, Felipe Melo, expresó en sus redes sociales s opinión sobre el movimiento del colombiano: “Es una pregunta muy complicada. Tanto esfuerzo para ir a Europa, es un sueño, me imagino el sueño de poder jugar la Premier League. Fluminense te abrió la puerta para que pudieras llegar al viejo continente, además de ayudarte a convertirte en el gran jugador que eres”.

Si fuera por mí, todo ese esfuerzo no sería en vano, me quedaría en Europa, no me conformaría con cumplir un sueño por solo seis meses. Seguiría en Europa por el club que me contrató, así tuviera que jugar la segunda división con el club que me contrató, no volvería a Brasil”, señaló el campeón de la Copa Libertadores.

El mundialista brasileño también empatizó con los hinchas de Fluminense, recordando que Arias había declarado su intención de regresar solo al Flu si volvía a Brasil: “Entiendo el sentir del hincha. Nada va a borrar su historia, idolatría e importancia en Fluminense, pero la afición tiene argumentos para sentirse así”.

El cariño de Melo hacia Arias es innegable, ya que “me ayudó mucho dentro y fuera del campo, es una persona fantástica”.

La reacción de la hinchada y el debate en redes sociales

Jhon Arias jugará en el
Jhon Arias jugará en el Palmeiras tras su breve paso por el fútbol de Inglaterra con Wolverhampton Wanderers - crédito Palmeiras

La decisión del colombiano no cayó bien en parte de la afición carioca, que en redes sociales lo tildó de mercenario y cuestionó sus verdaderas motivaciones, sugiriendo que el traspaso obedecía más a razones económicas que deportivas.

El traspaso de Arias a Palmeiras fue duramente criticado por algunos sectores de la hinchada de Fluminense. Los fanáticos, que hasta hace poco lo consideraban un ídolo, ahora lo acusan de haber priorizado el dinero y el ego por encima de la lealtad al club: “Nunca se trató de soñar con jugar en Europa, siempre fue cuestión de dinero y ego. Era idolatrado por toda la afición del Fluminense, con cariño y respeto. Y decidió tirarlo todo a la basura porque es un mercenario y un mentiroso”.

¿Qué clubes colombianos se benefician con la transferencia de Arias?

Jhon Arias jugó en Colombia
Jhon Arias jugó en Colombia con Patriotas, América y Santa Fe - crédito Dimayor/Colprensa/redes sociales

El traspaso también tiene repercusiones positivas para el fútbol colombiano. Según el especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares, varios equipos nacionales recibirán compensaciones por derechos de formación, tal como estipula la FIFA para jugadores desarrollados entre los 12 y 23 años. Los clubes beneficiados serían:

Club Llaneros: $70.000 (aprox. 347 millones de pesos)

Patriotas de Boyacá: $270.000 (aprox. 1.339 millones de pesos)

Independiente Santa Fe: $70.000 (aprox. 347 millones de pesos)

América de Cali: $70.000 (aprox. 347 millones de pesos)

Estos recursos serán un impulso importante para el desarrollo de talento joven en el país y para las finanzas de clubes que han apostado por la formación.

Jhon Arias, Palmeiras y el sueño mundialista

Jhon Arias jugaría su primer
Jhon Arias jugaría su primer mundial FIFA con la selección Colombia - crédito FCF

El regreso de Arias a Brasil es estratégico. Sabe que la competencia en Palmeiras le permitirá mantenerse en la élite, sumar ritmo competitivo y mostrarse ante Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, de cara a la Copa Mundial 2026.

Su experiencia, polivalencia y carácter serán clave tanto para el club paulista como para la Tricolor, que necesita jugadores en plenitud para soñar con un papel protagónico en la cita global.

