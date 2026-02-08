En su primera temporada con Bayern Múnich, Luis Díaz alcanzó su temporada con más goles en Europa

Luis Díaz ha participado en más de 20 goles del Bayern Múnich durante la temporada 2025-2026 - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz vive su mejor temporada en Europa tras su llegada al Bayern Múnich de Alemania. El colombiano ha sido el jugador más importante en ataque del cuadro bávaro, junto a Harry Kane y en apenas 30 partidos logró su temporada con más goles marcados en Europa (17).

El primer gol de Luis Díaz fue al minuto 45+1 del primer tiempo, luego de liquidar un contragolpe del Bayern Múnich. El atacante de la selección Colombia transportó tras cruzar la mitad del campo, enganchó hacia adentro y remató desde el borde del área al segundo palo del portero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Luego, al minuto 61, Lucho fue asistido por Michael Olise, que desde la banda derecha centro a ras de suelo para encontrar al guajiro, que remató sin que el portero pudiera hacer mucho para evitar la anotación.

El gol 18 de Luis Díaz en el Bayern Múnich llegó en los últimos minutos del partido, luego de Jamal Musiala recuperara el balón en la propia área del Hoffenheim. El joven jugador de Alemania asistió al colombiano que enganchó hacia el centro del borde del área para rematar al palo de la mano derecha del guardameta rival.

La mejor temporada goleadora de Luis Díaz en Europa había sido con la camiseta del Liverpool, en su último año como ‘Red’. En la temporada 2024-2025, el delantero marcó 17 goles en 50 partidos. 13 anotaciones fueron en la Premier League, tres gritos llegaron desde la Champions League y el tanto restante fue en la Copa de la Liga.

En el Bayern Múnich, sus goles se dividen en 13 tantos en Bundesliga, tres goles en la Champions League, un gol en DFB Pokal o Copa de Alemania y un gol en la Supercopa Franz Beckenbauer para un total de 18 goles. El jugador de la selección Colombia es el segundo máximo anotador de la temporada en la Liga de Alemania, solo por detrás de Harry Kane que registra 24 goles.