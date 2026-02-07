Deportes

Juan Sebastian Molano se quedó con la etapa 1 de el Tour de Omán y se viste de líder: Fernado Gaviria fue segundo

Con este resultado, Molano sumó la victoria número 28 en su carrera, representando también el primer triunfo Pro del país en la temporada

Juan Sebastián Molano ganó la
Juan Sebastián Molano ganó la etapa 1 del Tour de Omán - crédito @TeamEmiratesUAE/X

Colombia logró un destacado inicio en el Tour de Omán 2026, Medio Oriente, con un doblete en la etapa inicial, al imponerse Sebastián Molano en primer lugar consiguiendo vestirse de líder de la carrera, Fernando Gaviria llego en segunda posición.

Con este resultado, Molano sumó la victoria número 28 en su carrera, representando también el primer triunfo Pro del país en la temporada, Gaviria consiguió completar el podio colombiano, asegurando el dominio en el primer día de la competencia.

Revive el emocionante sprint final de la primera etapa del Tour de Omán, donde el ciclista colombiano Juan Sebastián Molano demostró su potencia para cruzar primero la línea de meta y adjudicarse la victoria - crédito redes sociales/X

La etapa, con un recorrido de 170,9 kilómetros entre el Ministerio de Turismo y Bimmah Sink Hole, se definió en un embalaje en la recta final del recorrido tras un día marcado por una prolongada fuga y un tramo final completamente llano junto a la costa.

Desde el inicio, se sucedieron los intentos de escapada hasta consolidarse un grupo de tres corredores: Patryk Goszczurny (Visma-Lease a Bike), José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH) y Alex Díaz (Caja Rural-Seguros RGA). Este trío llegó a disfrutar de una ventaja máxima de 3 minutos y 40 segundos en el kilómetro 45, hasta que el pelotón, encabezado principalmente por UAE Emirates-XRG y Alpecin-Premier Tech, emprendió la persecución.

El control del pelotón se intensificó a partir de los 22 kilómetros finales, cuando la fuga fue definitivamente neutralizada. El desenlace estuvo marcado por la alta velocidad y la tensión estratégica de los equipos que aspiraban a la victoria, entre ellos Cofidis, TotalEnergies, Lotto-Intermarché, Alpecin-Premier Tech y UAE Emirates-XRG, que buscaron ubicar a sus esprinters en la mejor posición antes del último kilómetro.

Juan Sebastián Molano, primer líder
Juan Sebastián Molano, primer líder del Tour de Omán - crédito @tourofoman/X

En los metros decisivos, la escuadra belga afinó su lanzamiento para Gerben Thijssen, pero Molano supo posicionarse con inteligencia y, a falta de 200 metros, aceleró con fuerza para cruzar la llegada por delante de Fernando Gaviria y del propio Thijssen.

En la clasificación de la primera etapa, todos los corredores del grupo principal entraron con el mismo tiempo que el vencedor (4:24:54), excepto en los casos marcados por segundos de bonificación. Por su presencia en la fuga, Alex Díaz logró situarse entre los primeros puestos de la general, a tan solo siete segundos del líder, lo que inaugura una interesante lucha por la clasificación individual.

Este domingo la ronda continuará con un recorrido de 191,4 kilómetros entre Al Rustaq Fort y Yitti Hills, una etapa con mayor exigencia orográfica, considerada una prueba clave para los corredores explosivos y quienes aspiran a la general.

