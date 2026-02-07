Deportes

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

El “Guajiro” volverá a la acción en el campeonato alemán, buscando la victoria tras dos partidos sin hacerlo

Luis Díaz quiere volver al
Luis Díaz quiere volver al gol en la Bundesliga-crédito Heiko Becker/REUTERS

La Bundesliga continúa su definición, y los dirigidos por Vincent Kompany buscarán la victoria para volver a estar más tranquilos en la tabla de posiciones.

Con la victoria del Borussia Dortmund, el 7 de febrero de 2026 por 2-1 ante Wolfsburgo en el estadio Volkswagen Arena, los “Gigantes de Baviera” tendrán la obligación de ganar para no definir en un duelo mano a mano el título.

Los “Gigantes de Baviera” quieren volver a la victoria

Michael Olsie siendo marcado por
Michael Olsie siendo marcado por Bernardo y Bazoumana Toure en el último Hoffenheim vs. Bayern Múnich-crédito Heiko Becker/REUTERS

El partido se jugará el 8 de febrero de 2026 a partir de las 11:30 a. m. (hora de Colombia), en el estadio Allianz Arena de Múnich, y se podrá ver en exclusiva a través de la aplicación de Disney Plus, en su plan Premium.

El árbitro del partido será Tobías Stieler.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Bayern Múnich

Harry Kane sufrió en su
Harry Kane sufrió en su visita al Hamburgo, partido que terminó empatado a dos goles en el Volksparkstadion, el 31 de enero de 2026-crédito Fabian Bimmer/REUTERS

Bayern Múnich empató por la fecha 20 de la Bundesliga a dos goles frente al Hamburgo en condición de visitante.

En un partido vibrante, el cuadro local comenzó con el pie derecho gracias al tiro penal que cobró Fabio Vieira al minuto 34 de tiro penal.

Al 42 de partido, Harry Kane pudo empatar el encuentro. Ya para la segunda parte, Luis Díaz (que en este partido entró desde el banco de los suplentes), adelantó a los “Gigantes de Baviera” al minuto 46, pero Luka Vušković empató el duelo al 53 de partido, para repartir puntos.

A continuación, así viene en los últimos cinco partidos el cuadro Bávaro:

  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
  • 28 de enero de 2026 - Champions League: PSV 1-2 Bayern Múnich
  • 24 de enero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-2 Augsburgo
  • 21 de enero de 2026 - Champions League: Bayern Múnich 2-0 Royale Unión Saint-Gilloise
  • 17 de enero de 2026 - Bundesliga: RB Leipzig 1-5 Bayern Múnich

Hoffenheim

Hoffenheim quiere seguir su racha
Hoffenheim quiere seguir su racha positiva, y seguir siendo la sorpresa en Alemania-crédito Heiko Becker/REUTERS

Hoffenheim, equipo que viene siendo la revelación del campeonato alemán, ganó por 3-1 ante el Unión Berlín en la fecha 20 de la Bundesliga, el 31 de enero de 2026, en el estadio PreZero Arena de Sinshei,

El doblete de Andrej Kramarić al minuto 42 de tiro penal y 45, junto al autogol de Diogo Leite al 47 de partido, permitieron que los dirigidos por Christian Ilzer consiguieran su quinta victoria en línea, y extendieran su invicto a 7 encuentros.

El gol de la visita fue Rami Khedira al 68 de partido.

A continuación, así viene Hoffenheim en sus últimos cinco partidos:

  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: Hoffenheim 3-1 Unión Berlín
  • 27 de enero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 0-2 Hoffenheim
  • 24 de enero de 2026 - Bundesliga: Eintracht Frankfurt 1-3 Hoffenheim
  • 17 de enero de 2026 - Bundesliga: Hoffenheim 1-0 Bayer Leverkusen
  • 14 de enero de 2026 - Bundesliga: Hoffenheim 5-1 Borussia Mönchengladbach
Harry Kane anotando en el
Harry Kane anotando en el último gol del Hoffenheim-crédito Heiko Becker/REUTERS

En lo que se refiere al último duelo que jugaron entre sí, el 20 de septienbre de 2025, el cuadro de Vincent Kompany goleó por 4-1 a Hoffenheim.

El gol de Harry Kane al minuto 44, abrió el marcador en ese entonces. A partir de dicha anotación, de tiro penal al 48 y 77 y la anotación de Serge Gnabry al 90+9, permitieron al seis veces campeón de Europa llevarse los tres puntos, pese al descuento del checo Vladimir Coufal al 82 de partido.

En el último duelo que jugaron en el Allianz Arena, Bayern aplastó por 5-0 a su rival con el doblete de Leroy Sané al minuto 7 y 48, de Raphaël Guerreiro al 12, la anotación de Harry Kane al minuto 26 de tiro penal, y el gol de Serge Gnabry al 66.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos:

  • 20 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim 1-4 Bayern Múnich
  • 17 de mayo de 2025 - Bundesliga: Hoffenheim 0-4 Bayern Múnich
  • 15 de enero de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-0 Hoffenheim
  • 18 de mayo de 2024 - Bundesliga: Hoffeneheim 4-2 Bayern Múnich
  • 12 de enero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Hoffenheim

